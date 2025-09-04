ETV Bharat / sports

পিছিয়ে পড়ে চার গোল, মালয়েশিয়াকে হারিয়ে ফাইনালের গন্ধ ভারতীয় শিবিরে - HOCKEY ASIA CUP 2025

কোরিয়ার বিরুদ্ধে ড্র করার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন ভারতের । মালয়েশিয়াকে ধরাশায়ী করে ফাইনালের পথে হরমনপ্রীতরা ।

মালয়েশিয়াকে হারিয়ে হকি এশিয়া কাপে ফাইনালের পথে ভারত (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2025 at 10:39 PM IST

রাজগির (বিহার), 4 সেপ্টেম্বর: সুপার-ফোরের প্রথম ম্যাচে বুধবার কোরিয়ার বিরুদ্ধে ফলাফল মোটেই আশানরূপ হয়নি ভারতের জন্য । ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নদের বিরুদ্ধে 2-2 গোলে ড্র ফাইনালে যাওয়ার পথে অনেক প্রশ্নচিহ্ন বসিয়ে দিয়েছিল । কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিজেদের শুধরে নিল ক্রেগ ফুলটন প্রশিক্ষণাধীন ভারতীয় হকি দল । বিশ্বের 12 নম্বর মালয়েশিয়াকে 4-1 গোলে উড়িয়ে দিল হরমনপ্রীত সিং অ্যান্ড কোম্পানি ।

তবে এদিনও মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে প্রথমেই গোল খেয়ে বসে ভারত । পিছিয়ে পড়ে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করে ফাইনালের পথে অনেকটা এগিয়ে গেল 'মেন ইন ব্লু' । ভারতের হয়ে এদিন গোলগুলি করলেন মনপ্রীত সিং, সুখজিৎ সিং, শিলানন্দ লাকরা এবং বিবেক সাগর প্রসাদ ।

প্রথম মিনিটে পিছিয়ে পড়া ভারতীয় দলকে সমতায় ফেরার জন্য এদিন অপেক্ষা করতে হয় দ্বিতীয় কোয়ার্টার পর্যন্ত । দিনের ষষ্ঠ পেনাল্টি কর্নার থেকে অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং'য়ের ড্র্যাগ ফ্লিক প্রতিহত হলে বল জালে ঠেলেন মনপ্রীত । প্রথম গোলের আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আরও দু'টি গোল তুলে নেয় ভারতীয় দল ।

মনপ্রীতের প্রথম গোলের দু'মিনিটের মধ্যেই স্কোরশিটে নাম তোলেন সুখজিৎ । শিলানন্দ লাকরার পাস থেকে গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন তিনি । 23 মিনিটে ভারতের তৃতীয় গোলটি দিনের সেরা গোল । কোরিয়ার বিরুদ্ধে সোলো রানে দুর্ধর্ষ গোল করা হার্দিক সিং'য়ের বাড়ানো বল ধরে দিলপ্রীত থ্রু বাড়িয়ে দেন সার্কলে । বিপক্ষ গোলরক্ষককে এড়িয়ে ছোট্ট টোকায় সেই বল জালে প্রবেশ করান শিলানন্দ । ওখানেই ম্যাচের ভাগ্য লেখা হয়ে গিয়েছিল ।

3-1 গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় গতবারের তৃতীয় স্থানাধিকারীরা । এরপর তৃতীয় কোয়ার্টারে চতুর্থ গোলটি করে ম্যাচ পকেটে পুরে ফেলে ভারত । পেনাল্টি কর্নার থেকে যুগরাজ সিং'য়ের শট পোস্টে প্রতিহত হলে পাল্টা আক্রমণে গোল তুলে নেয় 'মেন ইন ব্লু' । মনপ্রীতের পাস থেকে এক্ষেত্রে গোলের খাতায় নাম তোলেন বিবেক ।

অন্তিম কোয়ার্টারে ভারতের কাজ ছিল রক্ষণ আগলানো । গতবারের রানার্স মালয়েশিয়া আক্রমণে চাপ বাড়ালেও ম্যাচে দ্বিতীয়বারের জন্য ভারতীয় রক্ষণ ভাঙতে পারেনি তাঁরা । শেষপর্যন্ত আধিপত্য নিয়ে 4-1 গোলে জিতে মাঠ ছাড়ে প্রতিযোগিতার তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা ।

এই জয়ের ফলে দু'ম্যাচ খেলে চার পয়েন্ট নিয়ে সুপার-ফোরে আপাতত শীর্ষে ভারতীয় দল । ভারতের বিরুদ্ধে হেরে তিন পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে মালয়েশিয়া । দিনের অন্য ম্যাচে কোরিয়াকে 3-0 গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার দৌড়ে রয়েছে চিনও । আগামী শনিবার চিনের বিরুদ্ধেই সুপার-ফোরের শেষ ম্যাচ খেলবে ভারত । সেই ম্যাচ ড্র করলেই ফাইনালে প্রবেশ করে যাবে অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ীরা ।

