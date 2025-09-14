বাইশ গজেও চলল অপারেশন, পাক 'বধ' করে কার্যত সুপার ফোরে ভারত
বড় জয়ে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে জয়ের ব্যবধানও বাড়িয়ে নিল টিম ইন্ডিয়া ।
Published : September 14, 2025 at 11:21 PM IST
দুবাই, 14 সেপ্টেম্বর: পহেলগাঁও হামলার পর বাইশ গজে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাঠে নামা নিয়ে দেশজুড়ে ছিল মিশ্র প্রতিক্রিয়া । সবকিছু নিশ্চয় কানে গিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেটারদের । নীরবে তাল ঠুকছিলেন তাঁরা । ভারতীয় সশস্ত্র সেনার 'অপারেশন সিঁদুরে'র পর বাইশ গজে আরও একটি অপারেশন চালানোর প্রতীক্ষায় ছিল সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি । মাঠে নামতেই তা স্ফুলিঙ্গের আকার নিল । যে তেজে সাত উইকেটে পরাজিত পাকিস্তান । ওয়াঘার ওপারের দেশকে বাইশ গজেও মোক্ষম জবাব দিল ভারত । পাকিস্তানের দেওয়া 128 রানের লক্ষ্যমাত্রা ভারত 25 বল বাকি থাকতে তুলল তিন উইকেটে ।
খেলতে নামলেও পাকিস্তানের সঙ্গে যে কোনওভাবেই সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ নয়, এদিন শুরুতেই তা বুঝিয়ে দেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব । টসের পর করমর্দন এড়িয়ে যান পাক কাউন্টার-পার্ট সলমন আঘার সঙ্গে । টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান । কিন্তু প্রথম বলেই ওপেনার সঈম আয়ুবকে ফিরিয়ে দেন হার্দিক পান্ডিয়া । সকালটা দেখলে দিনের বাকি সময়টা সম্পর্কে যেমন একটা আঁচ পাওয়া যায়, হার্দিকের প্রথম বলে উইকেটটা ছিল তেমনই কিছু । দ্বিতীয় ওভারে জসপ্রীত বুমরার শিকার হন মহম্মদ হ্যারিস (3) । এরপর তৃতীয় উইকেটে আরেক ওপেনার শাহিবজাদা ফারহানের সঙ্গে থিতু হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ফকহর জামান । কিন্তু অভিজ্ঞ বাঁ-হাতি ব্যাটারকে 17 রানে ফিরিয়ে দেন অক্ষর প্যাটেল । তিন রানে পাক অধিনায়ককেও ফেরান গুজরাত স্পিনারই ।
2⃣ wins on the bounce for #TeamIndia! 🙌— BCCI (@BCCI) September 14, 2025
A dominating show with bat & ball from Surya Kumar Yadav & Co. to bag 2 more points! 👏 💪
Scorecard ▶️ https://t.co/W2OEWMTVaY#AsiaCup2025 pic.twitter.com/hM7iin7AAq
এরপর দুবাইয়ের পিচে কুলদীপ যাদবের ঘূর্ণি । ধারাবাহিকতার নিদর্শন রেখে টানা তিন উইকেট তুলে নেন 'চায়নাম্যান' । 17.4 ওভারে 98 রানে সাত উইকেট হারানো পাকিস্তানের বড় রান তোলার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আগেই । তবে শেষদিকে শাহিন আফ্রিদির 16 বলে অপরাজিত 33 রানে কিছুটা মান বাঁচায় 'মেন ইন গ্রিন' । 20 ওভারে 9 উইকেটে 127 রান তোলে পাকিস্তান । চার ওভারে 18 রানে তিন উইকেট নিয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল কুলদীপ । 18 রান দিয়ে জোড়া উইকেট অক্ষরের । পাশাপাশি 28 রানে জোড়া উইকেট নেন বুমরাও ।
ভারতের তারকাখচিত ব্যাটি লাইন-আপ এই লক্ষ্যমাত্রার সামনে বিপাকে পড়তে বলে কোনওভাবেই মনে হয়নি । এমনকী 10 রানে সহঅধিনায়ক গিল ফিরে যাওয়ার পরেও না । শাহিনদের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী ব্যাটিং সবে শুরু করেছিলেন আরেক ওপেনার অভিষেক শর্মা । কিন্তু গিলের পর বাঁ-হাতি ওপেনারও আয়ুবের বলে উইকেট ছুড়ে দিয়ে আসেন । চারটি চার ও দু'টি ছক্কায় 13 বলে 31 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে ফেরেন অভিষেক । 41 রানে দুই উইকেট হারানো ভারত জয়ের রাস্তা তৈরি করে ফেলে তৃতীয় উইকেটে । অধিনায়ক সূর্যকুমার ও তিলক বর্মার 56 রানের জুটি জয়ের কাছাকাছি পৌঁছে দেয় বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ।
তিলক 31 রানে সঈমের তৃতীয় শিকার হলেও ভারতের জয় কোনওভাবে আটকায়নি । শিবম দুবেকে সঙ্গে নিয়ে দলকে সহজ জয় এনে দেন 'স্কাই' । 37 বলে 47 রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন তিনি । দুবে অপরাজিত থাকেন 10 রানে । 15.5 ওভারেই তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য 131 রান তুলে নেয় ভারত । 4.1 ওভার বাকি থাকতে জয়ে সুপার-ফোর কার্যত পাকা হয়ে গেল সূর্যকুমারদের । আগামী 19 সেপ্টেম্বর গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ওমানের মুখোমুখি 'মেন ইন ব্লু' ।
