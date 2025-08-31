রাজগির (বিহার), 31 অগস্ট: প্রথম ম্য়াচে চিনকে হারালেও ভারতীয় রক্ষণকে কড়া পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছিল প্রতিপক্ষ ৷ ছ'টির মধ্যে তিনটি পেনাল্টি কর্নার কাজে লাগিয়ে ঘরের মাঠে ভারতকে প্রচ্ছন্ন লড়াই ছুড়ে দিয়েছিল চিন ৷ যা নিয়ে ম্য়াচ শেষে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন কোচ ক্রেগ ফুলটন ৷ জাপান ম্য়াচে তা শুধরে নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন ভারতীয় কোচ ৷ জাপানের বিরুদ্ধে সেই সমস্য়া ভারতীয় দল পুরোপুরি কাটিয়ে উঠল তা বলা যাবে না ৷ তবে ন'টি পেনাল্টি কর্নার থেকে একটিও গোল রবিবার হজম করল না ভারতীয় রক্ষণ ৷ সবমিলিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে 3-2 গোলে পেল অলিম্পিক্স ব্রোঞ্জজয়ীরা ৷
রবিবার পুল-এ'র দ্বিতীয় ম্য়াচে জাপানের বিরুদ্ধে কষ্টার্জিত জয়ে সুপার-ফোর কার্যত নিশ্চিত করে ফেলল 'মেন ইন ব্লু' ৷ গত ম্য়াচে হ্য়াটট্রিকের পর জাপানের বিরুদ্ধে পেনাল্টি কর্নার থেকে জোড়া গোল করে নায়ক হরমনপ্রীত সিং ৷ চলতি টুর্নামেন্টে দু'ম্য়াচে পাঁচটি গোল হয়ে গেল ভারত অধিনায়কের ৷ জাপানের বিরুদ্ধে ভারতের আরেকটি গোল মনদীপ সিং'য়ের ৷ জাপানের হয়ে জোড়া গোল করলেন কাওয়াবে কোসেই ৷
এদিন ভারতের হয়ে গোলের খাতা খোলেন মনদীপ সিং ৷ গত ম্য়াচে চারটি গোলেই পেনাল্টি কর্নার থেকে আসার পর দ্বিতীয় ম্য়াচে এদিন ভারতকে প্রথম ফিল্ড গোল এনে দেন এই ফরোয়ার্ড ৷ ম্য়াচের প্রথম পেনাল্টি কর্নার পাওয়ার আগেই চার মিনিটে এদিন প্রথম গোল তুলে নেয় ভারত ৷ বাঁ-দিক থেকে বল পেয়ে একাধিক ডিফেন্ডারের জটলা সত্ত্বেও গোলের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা ঠান্ডা রেখে 1-0 করেন মনদীপ ৷ পরের মিনিটেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হরমনপ্রীত ৷
পেনাল্টি কর্নার থেকে টুর্নামেন্টে নিজের চতুর্থ গোলটি আসে ভারত অধিনায়কের ৷ দ্বিতীয় কোয়ার্টারে কোনওপক্ষই কোনও গোল করতে না-পারায় প্রথমার্ধে দু'গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় প্রতিযোগিতায় তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় রক্ষণে নিরন্তর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে জাপান ৷ পেনাল্টি কর্নার থেকে ভারতের গোলদুর্গ রক্ষা পেলেও 38 মিনিটে ফিল্ড গোল থেকে ব্যবধান কমিয়ে আনেন কোসেই ৷ এরপরও জাপানের আক্রমণ সামলে লিড ধরে রাখার চেষ্টা করে ভারতীয় রক্ষণ ৷
তৃতীয় কোয়ার্টারের একেবারে শেষলগ্নে পেনাল্টি কর্নার থেকে দিনের দ্বিতীয় গোলটি করে ভারতে 3-1 গোলে এগিয়ে দেন হরমনপ্রীত ৷ এই গোলের সঙ্গেই জয় নিশ্চিত হয়ে করে ফেলে ভারত ৷ অন্তিম কোয়ার্টারের শেষদিকে (59 মিনিট) আরও একটি ফিল্ড গোল থেকে ম্য়াচে দ্বিতীয়বারের জন্য ব্যবধান কমিয়েছিলেন কাওয়াবে কোসেই ৷ তবে ভারতের জয় তাতে আটকায়নি ৷ সোমবার গ্রুপের সবচেয়ে দুর্বল প্রতিপক্ষ কাজাখস্তানের মুখোমুখি হবে অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ীরা ৷
চিনের কাছে রবিবার অন্য ম্য়াচে কাজাখস্তান হারল 1-13 গোলে ৷ ফলত সোমবারের ম্য়াচ ভারত সহজেই জিতবে বলে আশা করা যায় ৷ সবমিলিয়ে জাপানকে হারিয়ে ঘরের মাঠে আয়োজিত এশিয়া কাপের শেষ চারে ভারত কার্যত পৌঁছে গেল বলা যায় ৷