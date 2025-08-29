রাজগির (বিহার), 29 অগস্ট: প্রত্য়াশিতভাবে জয় দিয়েই এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করল ভারতীয় হকি দল ৷ তবে ব়্যাংকিংয়ে বেশ খানিকটা পিছিয়ে থাকা চিনের বিরুদ্ধে জয় এল অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ৷ থ্রিলার ম্য়াচে প্রতিপক্ষকে 4-3 গোলে হারাল প্রতিযোগিতার তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ হ্য়াটট্রিক করলেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং ৷ একটি পেনাল্টি স্ট্রোক অবশ্য নষ্টও করলেন ভারতীয় ডিফেন্ডার ৷
ভারতীয় দল আধিপত্য নিয়ে ম্য়াচে শুরু করলেও এক গোলে এগিয়ে থেকে প্রথম কোয়ার্টার শেষ করে চিন ৷ 12 মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে প্রতিপক্ষকে এগিয়ে দেন ডু শিহাও ৷ প্রথমার্ধের আগে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে অবশ্য আধিপত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জোড়া গোল তুলে নেয় ভারতীয় দল ৷ দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতে পাওয়া পেনাল্টি কর্নার থেকে দলকে সমতায় ফেরান যুগরাজ সিং ৷ ঠিক দু'মিনিট বাদে ম্যাচে ভারতীয় দলকে লিড এনে দেন হরমনপ্রীত সিং ৷ পেনাল্টি কর্নার থেকেই দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন অধিনায়ক ৷
𝗪𝗜𝗡 to begin! 🙌— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 29, 2025
India beat China in a closely contested match at the Hero Asia Cup, Rajgir, Bihar, 2025.
🇮🇳 4-3 🇨🇳#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumSeHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/tEJbdlBUTT
নিয়ন্ত্রণ রেখে 2-1 ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় 'মেন ইন ব্লু' ৷ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ফের গোল হরমনপ্রীতের ৷ আবারও পেনাল্টি কর্নার থেকে দলের ব্য়বধান আরও বাড়িয়ে নেন অধিনায়ক ৷ পিছিয়ে পড়েও 3-1 ব্য়বধানে লিড নিয়ে ভারত যখন জয়ের ব্য়াপারে আত্মবিশ্বাসী, তখনই প্রত্যাঘাত ছুড়ে দেয় চিন ৷ তৃতীয় কোয়ার্টারেই জোড়া গোল ফিরিয়ে দিয়ে ভারতকে কঠিন পরীক্ষার সামনে ফেলে দেয় 1982 এবং 2009 সালের তৃতীয় স্থানাধিকারীরা ৷ 35 এবং 41 মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে নিশানায় সফল থেকে চিনকে সমতায় ফেরান চেন বেনহাই এবং জিয়েশেং গাও ৷
অবশ্য চিনের তৃতীয় গোলের আগেই পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন হরমনপ্রীত ৷ 39 মিনিটে তাঁর শট বারে লেগে না-ফিরলে ম্য়াচে ফেরার রাস্তা কার্যত তখনই বন্ধ হয়ে যায় চিনের ৷ সে যাইহোক 3-3 অবস্থায় শুরু হয় শেষ কোয়ার্টারের খেলা ৷ যেখানে শুরুতেই গোল তুলে নিয়ে জয় নিশ্চিত করে ভারত ৷ অন্তিম কোয়ার্টারের প্রথম পেনাল্টি কর্নার গোলে কনভার্ট করতে না-পারলেও পরেরটি থেকে নিশানায় অব্যর্থ থাকেন হরমনপ্রীত ৷ হ্য়াটট্রিকের সঙ্গে সঙ্গে দলের জয় নির্ধারণ করে দেন তিনি ৷
শুক্রবার প্রথমদিন এশিয়া কাপের বাকি ম্য়াচগুলিতে জয় তুলে নিয়েছে শক্তিধর মালয়েশিয়া, জাপান এবং গতবারের চ্য়াম্পিয়ন কোরিয়া (প্রজাতন্ত্র) ৷ বাংলাদেশকে 4-1 গোলে হারিয়েছে মালয়েশিয়া ৷ অন্যম্য়াচে চিনা-তাইপেইকে 7-0 গোলে বিধ্বস্ত করেছে কোরিয়া ৷ একই ব্য়বধানে কাজাখস্তানকে হারিয়েছে আরেক শক্তিধর দেশ জাপান ৷