প্রাচীর ভেঙে চিনকে সাত গোল, আজ কোরিয়াকে হারালেই বিশ্বকাপে ভারত

প্রাচীর ভেঙে চিনকে সাত গোল, আজ কোরিয়াকে হারালেই বিশ্বকাপে ভারত
এশিয়া কাপের খেতাবজয়ীরা সরাসরি জায়গা করে নেবে আগামী বছর বিশ্বকাপের মূলপর্বে ৷
Published : September 7, 2025 at 9:17 AM IST
হায়দরাবাদ, 7 সেপ্টেম্বর: গোলের বর্ষণ দেখল শনিবাসরীয় রাজগির স্পোর্টস কমপ্লেক্স ৷ চিনকে গোলের মালা পরিয়ে এশিয়া কাপের ফাইনালে পৌঁছে গেল ভারতীয় দল ৷ সুপার-ফোরের শেষ ম্য়াচে এদিন শক্তিধর প্রতিদ্বন্দ্বীদের 7-0 গোলে উড়িয়ে দিল 'মেন ইন ব্লু' ৷ এই চিনের বিরুদ্ধেই টুর্নামেন্ট ওপেনারে 4-3 গোলে কষ্টার্জিত জয় পেয়েছিল ভারত ৷ ফলত শনিবারের জয় রবিবার মেগা ফাইনালের আগে বাড়তি আত্মবিশ্বাসী করবে হরমনপ্রীতদের ৷
- জোড়া গোল অভিষেকের: চিনের বিরুদ্ধে বিরাট জয়ে এদিন ভারতের হয়ে জোড়া গোল আসে অভিষেক নইনের স্টিক থেকে ৷ যাঁর সঙ্গে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল যোগ ৷ 2021 সালে লাল-হলুদের শরিক ছিলেন এই ফরোয়ার্ড ৷ গতবছর রাঢ় বেঙ্গল টাইগার্সের হয়ে ফ্র্য়াঞ্চাইজি লিগেও অংশ নিয়েছেন তিনি ৷ অভিষেক ছাড়া চিনের বিরুদ্ধে বাকি পাঁচটি গোল করলেন পাঁচ ভিন্ন প্লেয়ার ৷ তাঁরা হলেন- শিলানন্দ লাকরা, দিলপ্রীত সিং, মনদীপ সিং, রাজকুমার পাল ও সুখজিৎ সিং ৷
এদিন চিনের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আগ্রাসী হকি শুরু করে ভারত এবং তা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখে ৷ চার মিনিটের মাথায় হরমনপ্রীত সিংয়ের লম্বা বল ধরে তা নামিয়ে দেন জারমনপ্রীত সিং ৷ সেই বল শিলানন্দ লাকরাকে বাড়িয়ে দিলে গোল করতে ভুল করেননি তিনি ৷ গত ম্যাচেও একটি গোল করেছিলেন বছর ছাব্বিশের এই ফরোয়ার্ড ৷ তিন মিনিটের মধ্যে ফের গোল ৷ পেনাল্টি কর্নার থেকে অধিনায়ক হরমনপ্রীতের শট প্রতিহত হলে তা থেকে 2-0 করেন তিনি ৷ এরপর 18 মিনিটে মনদীপ সিং ব্যবধান 3-0 করার পর তৃতীয় কোয়ার্টারেও জারি থাকে গোল-উৎসব ৷ 37 মিনিটে গোল করেন রাজকুমার পাল ৷ দিলপ্রীত গোলরক্ষককে কাটিয়ে বল রাজকুমারকে বাড়ালে অনায়াসে ব্যবধান বাড়ান তিনি ৷ দু’মিনিট বাদে 5-0 করেন সুখজিৎ সিং।
শেষ কোয়ার্টারে আরও দু’টি গোল ভারতের ৷ 46 ও 50 মিনিটে ভারতের হয়ে জোড়া গোল করেন অভিষেক ৷ প্রথম গোলের ক্ষেত্রে অবদান রাখেন দিলপ্রীত ও সুখজিৎ। দ্বিতীয় গোলের পাস বাড়ান ম্য়াচের সেরা শিলানন্দ ৷
- ফাইনালে সামনে কোরিয়া: রবিবাসরীয় ফাইনালে ভারত মুখোমুখি হবে গতবারের চ্য়াম্পিয়ন কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের ৷ সুপার-ফোরের প্রথম ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নদের কাছে 2-2 ব্যবধানে আটকে গিয়েছিল ভারত ৷ ফলত রবিবারের লড়াই খুব একটা সহজ হবে না প্রতিযোগিতার তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের জন্য ৷
- মালয়েশিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে কোরিয়া: সুপার-ফোরের প্রথম দু'টি ম্য়াচে কোনও জয় না-পেলেও শনিবার থ্রিলার ম্য়াচে মালয়েশিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছল কোরিয়া ৷ রুদ্ধশ্বাস ম্য়াচে কোরিয়া জিতল 4-3 গোলে ৷ সুপার-ফোর থেকে চার পয়েন্ট নিয়ে খেতাবি লড়াইয়ের যোগ্যতা অর্জন করল তাঁরা ৷ অন্যদিকে সাত পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে ফাইনালে গেল ভারত ৷
- আজ জিতলেই বিশ্বকাপে ভারত: এশিয়া কাপ আগামী বছর হকি বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ার টুর্নামেন্টও বটে ৷ যা অনুষ্ঠিত হবে বেলজিয়ামের ওয়েভার ও নেদারল্যান্ডসের আমস্তেলভিনে ৷ মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় আজ খেতাব জিতলে সরাসরি বিশ্বকাপে পৌঁছে যাবে বিজয়ীরা ৷ ফলত ভারতের সামনে সুযোগ কোরিয়াকে হারিয়ে খেতাব পুনরুদ্ধার করা ও আগামী বছর বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করা ৷