রাওয়াল-মন্ধনার ব্যাটে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানের নজির টিম ইন্ডিয়ার

রাওয়াল-মন্ধনার ব্যাটে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানের নজির টিম ইন্ডিয়ার
ভারতকে হারাতে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান তাড়া করতে হবে অস্ট্রেলিয়াকে ৷
Published : October 12, 2025 at 7:18 PM IST
বিশাখাপত্তনম, 12 অক্টোবর: মাত্র 21 রানে পড়ল শেষ পাঁচটি উইকেট ৷ তা সত্ত্বেও রবিবাসরীয় বিশাখাপত্তনমে বিশ্বকাপের মঞ্চে সর্বোচ্চ রানের নজির গড়ল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল ৷ তাও আবার ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৷ সৌজন্যে দুই ওপেনিং ব্য়াটার স্মৃতি মন্ধনা এবং প্রতীকা রাওয়ালের 155 রানের জুটি ৷ দুই ওপেনারের হাফসেঞ্চুরিতে প্রথমে ব্যাট করে স্কোরবোর্ডে 330 রান তুলল ভারত ৷ 48.5 ওভারে অলআউট না-হলে তা আরও বাড়ত ৷
সে যাইহোক, সাতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে জিততে হলে রেকর্ড রান তাড়া করতে হবে আজ ৷ কারণ, এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক 302 রান তাড়া করে জয়ের নজির রয়েছে মহিলাদের বিশ্বকাপে ৷ প্রথম তিন ম্য়াচে নিষ্প্রভ থাকার পর অজিদের বিরুদ্ধে এদিন ঝলসে ওঠে মন্ধনার ব্য়াট ৷ টুর্নামেন্টের প্রথম হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে সেঞ্চুরির দিকে ভালোই এগোচ্ছিলেন ৷ কিন্তু 80 রানে ফিরতে হয় তাঁকে ৷ তার আগে অবশ্য একাধিক রেকর্ডে নাম তোলেন ভারতের সহঅধিনায়িকা ৷
মহিলাদের ওয়ান-ডে'তে প্রথম ব্য়াটার হিসেবে একটি ক্য়ালেন্ডার বর্ষে হাজার রান পূর্ণ করেন তিনি ৷ এরপর কনিষ্ঠা হিসেবে মহিলা ক্রিকেটে পাঁচ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করে ফেলেন তিনি ৷ পঞ্চম ব্য়াটার হিসেবে এই নজিরে নাম লেখালেন তিনি ৷ 66 বলে মন্ধনার 80 রানের ইনিংসে ছিল ন'টি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ মন্ধনার পাশাপাশি ব্য়াট হাতে উজ্জ্বল আরেক ওপেনার প্রতীকাও ৷ ভারতের প্রথম ওপেনিং জুটি হিসেবে ষষ্ঠবার 100 রানের পার্টনারশিপ গড়ার রেকর্ডও এদিন গড়ে ফেলেন দু'জনে ৷ বিশ্বকাপের মঞ্চে প্রথম এবং কেরিয়ারের সপ্তম হাফসেঞ্চুরিটি এদিন পূর্ণ করেন প্রতীকা ৷
Putting up a sensational performance at the 🔝 of the order 🫡— BCCI Women (@BCCIWomen) October 12, 2025
Smriti Mandhana 🤝 Pratika Rawal
Scorecard ▶ https://t.co/VP5FlL2S6Y#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvAUS | @mandhana_smriti pic.twitter.com/QEPaNc7q8A
মন্ধনা যখন মারমুখী, প্রতীকা তখন ধীরস্থির ইনিংসে বড় রানের ভিত গড়েন ৷ দলীয় 155 রানের মাথায় মন্ধনা আউট হতেই ছন্দপতন ৷ এরপর 30.1 ওভারে 192 রানের মাথায় প্রতীকা ফেরেন 75 রানে ৷ 96 বলে তাঁর অ্যাঙ্কর ইনিংসে ছিল 10টি চার ও একটি ছক্কা ৷ এরপর লম্বা হয়নি কারও ইনিংস ৷ হার্লিন দেওলও এগোচ্ছিলেন হাফসেঞ্চুরির দিকে ৷ কিন্তু 38 রানের মাথায় দায়িত্বজ্ঞানহীন শট খেলে আউট হন তিন নম্বর ব্য়াটার ৷ অধিনায়িকা হরমনপ্রীত আউট হন মাত্র 22 রানে ৷
Annabel Sutherland notches up a maiden five-wicket haul 👌— ICC (@ICC) October 12, 2025
Watch #INDvAUS LIVE in your region, #CWC25 broadcast details here ➡️ https://t.co/ULC9AuHifh pic.twitter.com/mVSWquG15s
পঞ্চম উইকেটে জেমিমা রড্রিগেজ ও রিচা ঘোষের জুটি তিনশোর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয় ভারতকে ৷ 21 বলে ঝোড়ো 33 রান করেন জেমিমা ৷ 22 বলে 32 রান আসে গত ম্য়াচে বিস্ফোরক ইনিংস খেলা রিচার ব্য়াটে ৷ 44.5 ওভারে জেমিমা যখন আউট হন তখন ভারতের রান ছয় উইকেটে 309 ৷ এরপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে লোয়ার-অর্ডার ব্যাটিং ৷ সাত বল বাকি থাকতে 330 রানে গুটিয়ে যায় ভারত ৷
9.5 ওভারে 40 রানে পাঁচ উইকেট নেন অ্য়ানাবেল সাদারল্যান্ড ৷ তিন উইকেট নিলেও যথেচ্ছ রান খরচ করেন সোফি মোলিনেক্স ৷ 10 ওভারে 75 রান দেন তিনি ৷ এখন দেখার তারকাখচিত অজি ব্যাটিংকে রুখে বিশ্বকাপে স্মরণীয় জয় ছিনিয়ে আনতে পারেন কি না ক্রান্তি গৌড়, শ্রী চরণিরা ৷
- বিশ্বকাপে ভারতের সর্বাধিক তিন ইনিংস:
- 330 অলআউট বনাম অস্ট্রেলিয়া- 2025
- 317-8 বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ- 2022
- 284-6 বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ- 2013