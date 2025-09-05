হায়দরাবাদ, 5 সেপ্টেম্বর: তাজিকিস্তানকে প্রথম ম্য়াচে হারিয়ে স্বপ্ন দেখানো ভারতীয় দল দ্বিতীয় ম্যাচেই অবশ্য মুখ থুবড়ে পড়েছিল ৷ তবে প্রতিপক্ষ বিশ্বের 20 নম্বর ইরান হওয়ায় হারের ধাক্কা সামলানো গিয়েছে ৷ তৃতীয় ম্যাচে কমজোরি আফগানিস্তানকে হারিয়ে কাফা নেশনস কাপে অন্তত তৃতীয়স্থানের লড়াইয়ে থাকবে খালিদ জামিলের ভারত, এমনটাই প্রত্যাশা ছিল অনুরাগীদের ৷ প্রত্যাশা মিলিয়ে তৃতীয়স্থানের লড়াইয়ে রইল বটে ভারত কিন্তু ব়্য়াংকিংয়ে পিছিয়ে থাকা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে জয় তুলে নিতে ব্যর্থ 'ব্লু টাইগার্স' ৷
কাবুলিওয়ালার দেশের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করল খালিদ জামিল অ্যান্ড কোম্পানি ৷ ফলত তিন ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ-বি'তে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করল ভারত ৷ আফগানদের বিরুদ্ধে ড্র'য়ের পর অবশ্য ইরান বনাম তাজিকিস্তান ম্য়াচের দিকে তাকিয়েছিল ভারত ৷ সেই ম্য়াচে তাজিকিস্তান জিতলে বিদায়ঘণ্টা বেজে যেত ভারতের ৷ কিন্তু ম্যাচ 2-2 ড্র হওয়ায় আশা বেঁচে রইল ভারতের ৷ সমসংখ্যক পয়েন্ট পেলেও তাজিকিস্তান ছিটকে গেল ভারতের বিরুদ্ধে মুখোমুখি সাক্ষাতে হারের কারণে ৷ আগামী 8 সেপ্টেম্বর তৃতীয়স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে উজবেকিস্তান, ওমান অথবা কিরঘিজস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে খালিদের ভারত ৷
India will fight for third place in the #CAFANationsCup2025 🥉— Indian Football Team (@IndianFootball) September 4, 2025
8 Sep: 🇮🇳🆚🇺🇿/🇴🇲/🇰🇬/🇹🇲
The #BlueTigers will discover their opponents tomorrow after Group A finishes 🔜#IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/nvn3DLb8A8
খেলার কথায় যদি আসা যায় তবে কাফা কাপেও গোল করার লোকের অভাবে ভুগতে হচ্ছে ভারতকে ৷ চলতি টুর্নামেন্টে ভারত যে দু’টো গোল করেছে, তা এসেছে ডিফেন্ডারদের থেকে ৷ টানা তিন ম্যাচে গোল করতে ব্যর্থ ইরফান ইয়াদওয়াদ ৷ পরিবর্ত হিসেবে নেমেও দাগ কাটতে পারেননি আরেক স্ট্রাইকার মনবীর সিং জুনিয়র ৷ তথৈবচ উইঙ্গারদের পারফরম্যান্সও ৷ আশিক কুরুনিয়ান, বিক্রম প্রতাপ সিং, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেরাও গোলকানা ৷ তবে কাফায় ইতিবাচক দিক জমাট রক্ষণ ৷ ইরানের সাড়াশি আক্রমণে ভেঙে পড়লেও লক্ষ্মীবারে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ক্লিনশিট রাখল ভারতীয় দল ৷ তাও আবার অধিনায়ক সন্দেশ ঝিঙ্গান না-থাকা সত্ত্বেও ৷
রাহুল ভেকেকে পাশে নিয়ে ক্লিনশিটের কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন আনোয়ার আলি ৷ ম্য়াচের সেরা নির্বাচিত হলেন ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডারই ৷ তবে তৃতীয়স্থান নির্ণায়ক ম্যাচ তো বটেই, সামনের মাসে এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের আগে গোল করার লোক খুঁজতে হবে ভারতকে ৷ সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে নামার আগে ফের শিবির রয়েছে ৷ ওই শিবিরেই গোল গেটারের খোঁজে নামতে হবে খালিদকে ৷ অবশ্য সিঙ্গাপুর ম্যাচের জন্য লিস্টন কোলাসো, মনবীর সিং (সিনিয়র), সাহাল আব্দুল সামাদ ও সুনীল ছেত্রীদের পাবেন খালিদ ৷ সেক্ষেত্রে কাজ কিছুটা সহজ হতে পারে ৷