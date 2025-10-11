মেগা ম্য়াচের আগে মুনির মন্ধনা-স্তুতি, অজিদের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ বোলারের ভাবনায় ভারত

মেগা ম্য়াচের আগে মুনির মন্ধনা-স্তুতি, অজিদের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ বোলারের ভাবনায় ভারত
দক্ষিণ আফ্রিকা ম্য়াচে নাদিন ডি ক্লার্কের ইনিংস থেকে শিক্ষা নিতে চাইছে ভারতীয় দল ৷ রবিবার প্রতিযোগিতার চতুর্থ ম্য়াচ হরমনপ্রীতদের ৷
হায়দরাবাদ, 11 অক্টোবর: গত ম্য়াচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হার ঘেঁটে দিয়েছে সব হিসেব ৷ রবিবার হাইভোল্টেজ অস্ট্রেলিয়া ম্য়াচের আগে যা পরিস্থিতি, তাতে নতুন করে গেমপ্ল্যান ভাবতে হচ্ছে 'উইমেন ইন ব্লু'কে ৷ গত ম্য়াচে নাদিন ডি ক্লার্কের ব্যাটিং থেকে শিক্ষা নিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ বোলারের ভাবনায় ভারতীয় দল ৷
54 বলে অপরাজিত 84 রানের ইনিংস খেলে ভারতের দল নির্বাচনে গলদ ধরিয়ে দিয়েছেন ক্লার্ক ৷ ভারতের বিরুদ্ধে ম্য়াচ জিতিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার আট নম্বর ব্য়াটার জানিয়েছিলেন ম্য়াচ জয়ের পরিকল্পনার কথা ৷ ক্লার্ক জানিয়েছিলেন, এই পিচে পেস বোলিং খেলা অনেক বেশি সহজ ৷ তাই শেষদিকে ভারতীয় পেসারদের টার্গেট করেই জয়ের ছক সাজিয়েছিলেন তাঁরা ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও বিশাখাপত্তনমে খেলবে ভারতীয় দল ৷ তাই ক্লার্কের ম্য়াচ জয়ের পরিকল্পনা শুনে অজিদের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ বোলার খেলানোর চিন্তাভাবনা ভারতীয় দলে ৷
সেক্ষেত্রে আলিসা হিলিদের বিরুদ্ধে অবশ্যই একজন বাড়তি স্পিনারে নামার কথা ভাবছে ভারতীয় থিঙ্কট্যাঙ্ক ৷ সেক্ষেত্রে স্নেহ রানা, দীপ্তি শর্মা, শ্রী চরণির সঙ্গে কে হবেন চতুর্থ স্পিনার ? পাল্লা ভারী আরেক বাঁ-হাতি স্পিনার রাধা যাদবের ৷ ব্যাটিংয়েও পারদর্শী রাধাকে একাদশে আনা হলেও কার বদলি হবেন তিনি ? হার্লিন দেওলের পরিবর্তে তাঁকে একাদশে নেওয়া হলে সেক্ষেত্রে টপ-অর্ডার ব্য়াটিং কমজোরি হয়ে পড়বে ৷ এমনিতেই টুর্নামেন্টের প্রথম তিন ম্য়াচে ভারতকে ভুগিয়েছে টপ-অর্ডার ব্য়াটিং ৷ তাই অস্ট্রেলিয়া ম্য়াচে কার পরিবর্তে ষষ্ঠ বোলিং অপশন ব্যবহার করে টিম ইন্ডিয়া কিংবা আদৌ করে কি না, সেটাই দেখার ৷
Nadine de Klerk does it for South Africa as they defeat hosts India in a contest that went down to the wire in Visakhapatnam 🔥#CWC25 #INDvSA 📝: https://t.co/c02eALsp23 pic.twitter.com/ydYnI7LVP6— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 9, 2025
বিশ্বকাপ শুরুর আগে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে দুরন্ত ছন্দে থাকলেও আইসিসি ইভেন্টের প্রথম তিন ম্য়াচে আচমকা উধাও স্মৃতি মন্ধনার ফর্ম ৷ সেরা ছন্দের ধারেকাছে পাওয়া যায়নি অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর এবং জেমিমা রড্রিগেজকে ৷ সাতবারের চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে রবিবার তিন তারকার ব্যাটে একসঙ্গে রানের খরা ফের ভোগাতে পারে 'উইমেন ইন ব্লু'কে ৷ সবমিলিয়ে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে রবিবাসরীয় ভাইজাগে এক কঠিন লড়াই অপেক্ষা করে আছে হরমনপ্রীত অ্য়ান্ড কোম্পানির জন্য ৷
ভারতকে ভাবাচ্ছে গত ম্য়াচে বেথ মুনির অবিশ্বাস্য শতরানও ৷ 76 রানে সাত উইকেট হারানোর পরেও মুনির 109 রানের সৌজন্যে গত ম্য়াচে পাকিস্তানকে 107 রানে হারিয়েছে অজিরা ৷ ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে অবশ্য মন্ধনার প্রশংসায় গত ম্য়াচের নায়ক মুনি ৷ জিও-হটস্টারকে অজি ব্যাটার বলেন, "ভারত যথেষ্ট ভারসাম্যযুক্ত একটা দল ৷ ওদের দলে স্নহ রানা, দীপ্তি শর্মা, রাধা যাদবদের মতো দুর্দান্ত সব স্পিনাররা রয়েছে ৷ সবচেয়ে বড় কথা অভিজ্ঞতা এবং তারুণ্যের দারুণ তালমিল ভারতীয় দলে ৷ দুর্ধর্ষ সব শটে স্মৃতির মধ্যে খেলা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ৷ অবিশ্বাস্য একজন ক্রিকেটার ও ৷ আমি নিশ্চিত ব্য়াট হাতে ও সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবে এবং আমার প্রত্য়াশা টুর্নামেন্টজুড়ে ও দারুণ পারফর্ম করবে ৷"