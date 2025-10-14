ETV Bharat / sports

রাহুলের হাফসেঞ্চুরি, 'ক্যালিপসো-বধে' ক্যাপ্টেন হিসেবে প্রথম সিরিজ জয় গিলের

দু'ম্য়াচের সিরিজে ক্য়ারিবিয়ানদের ক্লিন-স্যুইপ করল ভারতীয় দল ৷ এই নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে টানা 10টি সিরিজ হারল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷

KL RAHUL AND SHUBMAN GILL
জয়ের পর ক্যাপ্টেনের আলিঙ্গনে রাহুল (AP)
নয়াদিল্লি, 14 অক্টোবর: দরকার ছিল মাত্র 58 রান ৷ জোড়া উইকেট খোয়াতে হল বটে, কিন্তু পঞ্চমদিন মর্নিং সেশনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট জিতে নিল টিম ইন্ডিয়া ৷ 121 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এক উইকেটে 63 রানে পঞ্চমদিন খেলা শুরু করেছিল ভারতীয় দল ৷ প্রত্যাশামতো প্রথম ঘণ্টাতেই শেষ হল খেলা ৷ পঞ্চমদিন মাত্র 16.2 ওভার ব্য়াট করল ভারতীয় দল ৷ সাত উইকেট ম্যাচ জিতে সিরিজও পকেটে পুরে ফেলল তাঁরা ৷ যা অধিনায়ক হিসেবে প্রথম টেস্ট সিরিজ জয় শুভমন গিলের ৷

গতকাল 30 রানে অপরাজিত সাই সুদর্শন ফিরলেন 39 রানে ৷ অধিনায়ক গিল আউট হলেন 13 রানে ৷ তবে চতুর্থদিন 25 রানে অপরাজিত আরেক ওপেনার কেএল রাহুল হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে দলকে জেতালেন ৷ 58 রানে অপরাজিত থাকলেন দক্ষিণী ব্য়াটার ৷ ছ'রানে নটআউট রইলেন ধ্রুব জুরেল ৷ ক্লিন-স্যুইপ হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় টেস্টে ক্যারিবিয়ান ব্যাটারেদের নাছোড় লড়াই শেষ লগ্নে সিরিজের অন্যতম প্রাপ্তি ৷ যার ফলে পাঁচদিন গড়াল দ্বিতীয় টেস্ট ৷

প্রথম ইনিংসে 38 রানে ফিরতে হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে 108 বলে 58 রানের সংযমী ইনিংস খেলে ভারতকে জয় এনে দিলেন কেএল রাহুল ৷ মারলেন ছ'টি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ তবে গতকালের অপরাজিত আরেক ব্য়াটার সুদর্শন ম্যাচ শেষ করে ফিরতে পারলেন না ৷ পঞ্চমদিন সকালে ন'রান যোগ করে ব্যক্তিগত 39 রানে ফিরলেন বাঁ-হাতি ব্যাটার ৷ স্লিপে দুরন্ত ক্যাচে তাঁকে তালুবন্দি করলেন শাই হোপ ৷

প্রথম ইনিংসে ভারতের 518 রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে 248 রানে গুটিয়ে যায় সফরকারী দল ৷ এরপর ক্য়ারিবিয়ানদের ফলো-অনে পাঠান শুভমন গিল ৷ তাঁর সেই সিদ্ধান্ত কার্যত ব্যুমেরাং হয়ে ফেরে ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে ব্য়াট হাতে প্রতিরোধের পাহাড় গড়ে তোলেন ক্য়ারিবিয়ান ব্য়াটাররা ৷ 23 বছর পর প্রথম ক্য়ারিবিয়ান ওপেনার হিসেবে টেস্ট সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন জন ক্য়াম্পবেল ৷ 115 রান আসে তাঁর ব্য়াটে ৷ আট বছর টেস্টে শতরান করেন শাই হোপ-ও (103) ৷ এরপর দশম উইকেটে জাস্টিন গ্রিভেস ও জেইডেন সিলেসের 79 রানের জুটি দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান 390-এ পৌঁছে দেয় ৷

জয় নিয়ে কোনওরকম সংশয় না-থাকলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে করতে পাঠানোয় গিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনা হয় বিভিন্ন মহলে ৷ যদিও সেসব উপেক্ষা করে প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়ের আনন্দে মশগুল তরুণ অধিনায়ক ৷ 2002 থেকে 2025, এই নিয়ে ক্য়ারিবিয়ানদের টানা দশটি টেস্ট সিরিজে হারাল ভারত ৷ কোনও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে টানা সর্বাধিক সিরিজ জয়ের নজিরে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ছুঁয়ে ফেলল তাঁরা ৷ 1998-2024 ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধেই টানা 10টি টেস্ট সিরিজ জয়ের নজির ছিল প্রোটিয়াদের ৷

