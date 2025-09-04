রাজগির (বিহার), 4 সেপ্টেম্বর: কাজাখস্তানকে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে 15 গোল দিয়ে আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় থেকে বুধবার সুপার-ফোরের প্রথম ম্য়াচে নেমেছিল ভারতীয় দল ৷ তার আগে অবশ্য চিন এবং জাপানের বিরুদ্ধে দু'ম্য়াচে ভারত জিতলেও সেই জয়কে কষ্টার্জিতই বলা চলে ৷ তাই তুলনায় ব়্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকা কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সুপার-ফোরের প্রথম ম্য়াচে ভারত কেমন পারফর্ম করে, দেখতে মুখিয়ে ছিলেন অনুরাগীরা ৷ তার উপর কোরিয়া ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নও বটে ৷ ঘরের মাঠের জনসমর্থন সত্ত্বেও ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে সুপার-ফোরের প্রথম ম্য়াচে হোঁচট খেল অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ীরা ৷
বলা ভালো কোরিয়ার বিরুদ্ধে হার বাঁচাল ভারত ৷ ভারতীয় দলের হয়ে এদিন দু'টি গোল হার্দিক সিং এবং মনদীপ সিং'য়ের ৷ বৃষ্টির কারণে রাজগিরে এদিন ম্য়াচ শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের কিছুটা দেরিতে ৷ তবে আবহাওয়ার অ্য়াডভান্টেজকে কাজে লাগিয়ে দারুণ শুরু করে ভারত ৷ কোরিয়া রক্ষণে মুহুর্মুহু আক্রমণে প্রথম সাত মিনিটের মধ্যে তিনটি পেনাল্টি কর্নার আদায় করে নেয় তাঁরা ৷ যদিও তা থেকে গোল আসেনি ৷ তবে অষ্টম মিনিটে চোখ-ধাঁধানো গোলে ভারতকে লিড এনে দেন হার্দিক ৷ সুখজিৎ সিংয়ের থেকে বল পেয়ে সোলো রানে কোরিয়া রক্ষণকে পরাস্ত করেন তিনি ৷ এরপর গোলরক্ষকের নাগাল এড়িয়ে বল জালে রাখেন ভারতীয় মিডফিল্ডার ৷
𝐍𝐨 𝐬𝐭𝐨𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐈𝐌! 😎— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 3, 2025
Hardik Singh and his sensational run from the midfield to slot in India's opener against Korea at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025 is what dreams are made of.#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumSeHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/TDsbwRiPgB
তবে হার্দিকের গোলের প্রত্যুত্তর দিতে বিশেষ সময় নেয়নি গতবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ প্রথম কোয়ার্টারেই জোড়া গোল তুলে নেয় বিশ্ব ব়্য়াংকিংয়ে 14 নম্বর দল ৷ ভারতীয় রক্ষণকে পাল্টা চাপে ফেলে 12 এবং 14 মিনিটে গোল তুলে নেয় কোরিয়া ৷ সার্কলের মধ্যে যুগরাজ সিং বিপক্ষের এক প্লেয়ারকে ফাউল করলে পেনাল্টি স্ট্রোক পায় তাঁরা ৷ যা গোলে কনভার্ট করেন জিহুন ইয়াং ৷ দু'মিনিট বাদে পেনাল্টি কর্নার থেকে 2-1 করেন হাইয়োনহং কিম ৷ পিছিয়ে পড়ে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সমতা ফেরানোর নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যায় ভারত ৷ কিন্তু কোরিয়া রক্ষণকে দ্বিতীয়বারের জন্য টলানো সম্ভব হয়নি ৷ 2-1 গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে কোরিয়া ৷
তৃতীয় কোয়ার্টারেও কোরিয়া রক্ষণে চাপ বজায় থাকে ৷ এক গোলের ব্যবধান ঘোচাতে মরিয়া ভারতীয় দলের লাগাতার আক্রমণের সামনে দুর্গ অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয় ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷ 41 মিনিটে মনপ্রীত সিং'য়ের দুরন্ত পাস ধরে গোলের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন সুখজিৎ ৷ কিন্তু তাঁর শট অল্পের জন্য বাইরে যায় ৷ তৃতীয় কোয়ার্টারের শেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর একটি পেনাল্টি কর্নারও আদায় করে নেয় হোম টিম ৷ কিন্তু হরমনপ্রীতের ড্র্য়াগ-ফ্লিক সেভ করে দেন বিপক্ষ গোলরক্ষক ৷
WARRIOR MENTALITY! 🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 3, 2025
India strikes back late to draw their opening match of the Super 4s Pool stage against Korea at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025.
🇮🇳 2-2 🇰🇷#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumSeHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/eQBd5EjogL
চতুর্থ কোয়ার্টারের শুরুতে আবারও পেনাল্টি কর্নার পায় ভারত ৷ কিন্তু নিরাশ হতে হয় সমর্থকদের ৷ পরমুহূর্তেই মনদীপ সিংয়ের একটি শট আবারও দারুণ সেভ করেন কোরিয়ান গোলরক্ষক ৷ যখন মনে হচ্ছে বিপক্ষ গোলরক্ষকের জন্য প্রতিযোগিতায় প্রথম হারের মুখ দেখবে ভারত, তখনই ম্য়াচে সমতা ফিরিয়ে আনেন মনদীপ ৷ সুখজিতের থ্রু-পাস ধরে 2-2 করেন এই ফরোয়ার্ড ৷ বৃহস্পতিবার মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে সুপার-ফোরে আরও একটি কঠিন ম্য়াচ ভারতের সামনে ৷ চিনকে সুপার-ফোরের প্রথম ম্য়াচে যাঁরা 2-0 গোলে হারিয়েছে ৷ সেই ম্য়াচে নামার আগে কোরিয়ার বিরুদ্ধে পারফরম্য়ান্স নিঃসন্দেহে ওয়েক-আপ কল ভারতের জন্য ৷