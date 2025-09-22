অভিষেক-গিলের রেকর্ড ওপেনিং জুটি, ভারতের কাছে ফের গো-হারা পাকিস্তান
গৌতম গম্ভীর ও আজিঙ্কা রাহানের এক দশকেরও পুরনো নজির ভাঙলেন দুই ভারতীয় ওপেনার
Published : September 22, 2025 at 12:43 AM IST
দুবাই, 21 সেপ্টেম্বর: কথায় আছে ক্যাচ মিস তো ম্যাচ মিস । রবিবাসরীয় দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে যেন সেই আপ্তবাক্যকে মিথ্যে প্রমাণ করল ভারতীয় দল । জঘন্য ফিল্ডিং, খানচারেক ক্যাচ মিস করেও পাকিস্তানকে হেলায় হারাল টিম ইন্ডিয়া । গত রবিবারের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে সুপার-ফোরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে সলমন আলি আঘাদের ছয় উইকেটে হারাল ভারত । সাত বল বাকি থাকতে পাকিস্তানের দেওয়া 172 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করল তাঁরা । সৌজন্যে ওপেনার অভিষেক শর্মার বিস্ফোরক 74 রানের ইনিংস ।
টস জিতে পাকিস্তানকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠিয়ে এদিনও করমর্দন এড়িয়ে যান ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব । ওপেনিংয়ে পরিবর্তন এনে শাহিবজাদা ফারহানের সঙ্গে ফকহর জামানকে পাঠায় পাকিস্তান । প্রথম ওভারে হার্দিক পান্ডিয়ার তৃতীয় বলে শূন্য রানেই ফিরে যেতেন ফারহান । কিন্তু থার্ড-ম্যানে অভিষেক শর্মা ক্যাচ ফেলে তাঁকে জীবন দেন অভিষেক । পরবর্তীতে সেই ফারহানের হাফসেঞ্চুরিতেই চ্যালেঞ্জিং রানের ভিত গড়ে পাকিস্তান ।
উইকেটের পিছনে সঞ্জু স্যামসনের ধরা ক্যাচ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও তৃতীয় ওভারে ফকহর জামানকে (15) হারায় পাকিস্তান । এরপর প্রথম তিন ম্যাচে শূন্যে ফেরা সঈম আয়ুব ফিরতে পারতেন চার রানেই । কিন্তু কুলদীপ যাদব ক্যাচ ফেলায় 17 বলে 21 রান করে যান তিনি । দ্বিতীয় উইকেটে মহার্ঘ্য 72 রান যোগ করে পাকিস্তান । পরবর্তীতে মহম্মদ নওয়াজও খেলেন 19 বলে 21 রানের ইনিংস । অভিষেকের দৌলতে দু'বার জীবন পেয়ে 45 বলে সর্বাধিক 58 রান করে ফেরেন ফারহান । মারেন পাঁচটি চার ও তিনটি ছক্কা ।
শেষদিকে আট বলে 20 রান করে পাঁচ উইকেট হারিয়ে পাকিস্তানকে 171 রানে পৌঁছে দেন ফহিম আশরফ । অধিনায়ক সলমন আঘা অপরাজিত থাকেন 13 বলে 17 রানে । চার ওভারে 33 রানে দুই উইকেট নেন শিবম দুবে । 31 রানে এক উইকেট যায় কুলদীপ যাদবের ঝুলিতে । ভারতের হয়ে চার ওভার হাত ঘুরিয়ে এদিন সবচেয়ে নিয়ন্ত্রিত বোলিং করলেন ওমান ম্যাচে বিশ্রামে থাকা বরুণ চক্রবর্তী । মাত্র 25 রান খরচ করলেও কোনও উইকেট পেলেন না তিনি ।
রান তাড়া করতে নেমে অভিষেক শর্মা এবং শুভমন গিলের রেকর্ড ওপেনিং জুটিতেই জয়ের ভিত গড়ে ফেলে ভারতীয় দল । দু'য়ের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে নবম ওভারে একশো রানের গণ্ডি পেরোয় ভারত । তার আগে 13 বছরের রেকর্ড ভেঙে টি-20'তে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ রানের ওপেনিং জুটি গড়ে ফেলেন অভিষেক ও গিল । 2012 সালে গৌতম গম্ভীর ও আজিঙ্কা রাহানের 77 রানের রেকর্ড ভাঙেন তাঁরা ।
পরের ওভারে গিল আউট হতেই ভারতের টপ-অর্ডারে ধস নামে । 28 বলে 47 রানে ফেরেন গিল । এরপর অধিনায়ক সূর্যকুমার শূন্য রানে ফেরেন । ক্যাচ মিসের প্রায়শ্চিত্ত করে 24 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন অভিষেক ৷ 39 বলে 74 রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলে শেষমেশ আউট হন তিনি। ওপেনারের ইনিংস সাজানো ছিল ছ'টি চার ও পাঁচটি ছক্কায় । বিনা উইকেটে 105 থেকে 123/3 হয়ে যায় ভারত । এরপর 17 বলে 13 রান করে ফিরে যান সঞ্জু স্যামসনও । তবে ভারতের জয় আটকানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি কখনোই ।
19 বলে 30 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন তিলক বর্মা । মারেন দু'টি চার ও সমসংখ্যক ছক্কা । সাত রানে অপরাজিত থেকে যান পান্ডিয়া । সাত বল বাকি থাকতে চার উইকেট হারিয়ে 174 রান তুলে ফেলে ভারত । পাকিস্তানের হয়ে জোড়া উইকেট হ্যারিস রাউফের । বুধবার সুপার-ফোরের পরের ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নামবে ভারত ।