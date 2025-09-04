ETV Bharat / sports

সারা ম্য়াচে ছ'টি পেনাল্টি কর্নার থেকে কোনও গোল করতে ব্যর্থ ভারত ৷ যা মালয়েশিয়া ম্যাচের আগে উদ্বেগজনক ৷

গোলের পর মনদীপ (ETV Bharat)
রাজগির (বিহার), 4 সেপ্টেম্বর: কাজাখস্তানকে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে 15 গোল দিয়ে আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় থেকে বুধবার সুপার-ফোরের প্রথম ম্য়াচে নেমেছিল ভারতীয় দল ৷ তার আগে অবশ্য চিন এবং জাপানের বিরুদ্ধে দু'ম্য়াচে ভারত জিতলেও সেই জয়কে কষ্টার্জিতই বলা চলে ৷ তাই তুলনায় ব়্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকা কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সুপার-ফোরের প্রথম ম্য়াচে ভারত কেমন পারফর্ম করে, দেখতে মুখিয়ে ছিলেন অনুরাগীরা ৷ তার উপর কোরিয়া ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নও বটে ৷ ঘরের মাঠের জনসমর্থন সত্ত্বেও ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে সুপার-ফোরের প্রথম ম্য়াচে হোঁচট খেল অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ীরা ৷

বলা ভালো কোরিয়ার বিরুদ্ধে হার বাঁচাল ভারত ৷ ভারতীয় দলের হয়ে এদিন দু'টি গোল হার্দিক সিং এবং মনদীপ সিং'য়ের ৷ বৃষ্টির কারণে রাজগিরে এদিন ম্য়াচ শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের কিছুটা দেরিতে ৷ তবে আবহাওয়ার অ্য়াডভান্টেজকে কাজে লাগিয়ে দারুণ শুরু করে ভারত ৷ কোরিয়া রক্ষণে মুহুর্মুহু আক্রমণে প্রথম সাত মিনিটের মধ্যে তিনটি পেনাল্টি কর্নার আদায় করে নেয় তাঁরা ৷ যদিও তা থেকে গোল আসেনি ৷ তবে অষ্টম মিনিটে চোখ-ধাঁধানো গোলে ভারতকে লিড এনে দেন হার্দিক ৷ সুখজিৎ সিংয়ের থেকে বল পেয়ে সোলো রানে কোরিয়া রক্ষণকে পরাস্ত করেন তিনি ৷ এরপর গোলরক্ষকের নাগাল এড়িয়ে বল জালে রাখেন ভারতীয় মিডফিল্ডার ৷

তবে হার্দিকের গোলের প্রত্যুত্তর দিতে বিশেষ সময় নেয়নি গতবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ প্রথম কোয়ার্টারেই জোড়া গোল তুলে নেয় বিশ্ব ব়্য়াংকিংয়ে 14 নম্বর দল ৷ ভারতীয় রক্ষণকে পাল্টা চাপে ফেলে 12 এবং 14 মিনিটে গোল তুলে নেয় কোরিয়া ৷ সার্কলের মধ্যে যুগরাজ সিং বিপক্ষের এক প্লেয়ারকে ফাউল করলে পেনাল্টি স্ট্রোক পায় তাঁরা ৷ যা গোলে কনভার্ট করেন জিহুন ইয়াং ৷ দু'মিনিট বাদে পেনাল্টি কর্নার থেকে 2-1 করেন হাইয়োনহং কিম ৷ পিছিয়ে পড়ে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সমতা ফেরানোর নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যায় ভারত ৷ কিন্তু কোরিয়া রক্ষণকে দ্বিতীয়বারের জন্য টলানো সম্ভব হয়নি ৷ 2-1 গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে কোরিয়া ৷

হতাশ ভারতীয় দল (ETV Bharat)

তৃতীয় কোয়ার্টারেও কোরিয়া রক্ষণে চাপ বজায় থাকে ৷ এক গোলের ব্যবধান ঘোচাতে মরিয়া ভারতীয় দলের লাগাতার আক্রমণের সামনে দুর্গ অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয় ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷ 41 মিনিটে মনপ্রীত সিং'য়ের দুরন্ত পাস ধরে গোলের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন সুখজিৎ ৷ কিন্তু তাঁর শট অল্পের জন্য বাইরে যায় ৷ তৃতীয় কোয়ার্টারের শেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর একটি পেনাল্টি কর্নারও আদায় করে নেয় হোম টিম ৷ কিন্তু হরমনপ্রীতের ড্র্য়াগ-ফ্লিক সেভ করে দেন বিপক্ষ গোলরক্ষক ৷

চতুর্থ কোয়ার্টারের শুরুতে আবারও পেনাল্টি কর্নার পায় ভারত ৷ কিন্তু নিরাশ হতে হয় সমর্থকদের ৷ পরমুহূর্তেই মনদীপ সিংয়ের একটি শট আবারও দারুণ সেভ করেন কোরিয়ান গোলরক্ষক ৷ যখন মনে হচ্ছে বিপক্ষ গোলরক্ষকের জন্য প্রতিযোগিতায় প্রথম হারের মুখ দেখবে ভারত, তখনই ম্য়াচে সমতা ফিরিয়ে আনেন মনদীপ ৷ সুখজিতের থ্রু-পাস ধরে 2-2 করেন এই ফরোয়ার্ড ৷ বৃহস্পতিবার মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে সুপার-ফোরে আরও একটি কঠিন ম্য়াচ ভারতের সামনে ৷ চিনকে সুপার-ফোরের প্রথম ম্য়াচে যাঁরা 2-0 গোলে হারিয়েছে ৷ সেই ম্য়াচে নামার আগে কোরিয়ার বিরুদ্ধে পারফরম্য়ান্স নিঃসন্দেহে ওয়েক-আপ কল ভারতের জন্য ৷

