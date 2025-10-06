আমিনের একক লড়াই ব্যর্থ করে বিশ্বকাপে 'পাক-বধ', 12-0 করলেন হরমনপ্রীতরা
পুরুষদের এশিয়া কাপে গত তিন রবিবার ভারতের কাছে বিধ্বস্ত হতে হয়েছে পাকিস্তানকে । টানা চতুর্থ সপ্তাহে মহিলা বিশ্বকাপেও বদলাল না ফলাফল ।
কলম্বো, 6 অক্টোবর: বিশ্বকাপের মঞ্চে রবিবাসরীয় মহারণের আগে ওয়ান-ডে'তে ভারতকে কখনও হারাতে পারেনি পাকিস্তান। ভারতের পক্ষে ফলাফলটা ছিল 11-0 । কলম্বোর প্রেমদাসায় হেলায় জিতে রবিবার ব্যবধানটা আরও বাড়িয়ে 12-0 করে নিলেন হরমনপ্রীতরা । 248 রান তাড়া করতে নেমে 159 রানে গুটিয়ে গেল পাকিস্তানের ইনিংস । বৃথা গেল সিদরা আমিনের 81 রানের লড়াই । বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচে ভারত জিতল 88 রানে ।
পাকিস্তানের প্রথম উইকেটের পতন চতুর্থ ওভারে । অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে মুনিবা আলিকে রান-আউট করেন দীপ্তি শর্মা। ক্রান্তি গৌড়ের ডেলিভারি পাক ওপেনারের প্যাড ছুঁয়ে উইকেটের পিছনে দীপ্তি শর্মার হাতে জমা পড়ে । এলবিডব্লিউ'য়ের আবেদনে আম্পায়ার সাড়া দেননি । কিন্তু ক্রিজের বাইরে বিপক্ষ ব্যাটারের অবস্থান দেখে বল ছুড়ে উইকেট ভেঙে দেন দীপ্তি । সময় নিয়ে রিপ্লে দেখে পাক ওপেনারকে আউট ঘোষণা করেন থার্ড-আম্পায়ার । কিন্তু সিদ্ধান্ত মেনে নিতে না-পেরে ম্যাচ অফিসিয়ালের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন পাক অধিনায়িকা ফতিমা সানা। তাতে অবশ্য লাভ কিছু হয়নি ।
এরপর চতুর্থ উইকেটে সিদরা আমিন এবং নাতালিয়া পারভেজের 69 রানের জুটিতে খানিকটা প্রতিরোধ গড়ে তোলে পাকিস্তান । কিন্তু তা জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না । 46 বলে 33 রানে গৌড়ের শিকার হন নাতালিয়া । এরপর সেই অর্থে আর কোনও ব্যাটারের সাহায্য না-পাওয়া আমিন একাই লড়াই চালাচ্ছিলেন । অর্ধশতরানও পূর্ণ করেন তিনি ।
কিন্তু উল্টোদিকে নিয়মিত উইকেট হারাতে থাকে পাকিস্তান । 40তম ওভারে আমিন 81 রানে ফিরতেই সব শেষ । ন'টি চার ও একটি ছক্কায় সাজানো তাঁর ইনিংস । এরপর 43 ওভারে 159 রানে গুটিয়ে যায় পাকিস্তানের ইনিংস । বল হাতে দুরন্ত ক্রান্তি গৌড় । 10 ওভারে মাত্র 20 রান খরচ করে নিলেন তিন উইকেট । 45 রানে তিন উইকেট যায় দীপ্তির ঝুলিতেও । দু'টি উইকেট স্নেহা রানার ।
টস হেরে কলম্বোয় এদিন প্রথম ব্যাট করে 50 ওভারে সব উইকেট হারিয়ে 247 রান তোলে ভারত । সর্বাধিক 46 রান করেন হার্লিন দেওল । শেষদিকে 20 বলে 35 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন রিচা ঘোষ । ভালো বোলিং করেন পাক অধিনায়িকা ফতিমা সানা । 38 রানে নেন দুই উইকেট ।