আমিরশাহী 'বধ' 27 বলে, রেকর্ড জয়ে চ্যাম্পিয়নের মতোই শুরু ভারতের
প্রতিপক্ষ আরব আমিরশাহীরে গুঁড়িয়ে দিয়ে এশিয়া কাপ শুরু ভারতের ৷ 15.3 ওভার বাকি থাকতে হাতে 9 উইকেট নিয়ে জয় তুলল সূর্য অ্যান্ড কোং ৷
Published : September 11, 2025 at 7:20 AM IST
দুবাই, 11 সেপ্টেম্বর: ভারত যে জিতবে, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ছিল না। তবু যে কোনও প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচ সবসময় কঠিন হয়। তাই কতটা আধিপত্য নিয়ে ভারত জেতে, নজর ছিল সেদিকেই। কোনও কিছুর পরোয়া না-করে বুধবার এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে দুর্বল আমিরশাহীকে প্রত্যাশামতই দুরমুশ করে ছাড়ল গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। আয়োজকদের বিরুদ্ধে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার মঞ্চে কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে দ্রুততম জয়ের নজিরও গড়ে ফেলল 'মেন ইন ব্লু'।
আমিরশাহীকে 57 রানে অলআউট করে ভারত জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে নিল মাত্র 27 বলে। অর্থাৎ, 4.3 ওভারে। যা ছাপিয়ে গেল অতীতের সব রেকর্ড। 2021 সালে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে 6.3 ওভারে জয়ের রান তুলেছিল ভারত। যা এতদিন ছিল দ্রুততম জয়ের নজির। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে চার বছর আগের নজির ভেঙে নয়া নজিরে নাম লেখাল টিম ইন্ডিয়া। এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে ভারত জিতল নয় উইকেটে।
A dominating show with the bat! 💪— BCCI (@BCCI) September 10, 2025
A 9⃣-wicket win for #TeamIndia after chasing down the target in 4.3 overs. 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/Bmq1j2LGnG#AsiaCup2025 | #INDvUAE pic.twitter.com/ruZJ4mvOIV
টস জিতে এদিন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব টস জিতে আমিরশাহীকে প্রথম ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান। তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ভারতের পরিকল্পনা। আর অধিনায়কের সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়ে আমিরশাহীকে স্বল্প রানে গুটিয়ে দিল স্পিন এবং পেস বোলিংয়ের মেলবন্ধন। চায়নাম্যান কুলদীপ যাদব মাত্র সাত রানে নিলেন চার উইকেট। তিনিই ম্যাচের সেরা। চার রানের বিনিময়ে শিবম দুবের ঝুলিতে গেল তিন। 13.1 ওভারে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল আমিরশাহী ব্যাটিং। ভারতের বিরুদ্ধে তাঁদের 57 রান টি-20'তে সর্বনিম্ন রানের নজিরও বটে।
2⃣.1⃣ Overs— BCCI (@BCCI) September 10, 2025
7⃣ Runs
4⃣ Wickets
For his magical 🪄 bowling display, Kuldeep Yadav bags the Player of the Match award! 🙌 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/Bmq1j2LGnG#TeamIndia | #AsiaCup2025 | #INDvUAE | @imkuldeep18 pic.twitter.com/w5Z0Paobz4
সহজ লক্ষ্যমাত্রার জন্য সময় বিশেষ ব্যয় করতে চায়নি টিম ইন্ডিয়া। রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই বেদম প্রহার শুরু করেন অভিষেক শর্মা। দু'টি চার, তিনটি ছক্কায় 16 বলে 30 রান আসে বাঁ-হাতি ওপেনারের ব্যাটে। দলীয় 48 রানের মাথায় তিনি উইকেট ছুড়ে দিলেও ভারতের সহজ জয় আটকায়নি। ন'বলে 20 রানে অপরাজিত থাকেন সহঅধিনায়ক শুভমন গিল। অধিনায়ক সূর্য অপরাজিত থাকেন দু'বলে সাত রানে । মাত্র 4.3 ওভারে জয়ের রান তুলে রবিবাসরীয় মহারণের আগে পাকিস্তানকে প্রচ্ছন্ন বার্তা দিয়ে রাখল টিম ইন্ডিয়া। কারণ ভারতীয় স্পিনাররা যে মরুদেশে ফের ফুল ফোটাবেন তা প্রথম ম্যাচেই প্রমাণিত। কুলদীপের অনবদ্য পারফরম্যান্স এই ম্যাচ থেকে ভারতের বড় প্রাপ্তি ৷ এদিনের প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ চায়নাম্যানই ৷