ব্যাটিং বিপর্যয় এড়িয়ে 'শ্রীলঙ্কা-বধ', জয় দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হরমনপ্রীতদের

ব্যাটিং বিপর্যয় এড়িয়ে 'শ্রীলঙ্কা-বধ', জয় দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হরমনপ্রীতদের
বিপদ কাটিয়ে ব্যাট হাতে দলকে সাহারা দিলেন দীপ্তি ও আমনজোৎ । রবিবার ভারতের পরবর্তী ম্যাচ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ।
Published : October 1, 2025 at 8:34 AM IST
গুয়াহাটি, 1 অক্টোবর: জুবিন গর্গের মৃত্যুশোক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি অসম । শোকের চাদরে মুড়ে থাকা উত্তর-পূর্বের রাজ্যটিতে মঙ্গলবার ভারত বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল প্রয়াত কণ্ঠশিল্পীকে যথাযথ স্মরণের মধ্যে দিয়ে । একইসঙ্গে প্রথম ম্য়াচে তুলে নিল সহজ জয়ও । বৃষ্টিবিঘ্নিত উদ্বোধনী ম্যাচে ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে দ্বীপরাষ্ট্রকে 59 রানে হারাল দেশের প্রমীল বাহিনী । ব্যাট হাতে হাফসেঞ্চুরির পর বল হাতে তিন উইকেট । অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচের সেরা দীপ্তি শর্মা ।
টস হেরে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে এদিন প্রথমে ব্যাটিং করে ভারত । তবে দফায়-দফায় বৃষ্টি ভারতীয় ব্যাটিংয়ের ছন্দপতন ঘটায় । ম্যাচের ওভার সংখ্যা কমে হয় 47 । পাশাপাশি ভারতীয় ব্যাটিংয়ের তাল কাটে ইনোকা রানাবীরার বোলিংয়ে । 46 রানে চার উইকেট নেন এই বাঁ-হাতি স্পিনার । সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে তিনম্যাচের সিরিজে জোড়া সেঞ্চুরি হাঁকানো ওপেনার স্মৃতি মন্ধনা ব্যর্থ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে । ফেরেন মাত্র আট রানে । আরেক ওপেনার প্রতীকা রাওয়াল করেন 37 রান । দু'রানের জন্য হাফসেঞ্চুরি হাতছাড়া হার্লিন দেওলের । দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে প্রতীকা-হার্লিন যোগ করেন 67 রান ।
দুই উইকেটে 120 রান তুলে শুরুটা ভালো করা ভারতীয় দল আচমকা চাপে পড়ে যায় এক ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে । 26তম ওভারে হার্লিন, জেমিমা রড্রিগেজ এবং দলনায়িকা হরমনপ্রীত কৌরকে তুলে নিয়ে ভারতকে চাপে ফেলে দেন রানাবীরা । 64 বলে হার্লিনের 48 রানের ইনিংসে ছিল ছ'টি চার । জেমিমা ফেরেন শূন্য রানে । হরমনপ্রীত করেন মাত্র 21 ।
দ্রুত ফেরেন স্টাম্পার-ব্যাটর রিচা ঘোষও (2) । 124 রানে ছয় উইকেট হারানো ভারতকে এরপর সপ্তম উইকেটে টেনে তোলেন দীপ্তি ও আমনজোৎ কৌর । দু'জনের 103 রানের জুটি স্কোরবোর্ডে চ্যালেঞ্জিং রান তুলতে সাহায্য করে । দীপ্তি করেন 53 রান । আমনজোতের ব্যাট থেকে আসে সর্বাধিক 57 রান । পাঁচটি চার ও একটি ছয় মারেন তিনি । শেষদিকে 15 বলে স্নেহা রানার 28 রানের ক্যামিয়ো 47 ওভারে ভারতকে আট উইকেট হারিয়ে পৌঁছে দেয় 269 রানে ।
বাকিটা বুঝে নেন ভারতীয় স্পিনাররা । পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কার জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় 271 রান । অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তুর 43 রান, নীলাক্ষিকা সিলভার 35 রান সত্ত্বেও ভারতের জয় সহজ করেন স্পিনাররা । 54 রানে তিন উইকেট তুলে নেন দীপ্তি । দু'টি করে উইকেট যায় স্নেহা রানা ও শ্রী চরনির ঝুলিতে । দুই পেসার ক্রান্তি গৌড় ও আমনজোৎ কৌর নেন একটি করে উইকেট ।
45.4 ওভারে 211 রানে গুটিয়ে যায় দ্বীপরাষ্ট্রের ব্যাটিং লাইন-আপ । সবমিলিয়ে 59 রান জিতে বিশ্বকাপ শুরু হল হরমনপ্রীতদের । আগামী রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে যা আত্মবিশ্বাসী করবে তাঁদের ।