ফাইনালে কোরিয়া 'বধ', এশিয়া সেরা হয়ে বিশ্বকাপে ভারত

ফাইনালে কোরিয়া 'বধ', এশিয়া সেরা হয়ে বিশ্বকাপে ভারত
জোড়া গোল করে ফাইনালের নায়ক দিলপ্রীত । পঞ্চম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করল ভারতীয় দল ।
Published : September 7, 2025 at 9:44 PM IST
রাজগির (বিহার), 7 সেপ্টেম্বর: আট বছর বাদে হকিতে এশিয়া সেরা ভারতীয় দল । রবিবাসরীয় রাজগির স্পোর্টস কমপ্লেক্সে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কোরিয়া প্রজাতন্ত্রকে 4-1 গোলে হারিয়ে খেতাব পুনরুদ্ধার করল তাঁরা । এই নিয়ে চতুর্থবার মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় খেতাব জিতল তাঁরা । সবচেয়ে বড় কথা এশিয়া সেরা হয়ে আগামী বছর বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করল অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ীরা ।
মেগা ফাইনালে এদিন ভারতের হয়ে জোড়া গোল দিলপ্রীত সিং'য়ের, বাকি দু'টি গোল করেন সুখজিৎ সিং ও অমিত রোহিদাস । শনিবার সুপার-ফোরের শেষ ম্যাচে 1-3 গোলে পিছিয়ে পড়ে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে স্মরণীয় প্রত্যাবর্তন করেছিল গতবারের চ্যাম্পিয়ন কোরিয়া । সে কথা মাথায় রেখে এদিন ফাইনালে বাড়তি তৎপর ছিল ভারতীয় রক্ষণ । কিন্তু প্রথম মিনিটে গোল তুলে নিয়ে কোরিয়া রক্ষণকে এদিন পাল্টা চাপে ফেলে দেয় 'মেন ইন ব্লু' । অধিনায়কের ঠিকানা লেখা বল ধরে সার্কলের মধ্যে সুখজিতের নেওয়া ব্যাকহ্যান্ডে জোরালো শট গোলের ঠিকানা খুঁজে নেয় । পিছিয়ে পড়ে লং বল খেলে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করতে থাকে কোরিয়া । কিন্তু বিশেষ ভুলচুক করেনি ভারতীয় রক্ষণ । উল্টে আক্রমণ বজায় রেখে নবম মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক আদায় করে নেয় গতবারের তৃতীয় স্থানাধিকারীরা । কিন্তু যুগরাজ সিং'য়ের শট আটকে দেন বিপক্ষ গোলরক্ষক ।
ব্যবধান দ্বিগুণ করার সুযোগ হাতছাড়া করলেও কোরিয়া রক্ষণে চাপ জারি রাখে ভারতীয় দল । দ্বিতীয় কোয়ার্টারে দ্বিতীয় গোল তুলে নেয় তাঁরা । এক্ষেত্রেও গোলের কারিগর অধিনায়ক হরমনপ্রীত । তাঁর বাড়ানো লম্বা বল সার্কলের মধ্যে ধরে তা দিলপ্রীতের জন্য সাজিয়ে দেন সঞ্জয় । বিপক্ষ গোলরক্ষককে বোকা বানিয়ে 2-0 করেন ভারতীয় ফরোয়ার্ড । দু'গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ভারত ।
তৃতীয় কোয়ার্টারে লড়াই চলে হাড্ডাহাড্ডি । জোড়া পেনাল্টি কর্নার আদায় করেও ডেডলক ভাঙতে ব্যর্থ হয় কোরিয়া । পাল্টা 44 মিনিটে একটি পেনাল্টি কর্নার পেয়ে ব্যবধান বাড়াতে ব্যর্থ হয় ভারতও । তবে পরের মিনিটেই তৃতীয় গোলটি তুলে নিয়ে ম্যাচ কার্যত মুঠোয় পুরে নেয় আয়োজকরা । অন্তিম কোয়ার্টারে প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতীয় রক্ষণে সেভাবে চাপ ফেলতে ব্যর্থ গতবারের চ্যাম্পিয়নরা । বরং বিক্ষিপ্ত আক্রমণে বারংবার সার্কলে প্রবেশ করে যাচ্ছিলেন দিলপ্রীতরা । 50 মিনিটে জোড়া গোলস্কোরারের সৌজন্যেই দিনের চতুর্থ পেনাল্টি কর্নার আদায় করে নেয় ভারত । সেটি থেকে অমিত রোহিদাস 4-0 করতেই খেতাব নিশ্চিত করে ভারত ।
পরের মিনিটে পাল্টা-আক্রমণ থেকে কোরিয়া দিনের তৃতীয় পেনাল্টি কর্নার জিতে নেয় এবং তা থেকে ব্যবধান কমায় । যদিও তাতে ম্যাচের ভাগ্য বদলায়নি কোনওভাবে । নিরাপদ ব্যবধান ধরে রেখে চতুর্থবারের জন্য এশিয়া সেরার শিরোপা জিতে নেয় ক্রেগ ফুলটন প্রশিক্ষণাধীন দল । 2003, 2007, 2017 সালের পর এই প্রতিযোগিতায় ফের খেতাব জিতল তাঁরা । সেইসঙ্গে আয়োজক বেলজিয়াম-নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রেলিয়া ও স্পেনের পর পঞ্চম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে পৌঁছে গেল হরমনপ্রীত ও তাঁর দলবল ।