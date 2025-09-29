স্পিনারদের ঘূর্ণিতে জয়'তিলক', ফের 'পাক-বধে' নবমবার এশিয়া সেরা ভারত

স্পিনারদের ঘূর্ণিতে জয়'তিলক', ফের 'পাক-বধে' নবমবার এশিয়া সেরা ভারত
গ্রুপ পর্ব, সুপার-ফোরের পর ফাইনালেও বদলাল না ফলাফল । ভারত জিতল পাঁচ উইকেটে ।
Published : September 29, 2025 at 12:39 AM IST
দুবাই, 28 সেপ্টেম্বর: গ্রুপ পর্ব এবং সুপার-ফোরে কার্যত একপেশে ম্যাচ জিতেছিল ভারত । সে তুলনায় ফাইনালে অনেকটাই লড়াই ছুড়ে দিল পাকিস্তান । বিশেষ করে ইনিংসের গোড়াপত্তনে নেমে শাহিবজাদা ফারহানের মারকাটারি ব্যাটিংয়ে বইতে শুরু করেছিল আশঙ্কার চোরাস্রোত । কিন্তু দুবাইয়ের পিচে কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেলদের ঘূর্ণিতে দূর হল সব শঙ্কা । পরে ব্যাট হাতে বিপদ উতরে দিলেন তিলক বর্মা ।
ফলত লড়াই ছুড়ে দিলেও বদলাল না ফলাফল । টুর্নামেন্টে তৃতীয়বার 'পাক-বধ' করে এশিয়া কাপে খেতাব ধরে রাখল 'মেন ইন ব্লু' । দু'বল বাকি থাকতে পাকিস্তানকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে নবমবার এশিয়া সেরা হল ভারত । হার্দিক পান্ডিয়া ছিলেন না । পরিবর্তে ফাইনালের একাদশে আসেন রিঙ্কু সিং । এছাড়া শ্রীলঙ্কা ম্যাচে বিশ্রামে থাকা জসপ্রীত বুমরা এবং শিবম দুবেকে ফিরিয়ে ফাইনালের একাদশ সাজায় ভারতীয় দল ।
শাহিবজাদা ফারহান এবং ফকহর জামানের ব্য়াটে ফাইনালের শুরুতে ভারতকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেয় পাকিস্তান । ওপেনিং জুটিতে ওঠে 84 রান । পাঁচটি চার ও তিন ছক্কায় 38 বলে 57 রান করে ফেরেন ডানহাতি ওপেনার । কিন্তু তখন কে জানত ভারতীয় স্পিনারদের সামনে অচিরেই তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে পাক ব্যাটিং ! 35 বলে 46 রান আসে আরেক ওপেনার ফকহর জামানের ব্যাটেও । কিন্তু বাকিরা এলেন আর গেলেন । এক উইকেটে 113 থেকে 19.1 ওভারে 146 রানে গুটিয়ে যায় পাক ব্যাটিং । সৌজন্যে কুলদীপের চার এবং অক্ষর প্যাটেল, বরুণ চক্রবর্তী এবং জসপ্রীত বুমরার দু'টি করে উইকেট । ঘূর্ণি পিচে আধিপত্য স্পিনারদেরই । তিন স্পিনার ভাগ করে নিলেন আট উইকেট । দুই ওপেনারকে ফেরালেন বরুণ ।
147 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শুরুতেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় টিম ইন্ডিয়া । চলতি টুর্নামেন্টে বিধ্বংসী ফর্মে থাকা অভিষেক শর্মা ফিরে যান মাত্র পাঁচ রানে । অধিনায়ক সূর্য ফেরেন এক রানে । 12 রানে গিল আউট হওয়ার সঙ্গে 20 রানে তিন উইকেট খুইয়ে বসে ভারত । বিপাকে পড়ে যাওয়া ভারতীয় ব্যাটিংকে চতুর্থ উইকেটে টেনে তোলেন তিলক বর্মা এবং সঞ্জু স্যামসন । সঞ্জু 21 বলে 24 ফিরলেও দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন তিলক বর্মা । চাপের মুখে বাঁ-হাতি ব্যাটারের এই ইনিংস বহুদিন মনে রাখবেন অনুরাগীরা ।
তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করেন আরেক বাঁ-হাতি ব্যাটার শিবম দুবে । শেষ দু'ওভারে জয়ের জন্য ভারতের দরকার ছিল 17 রান । 22 বলে 33 রান করে শিবম আউট হলেও ভারতের জয় আটকায়নি । হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে 53 বলে 69 রানে অপরাজিত থেকে যান তিলক । চার হাঁকিয়ে ভারতকে ম্যাচ জেতান রিঙ্কু সিং। পাঁচ উইকেটে ম্যাচ জিতে ফের মহাদেশে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ।
ভারতীয় ক্রিকেটের শীর্ষপদে মিঠুন, কী জানালেন প্রথম প্রতিক্রিয়ায়?