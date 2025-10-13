ভারত আর জয়ের ব্যবধান 58 রান, লড়াই ছুড়েও সিরিজ হারের মুখে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভারত আর জয়ের ব্যবধান 58 রান, লড়াই ছুড়েও সিরিজ হারের মুখে ওয়েস্ট ইন্ডিজ
দুই ক্যারিবিয়ান ব্য়াটারের সেঞ্চুরিতে শেষবেলায় খানিকটা প্রাণ পেল ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ ৷
নয়াদিল্লি, 13 অক্টোবর: ভারতীয় দল যে সিরিজ জিতবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ ছিল না ৷ কিন্তু প্রশ্ন ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের এই সিরিজ 'প্রহসন' হবে না তো ? প্রত্য়াশিত লড়াই কি আদৌ দিতে পারবে আপাত নিরীহ ক্যারিবিয়ানরা ? প্রথম টেস্টে লড়াইয়ের লেশমাত্র না-থাকলেও দ্বিতীয় টেস্টে প্রত্যাশিত লড়াই এবং তাগিদ দেখা গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে ৷ বিশেষ করে ফলো-অনের পরেও দ্বিতীয় ইনিংসে যে প্রতিরোধ দেখালেন ক্যারিবিয়ান ব্যাটাররা, তা বাহবাযোগ্য ৷ তবুও চতুর্থদিনের শেষে ম্য়াচ এবং সিরিজ হারের করমর্দন দূরত্বে ভিভ রিচার্ডস, ব্রায়ান লারার দেশ ৷
প্রথম ইনিংসে 248 রানে গুটিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে প্রায় চারশো রান তুলল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ ইনিংস হার এড়িয়ে ভারতকে 121 রানের লক্ষ্যমাত্রা দিল তাঁরা ৷ চতুর্থদিনের শেষে ভারতের রান এক উইকেটে 63 ৷ অর্থাৎ, বাকি 58 রান পঞ্চমদিন প্রথম ঘণ্টাতেই তুলে ফেলার কথা ভারতীয় ব্যাটারদের ৷ ক্রিজে 25 রানে অপরাজিত কেএল রাহুল ৷ 30 রানে ব্যাট করছেন সাই সুদর্শন ৷ আট রানে ফিরেছেন প্রথম ইনিংসের শতরানকারী যশস্বী জয়সওয়াল ৷
দুই ব্য়াটার জন ক্যাম্পবেল এবং শাই হোপের সেঞ্চুরিতে এদিন দ্বিতীয় ইনিংসে সাড়ে তিনশো রানের গণ্ডি পার করে ক্যারিবিয়ানরা ৷ শেষে দশম উইকেটে জাস্টিন গ্রিভেস ও জেইডেন সিলেসের 79 রানের জুটি সফরকারী দলকে চারশোর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয় ৷ দুই লোয়ার-অর্ডার ব্যাটারের এই জুটি দশম উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য পঞ্চম সর্বাধিক ৷ 32 রানে সিলেস আউট হলেও গ্রিভেস হাফসেঞ্চুরি (50) করে অপরাজিত রয়ে যান ৷ তার আগে অবশ্য তৃতীয় উইকেটে 177 রানের জুটি বাঁধেন গতকালের দুই অপরাজিত ব্যাটার জন ক্য়াম্পবেল ও শাই হোপ ৷
তৃতীয়দিন 87 রানে অপরাজিত ক্যাম্পবেল কেরিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করেন সোমবার প্রথম সেশনে ৷ যা 23 বছর পর ভারতের মাটিতে কোনও ক্যারিবিয়ান ওপেনারের শতরান ৷ মধ্যাহ্নভোজের আগেই অবশ্য 115 রানে সাজঘরে ফেরেন তিনি ৷ এরপর দ্বিতীয় সেশনে তৃতীয় টেস্ট সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন হোপ ৷ আট বছর পর লাল বলের ক্রিকেটে শতরান করে 103 রানে মহম্মদ সিরাজের শিকার হন তিনি ৷ ভারতের হয়ে সর্বাধিক তিনটি করে উইকেট কুলদীপ যাদব ও জসপ্রীত বুমরার ঝুলিতে ৷ ক্যারিবিয়ানদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় 390 রানে ৷
121 রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে শুরুতেই জয়সওয়ালকে হারায় ভারত ৷ আট রানে জোমেল ওয়ারিকানের শিকার হন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ এরপর দিনের বাকি 16.3 ওভারে আর কোনও বিপদ ঘটতে দেননি আরেক ওপেনার কেএল রাহুল ও সাই সুদর্শন ৷ দিনের শেষে এক উইকেটে ভারতের রান 63 ৷ অর্থাৎ, সিরিজ জয় আর ভারতের মাঝে ব্যবধান মাত্র 58 রানের ৷