ক্যারিবিয়ান ব্য়াটারদের আংশিক প্রতিরোধেও দিল্লি টেস্টে যোজন এগিয়ে ভারত

ক্যারিবিয়ান ব্য়াটারদের আংশিক প্রতিরোধেও দিল্লি টেস্টে যোজন এগিয়ে ভারত
ফলো-অন এড়াতে এখনও 179 রান চাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৷ ক্রিজে অপরাজিত রয়েছেন শাই হোপ ৷
Published : October 11, 2025 at 6:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 অক্টোবর: ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালের 175 রানের পর দ্বিতীয়দিন কোটলায় দশম টেস্ট সেঞ্চুরি শুভমন গিলের ৷ পঞ্জাব ব্য়াটারের অধিনায়কোচিত ইনিংসে দ্বিতীয় টেস্টে রানের পাহাড়ে ভারত ৷ সিরিজে 1-0 এগিয়ে থাকা ভারতের 518 রানের জবাবে দ্বিতীয়দিনের শেষে চার উইকেট হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান 140 ৷ বোলিংয়ে হতশ্রী পারফরম্যান্সের পর ক্যারিবিয়ান ব্যাটারদের ন্যূনতম প্রতিরোধটুকু দেখা গেল, তাই বা কম কীসের ৷ শনিবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের ভিআইপি বক্সে বসে যার সাক্ষী রইলেন ব্রায়ান চার্লস লারা, স্যর ভিভিয়ান রিচার্ডসরা ৷
অর্থাৎ, দ্বিতীয়দিনের শেষে সফরকারী দল এখনও পিছিয়ে 378 রানে ৷ ক্রিজে 31 রানে অপরাজিত তারকা ব্যাটার শাই হোপ ৷ তাঁর সঙ্গে 14 রানে রয়েছেন তেভিন ইমলাচ ৷ 41 রান করে কুলদীপ যাদবের শিকার অ্যালিক অ্য়াথানাজে ৷ বাকি তিন উইকেট রবীন্দ্র জাদেজার ঝুলিতে ৷ তবু আমেদাবাদের মত ব্যাটিং বিপর্যয় এড়িয়ে ক্য়ারিবিয়ান ব্য়াটারদের লড়াইয়ের কথা বলতেই হবে ৷
পাঁচ উইকেটে 518 রানের বেশি দলের ইনিংস এদিন এগিয়ে নিয়ে যেতে চাননি ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ নিজে 129 রানে অপরাজিত থাকলেও ধ্রুব জুরেল হাফসেঞ্চুরি হাতছাড়া করতেই ইনিংস ডিক্লেয়ার করেন গিল ৷ তার কিছুক্ষণ আগেই অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে টেস্ট ক্রিকেটে দশম সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করেন ভারত অধিনায়ক ৷ দলনায়ক হিসেবে দেশের মাটিতে পয়লা টেস্ট সেঞ্চুরিতে একাধিক রেকর্ডেও নাম তোলেন বছর ছাব্বিশের ব্য়াটার ৷ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডব্লিউটিসি চ্য়াম্পিয়নশিপে দেশের হয়ে সর্বাধিক সেঞ্চুরির নজিরে রোহিত শর্মাকে টপকে যাওয়া ৷
Stumps on Day 2️⃣— BCCI (@BCCI) October 11, 2025
3️⃣ wickets for Ravindra Jadeja 👏
1️⃣ wicket for Kuldeep Yadav 👌
We will be back on Day 3 with #TeamIndia still 378 runs ahead in the 1st innings!
Scorecard ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/RPJrajanHV
দ্বিতীয়টি অবশ্যই টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে মহেন্দ্র সিং ধোনির পাঁচটি সেঞ্চুরির নজির স্পর্শ করা ৷ বিশ্ব টেস্ট চ্য়াম্পিয়নশিপে ভারতীয় ব্য়াটার হিসেবে এতদিন সর্বাধিক ন'টি সেঞ্চুরির মালিক ছিলেন প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৷ এদিন 'হিটম্য়ান'কে টপকে ডব্লিউটিসি'তে দশম শতরান হাঁকালেন গিল ৷ ভারত অধিনায়কের 196 বলে 129 রানের অপরাজিত ইনিংস সাজানো ছিল 16টি চার ও দু'টি ছক্কায় ৷
𝙄.𝘾.𝙔.𝙈.𝙄— BCCI (@BCCI) October 11, 2025
Good bowling 🤝 Sharp fielding
Ravindra Jadeja led #TeamIndia's charge today with the ball 🔥
Updates ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @imjadeja pic.twitter.com/vrkGka7Pm7
দিনের শুরুতেই অবশ্য অধিনায়কের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রান-আউটের শিকার হন গতকাল 173 রানে অপরাজিত থাকা যশস্বী জয়সওয়াল ৷ দ্বিতীয়দিন মাত্র পাঁচ বল খেলে সাজঘরে ফেরেন মুম্বই ব্য়াটার ৷ 258 বলের 'যশস্বী' ইনিংসে জয়সওয়াল মারেন 22টি চার ৷ এরপর অর্ধশতরান হাতছাড়া করে 43 রানে ফেরেন নীতীশ কুমার রেড্ডি ৷ একইভাবে 44 রানে রস্টন চেজকে উইকেট ছুড়ে দিয়ে আসেন গত টেস্টের শতরানকারী ধ্রুব জুরেল ৷ এখন দেখার তৃতীয়দিন দ্রুত বাকি ছয় উইকেট তুলে নিয়ে ক্য়ারিবিয়ানদের ফলো-অনে পাঠাতে পারে কি না টিম ইন্ডিয়া ৷ ফলো-অন এড়াতে এখনও 179 রান চাই সফরকারী দলের ৷