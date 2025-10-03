মোহনবাগানের 'কীর্তি'তে শাস্তির আশঙ্কা ভারতীয় ফুটবলে

মোহনবাগানের 'কীর্তি'তে শাস্তির আশঙ্কা ভারতীয় ফুটবলে
এসিএল-টু'য়ে সরাসরি যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ কি হারাবে ভারত ? বাগান ইরানে খেলতে না-যাওয়ায় উঠছে প্রশ্ন ৷
Published : October 3, 2025 at 9:02 PM IST
কলকাতা, 3 অক্টোবর: ক্ষোভে ফুঁসছেন সমর্থকরা ৷ ক্লাব তাঁবুতে বসে সমালোচনায় মোহনবাগান সভ্য-সদস্যরা ৷ সকলে একবাক্যে মানছেন এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ে খেলতে না-যাওয়া পালানোরই নামান্তর ৷ যা শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবের ঐতিহ্যের পরিপন্থী ৷ ক্লাবের সহসভাপতি কুণাল ঘোষ অবশ্য ইরানে খেলতে না-যাওয়ার পিছনে নিজের মতো বক্তব্য সাজিয়েছেন ৷ এই সিদ্ধান্তে ক্লাবের কার্যকরী কমিটির ভূমিকা নেই বলে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেছেন ৷ ইঙ্গিত দিয়েছেন কোনও একটা সমস্যা চলছে, যা সমাধানের চেষ্টা চলছে ৷
কিন্তু এই অজ্ঞাত সমস্যাটি কী ? কেন ক্লাব মৌনতা অবলম্বন করে রয়েছে ? বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের বৈঠকে কি ক্লাবের প্রতিনিধিরা শুধু কুর্সি গরম করতে যান ? এইসব প্রশ্নবাণে জর্জরিত ক্লাবজুড়ে হতাশার ছবি ৷ এখন প্রশ্ন এরপর কী ? এএফসি সূত্র বলছে, ইরানে নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে এসিএল-টু ম্যাচ খেলতে না-যাওয়ায় বড় শাস্তি পেতে পারে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ গত 30 সেপ্টেম্বর ইরানে সেপাহান এসসি'র বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার কথা ছিল সবুজ-মেরুনের ৷ কিন্তু নিরাপত্তার কারণে দলের অজি ফুটবলাররা ইরানে খেলতে যেতে অস্বীকার করায় বাকি দলকেও সেদেশে পাঠায়নি মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট ৷
তবে মহাদেশীয় স্তরে মাঝপথে রণে ভঙ্গ দেওয়া মোহনবাগানের জন্য নতুন নয়। গতবছরও ট্র্যাক্টর এফসি'র বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে যাওয়ার ব্যাপারেও একই পথে হেঁটেছিল তাঁরা ৷ তবে সেবার ইরানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি গোলমেলে থাকায় বাগানের যুক্তি খেটেছিল ৷ শাস্তিও বিশেষ পেতে হয়নি কলকাতার ক্লাবকে ৷ কিন্তু এবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির কোনও সদুত্তর নেই ৷ আর সেটা নেই বলে এহেন সিদ্ধান্ত নেওয়ায় শাস্তির পরিমাণ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ এখনও সেই শাস্তির ব্যাপারে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি ৷ আপাতত চলতি টুর্নামেন্ট থেকে গত মরশুমে আইএসএল শিল্ড এবং কাপ জয়ীরা নাম প্রত্যাহার করেছে বলে গণ্য করেছে এশিয়া ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷ 'অপরাধের' গুরুত্ব পর্যালোচনা করে টুর্নামেন্ট থেকে মোহনবাগানকে সাময়িক ব্যান করার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ৷
নিয়ম অনুযায়ী, আইএসএল লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়নরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ে সরাসরি খেলার সুযোগ পায়। কিন্তু টানা দ্বিতীয় বছর মোহনবাগান ইরানে খেলতে না-যাওয়ায় ভারতীয় ক্লাবগুলো আগামীতে এসিএল-টু'য়ে সরাসরি খেলার সুযোগ হারাতে পারে বলেও আশঙ্কা ৷ আর বাস্তবে এটা হলে তা ভারতীয় ফুটবলের জন্য় বিরাট ক্ষতি ৷ পড়শি ক্লাবকে কটাক্ষ ছুড়ে ইস্টবেঙ্গল সচিব রূপক সাহা বলছেন, "কোনও টুর্নামেন্টে না-খেলার কথা আমাদের ক্লাব ভাবতে পারে না ৷ যা শক্তি আছে তা নিয়েই লড়াই ছুড়ে দেওয়ার লক্ষ্য থাকে আমাদের ৷ দেশ এবং দেশের বাইরে লড়াইয়ের নাম ইস্টবেঙ্গল ৷ অন্য ক্লাব কী করল তা নিয়ে মাথা ঘামাই না ৷ ঘামাতেও চাই না ৷"
কেন কেবল ভারতীয় ফুটবলারদের নিয়ে ইরানে খেলতে গেল না দল ? তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন মোহনবাগান সমর্থকরাও ৷ চাপের মুখে যদিও ফুটবলাররা সোশ্যাল মিডিয়ায় আত্মপক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন ৷ তবে তাতেও ক্ষোভ কমছে না সমর্থকদের ৷ দুই প্রাাক্তন ফুটবলার রহিম নবি এবং মেহতাব হোসেন অবশ্য এব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে সাবধানী। নবি বলছেন, "ইরানের পরিস্থিতি কী, তা ঠিক বলতে পারব না ৷ তবে গোটা বিষয়টি ম্যানেজমেন্টের উপর নির্ভর করে। তাঁরা সম্ভবত সবদিক বুঝেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ তবে একটা কথা বলব সবসময় দেশ আগে, ক্লাব নয় ৷"
মেহতাবের কথায়, "এটা পুরোপুরি সংশ্লিষ্ট ক্লাব ম্যানেজমেন্টের উপর নির্ভর করে ৷ তাঁদের পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে নেওয়া সিদ্ধান্ত ৷ আমরা যখন খেলতাম তখনও অস্ট্রেলিয়ার ফুটবলারদের ভিসা নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছিল ৷ আমাদের সময়েও টোলগেকে নিয়ে যাওয়া যায়নি ভিসা সমস্যার কারণে। ম্যানেজমেন্ট সব বুঝেই হয়তো সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷"