ব্রুনেইকে হাফডজন, হৃদয় জিতেও অল্পের জন্য এশিয়ান কাপে নেই দেশের যুবরা

ব্রুনেইকে হাফডজন, হৃদয় জিতেও অল্পের জন্য এশিয়ান কাপে নেই দেশের যুবরা
শক্তিশালী কাতারের বিরুদ্ধে গত ম্য়াচে দুরন্ত লড়াই সত্ত্বেও বিতর্কিত পেনাল্টিতে ম্য়াচ হারতে হয়েছিল ভারতীয় দলকে ৷ যা বড় হয়ে দেখা দিল ৷
Published : September 10, 2025 at 1:44 PM IST
দোহা, 10 সেপ্টেম্বর: যেন একটা স্বপ্নের অপমৃত্যু ৷ বাহরিনকে হারিয়ে যোগ্যতা অর্জন পর্বে শুরু করা ভারতীয় দলকে গত ম্য়াচে কাতারের বিরুদ্ধে রেফারির বিতর্কিত সিদ্ধান্তের শিকার হতে হয়েছিল ৷ তবুও আশা বেঁচে ছিল ৷ সেক্ষেত্রে শেষ ম্য়াচে ব্রুনেইয়ের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয় তুলে নিতে হত ৷ সেইমত মঙ্গলবার দোহার সুহেম বিন হামাদ স্টেডিয়ামে গোলবৃষ্টি ভারতের অনূর্ধ্ব-23 দলের ৷ ভিবিন মোহাননের হ্যাটট্রিকে ব্রুনেইকে হাফডজন গোলে হারাল ভারত ৷ তবুও আগামী বছর যুব (অনূর্ধ্ব-23) এশিয়ান কাপের মূলপর্বে জায়গা হল না নওশাদ মুসা অ্য়ান্ড কোম্পানির ৷
ব্রুনেইকে হারানোর পর ভারতীয় দল তাকিয়ে ছিল কাতার বনাম বাহরিন গ্রুপের শেষ ম্য়াচের দিকে ৷ মঙ্গলবার সেই ম্য়াচে সংযুক্তি সময়ে জোড়া গোল করে বাহরিনকে পরাস্ত করে কাতার ৷ সেইসঙ্গে ভারতীয় দলের পরবর্তী পর্বে যাওয়ার স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় ৷ এক্ষেত্রে কাতার ম্যাচে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে যাওয়া বিতর্কিত পেনাল্টির সিদ্ধান্ত বড় হয়ে দেখা দিল ৷ সেই ম্যাচে পেনাল্টি থেকে গোল করে 2-1 ব্যবধানে ম্য়াচ জিতে নেয় কাতার ৷ মঙ্গলবার জিতে তিন ম্যাচে নয় পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে মূলপর্বে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি ৷ অন্যদিকে ছয় পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে শেষ করল 'ব্লু টাইগার্স' ৷
11টি গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় দলগুলোর পাশাপাশি দ্বিতীয়স্থানাধিকারী চারটি সেরা দল জায়গা করে নিল আগামী বছর সৌদি আরবে হতে চলা মহাদেশীয় টুর্নামেন্টে ৷ সেখানে ভারত শেষ করল পঞ্চমস্থানে ৷ অর্থাৎ, অল্পের জন্য হৃদয় ভাঙল দেশের যুব দলের ৷ তাতে কী ? যোগ্যতা অর্জন পর্বে দুর্ধর্ষ পারফরম্যান্সে মন জিতে নিল দেশের ছোটরা ৷
Hat-trick man! 🎩— Indian Football Team (@IndianFootball) September 9, 2025
Vibin Mohanan ⚽️⚽️⚽️#INDBRU #AFCU23 #BlueColts #IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/M9UlBbeQ4X
কাতারের রাজধানীতে এদিন ব্রুনেইয়ের বিরুদ্ধে 6-0 গোলে জয়ে ভিবিনের হ্যাটট্রিক ছাড়াও জোড়া গোল এল মহম্মদ আইমেনের পা থেকে ৷ একটি গোল আয়ুষ ছেত্রীর ৷ বোর্নিয়ো দ্বীপের অন্তর্গত ছোট্ট দেশটির বিরুদ্ধে এদিন প্রথম দশ মিনিটেই জোড়া গোল তুলে নেয় ভারত ৷ জোড়া গোলই আসে ভিবিনের পা থেকে ৷ প্রথমার্ধের শেষদিকে আয়ুষ ছেত্রী স্কোরশিটে নাম তুলে তিন গোলে এগিয়ে দেন ভারতকে ৷
The #BlueColts end the qualifiers with a win 💪— Indian Football Team (@IndianFootball) September 9, 2025
Now, we wait for results elsewhere to determine our fate ⏳#INDBRU #AFCU23 #IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/TdqnfXHPU3
বিরতির পর বিপক্ষের জালে আরও তিনবার বল জড়ান ভারতীয় ফুটবলাররা ৷ 62 মিনিটে বাঁক-খাওয়ানো ফ্রি-কিক থেকে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন কেরালা ব্লাস্টার্সের ভিবিন ৷ ভারতের হয়ে শেষ দু'টি গোল 58 মিনিটে মহম্মদ সুহেলের পরিবর্ত হিসেবে নামা আরেক কেরালা ব্লাস্টার্স ফুটবলার মহম্মদ আইমেনের ৷ দূরপাল্লার শট থেকে জোড়া গোল করেন এই উইঙ্গার ৷ কাফা নেশনস কাপে সিনিয়র দলের ব্রোঞ্জজয়ের পরদিন যুব দল এশিয়ান কাপের মূলপর্বে পা রাখলে আনন্দ দ্বিগুণ হত বৈকি ৷ কিন্তু বড় ব্যবধানে ম্যাচ জিতেও সে আর হল কই ?