রবিতে ভারত-পাক ম্যাচ, তার আগে ওমানের বিরুদ্ধে কোনওরকমে জয় সূর্যদের

রবিতে ভারত-পাক ম্যাচ, তার আগে ওমানের বিরুদ্ধে কোনওরকমে জয় সূর্যদের

প্রথম দু'টো ম্যাচে সহজে জয় তুলে নিলেও, গ্রুপের শেষ ম্য়াচটা কোনওরকমে জিতল টিম ইন্ডিয়া ৷ তবে, ম্যাচ শেষে ওমানের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ হ্যান্ডশেক ক্যাপ্টেন সূর্যকুমারের ৷

ASIA CUP 2025
গ্রুপের শেষ ম্য়াচটা কোনওরকমে জিতল টিম ইন্ডিয়া (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2025 at 8:12 AM IST

আবু ধাবি, 20 সেপ্টেম্বর: গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল ওমান। শুক্রবার আবু ধাবিতে আত্মবিশ্বাসী ভারত জিতল, তবে কষ্ট করে ৷ সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন দল এমনিতেই এশিয়া কাপের সুপার ফোরে পৌঁছেছে ৷ রবিবাসরীয় ক্রিকেটে তাদের সামনে পাকিস্তান ৷ তবে, সুপার ফোরের পাক-যুদ্ধের আগে ওমানের বিরুদ্ধে প্রস্তুতিটা ভালোভাবে সেরে রাখতে চেয়েছিল ভারত ৷ কিন্তু জিতল কোনওরকমে ৷ সুপার ফোরের আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সূর্যবাহিনীকে বেগ দিল ওমান ৷

সুপার ফোরে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামার আগে ব্যাটিং, বোলিং দুই ক্ষেত্রেই পরীক্ষানিরীক্ষা চালায় 'মেন ইন ব্লু' ৷ তবে ওমানকে হারাতে সমস্যা হল ভারতের। দুর্বল ওমানের বিরুদ্ধে শেষপর্যন্ত 21 রানে জয়লাভ করে টিম ইন্ডিয়া। কারণ টিম ইন্ডিয়ার বোলিং ডিপার্টমেন্ট ৷ ওমানের বিরুদ্ধে কষ্ঠার্জিত জয়ে অপরাজিত থেকে এশিয়া কাপে সুপার ফোরে সূর্য অ্যান্ড কোং ৷

ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার এদিন টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। টিম ইন্ডিয়া ওমানের বিরুদ্ধে জয়ের জন্য 8 উইকেট হারিয়ে 189 রানের টার্গেট রাখে। ভারতের হয়ে সঞ্জু স্যামসন সর্বাধিক 45 বলে 56 রান করেন। পাশাপাশি, অভিষেক শর্মা 15 বলে 38 রান করেন ৷ তিলক বর্মা 29 ও অক্ষর প্যাটেলের ব্যাট থেকে আসে 26 রান ৷ আর কোনও ব্যাটারই 15 রানের গণ্ডি টপকাতে পারেননি ৷ জবাবে ওমান নির্ধারিত 20 ওভারে পর 4 উইকেট হারিয়ে 167 রান তোলে। ওমানের হয়ে আমির কালিম এবং হাম্মাদ মির্জা হাফ-সেঞ্চুরি করেন।

ASIA CUP 2025
ওমানের বিরুদ্ধে কোনওরকমে জিতলেন সূর্য'রা (AP)

রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা বেশ ভালোই করেছিল ওমান। প্রথম উইকেটে অধিনায়ক যতিন্দর সিং এবং আমির কালিম 56 রানের পার্টনারশিপ গড়েন। যতিন্দর সিং 32 রান করে কুলদীপ যাদবের বলে আউট হন। এরপর 3 নম্বরে ব্যাট করতে নামেন হাম্মাদ মির্জা। ভারতীয় বোলাররা দ্বিতীয় উইকেট পান 18 ওভারে ৷ এই ওভারে আমির কালিমকে ডাগ-আউটে পাঠান হর্ষিত রানা ৷ টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে আমির 46 বলে 64 রান করেন। তাঁর ইনিংস সাজানো 7টি চার এবং জোড়া ছক্কায় ৷ অন্যদিকে, হাম্মাদ মির্জা 33 বলে 51 রান করে আউট হন। ভারতের হয়ে হর্ষিত, আর্শদীপ, কুলদীপ এবং হার্দিক একটি করে উইকেট নেন ৷

এশিয়া কাপ থেকে বিদায় নিলেও ভারতের বিরুদ্ধে ওমান ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স চোখে পড়ার মতো ৷ ম্য়াচ শেষে ভারত অধিনায়কের সংযোজন, 'অবিশ্বাস্য ক্রিকেট খেলেছে ওমান' ৷ ম্যাচের পর ওমান ক্রিকেটারদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ হ্যান্ডশেক করলেন টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন ৷ ম্যাচের সেরা সঞ্জু স্যামসন ৷

