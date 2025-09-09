গুরপ্রীতের দস্তানায় কাফা নেশনসে ব্রোঞ্জ জিতে সূচনা খালিদ-যুগের
আগামী মাসে এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের আগে এই জয় আত্মবিশ্বাস জোগাবে 'ব্লু টাইগার্স'কে।
Published : September 9, 2025 at 12:18 AM IST
হিসর (তাজিকিস্তান), 8 সেপ্টেম্বর: মাসকয়েক আগে মানোলো মার্কুয়েজের দল থেকে বিতাড়িত হয়ে সোশাল মিডিয়ায় কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছিলেন। ভারতীয় ফুটবলে খালিদ-যুগ শুরু হতে দলে প্রধান কাস্টোডিয়ানের ব্যাটন ফের তাঁর কাধেই। তাজিকিস্তানের মাটিতে গুরুদায়িত্ব সফলভাবে সামলে গুরপ্রীত সিং সান্ধু বোঝালেন দেশকে এখনও অনেক কিছু তাঁর ফিরিয়ে দেওয়ার আছে। সোমবার হিসরে গুরপ্রীতের দস্তানা থামিয়ে দিল ফিফা ক্রমতালিকায় প্রায় পঞ্চাশ ধাপ উপরে থাকা ওমানকে। যার ফলে কাফা নেশনস কাপে ব্রোঞ্জ জিতে ভারতীয় কোচ হিসেবে যাত্রা শুরু হল খালিদ জামিলের।
হকিতে এশিয়া সেরা হওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফুটবলেও এল সাফল্য। কাফা নেশনস কাপে প্রথমবার অংশ নিয়ে ভারত শেষ করল তৃতীয় স্থানে। ওমানকে তৃতীয় স্থান অর্জনের ম্যাচে ভারত টাইব্রেকারে হারাল 3-2 গোলে। নির্ধারিত নব্বই মিনিটে দু'দলই একটি করে গোল করে। তারপর অতিরিক্ত সময়েও ফলাফল অপরিবর্তিত থাকলে টাইব্রেকারে নির্ণয় হয় ম্যাচের ফলাফল।
তৃতীয়স্থানের জন্য এই উচ্ছ্বাসে নিন্দুকেরা নাক সিঁটকোতে পারেন। তবে প্রেক্ষাপটের নিরিখে ভারতের এই জয় বহুলাংশে দামি। কাফা নেশনস কাপে ভারতীয় দল শেষ মুহূর্তে আমন্ত্রণ পেয়েছিল। মানোলোর হাত থেকে তখন সবে দায়িত্ব নিয়েছেন খালিদ জামিল। দীর্ঘদিন পরে ভারতীয় ফুটবল দলের কোচের দায়িত্বে কোনও ভারতীয়। দেশের সর্বোচ্চ লিগে চ্যাম্পিয়ন দল জাতীয় দলের জন্য ফুটবলার ছাড়েনি। দলের এক নম্বর ডিফেন্ডার সন্দেশ ঝিঙ্গান চোয়ালের চোটে ছিটকে গিয়েছেন মাঝপথে।
এই অবস্থায় ওমানকে হারানোর কৃতিত্ব ভারতীয় ফুটবলারদের দিতেই হবে। এককথায় ভারতীয় ফুটবলে খালিদ জামিলের জমানা আশা জাগিয়ে শুরু হল। তাজিকিস্তানকে হারিয়ে সফর শুরু করা খালিদ শক্তিশালী ওমানের বিরুদ্ধেও প্রতি-আক্রমন নির্ভর নীল নকশা সাজিয়েছিলেন। প্রতিপক্ষ ডাগ-আউটে কার্লোস কুইরোজের মত নামজাদা কোচের ফুটবল বুদ্ধিকে এক্ষেত্রে খালিদ টেক্কা দিলেন বলা যায়।
প্রথমার্ধ গোলশূন্য। বিরতির পর ম্যাচের একঘণ্টার মাথায় বাঁদিক থেকে বক্সের মধ্যে বল নিয়ে ঢুকে পড়েছিল ওমান। সেখান থেকে নিচু পাসে বল চলে আসে বক্সের মাথায়। ওমানের ফুটবলারের শটে সেরকম শক্তি ছিল না। কিন্তু সেই দুর্বল শটে পা ছুঁইয়ে গতিমুখ ঘুরিয়ে দেন আল ইহামাদি। গুরপ্রীত ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পাননি।
82 মিনিটে প্রত্যাঘাত । রাহুল ভেকের লম্বা থ্রো থেকে উদান্তা সিংয়ের হেডে ভারত সমতায় ফেরে। চোখে চোখ রেখে লড়াই দেখে ওমান বুঝতে পারছিল লড়াইটা সহজ নয়। অতিরিক্ত সময়েও ফলাফল 1-1 থাকলে ম্যাচ গড়ায় ট্রাইব্রেকারে। সেখানে প্রথম শট থেকে গোল করতে ভুল করেননি লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে । তবে টাই ভাঙার প্রথম শটে গুরপ্রীতের দস্তানায় আটকে যায় ওমান। দ্বিতীয় শটে গোল করে ব্যবধান বাড়ান রাহুল ভেকে। দ্বিতীয় শটে ওমান আবার ব্যর্থ হলে ভারত এগিয়ে যায় 2-0 ব্যবধানে এগিয়ে যায়। কিন্তু এবার গোল করতে ব্যর্থ হন আনোয়ার আলি। তৃতীয় শটে গোল করে ব্যবধান কমায় প্রতিপক্ষ । চতুর্থ শটে জিতিন এম এসের গোলে ফলাফল 3-1 । পরের শটে ওমান ব্যবধান কমালে শেষ শটে উদান্তার কাছে সুযোগ ছিল ওখানেই ম্যাচ শেষ করার। কিন্তু তিনি বাইরে মারেন। তবে ওমানের ইহামাদির শট রুখে আবার হিরো ভারতীয় গোলরক্ষক । টাইব্রেকারে 3-2 ব্যবধানে জয় 'ব্লু টাইগার্স'কে ব্রোঞ্জ এনে দেওয়ার সঙ্গেই এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের আগে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিল।