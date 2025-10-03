শতরানে ইনিংস সাজালেন জুরেল-জাদেজাও, বড় জয়ের গন্ধ ভারতীয় শিবিরে

শতরানে ইনিংস সাজালেন জুরেল-জাদেজাও, বড় জয়ের গন্ধ ভারতীয় শিবিরে
দ্বিতীয় দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে 286 রানে এগিয়ে টিম ইন্ডিয়া ৷ জুরেল আউট হলেও সেঞ্চুরি পূর্ণ করে ক্রিজে রয়েছেন জাদেজা ৷
Published : October 3, 2025 at 6:27 PM IST
আমেদাবাদ, 3 অক্টোবর: প্রথমদিনই চালকের আসনে বসে পড়েছিল ভারতীয় দল ৷ আর দ্বিতীয়দিন তিন ব্য়াটারের সেঞ্চুরি ইনিংস জয়ের সম্ভাবনা জোরালো করল ভারতীয় শিবিরে ৷ গতকালের অপরাজিত ব্যাটার কেএল রাহুলের ব্য়াটে শতরান এসেছিল মর্নিং সেশনে ৷ তৃতীয় সেশনে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছলেন উইকেটরক্ষক ধ্রুব জুরেল ও অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা ৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজের 162 রানের জবাবে দ্বিতীয়দিন শেষে প্রথম ইনিংসে ভারতের রান পাঁচ উইকেটে 448 রান ৷ অর্থাৎ টিম ইন্ডিয়া এগিয়ে 286 রানে ৷
দুই উইকেটে 121 রান তুলে প্রথমদিনের শেষে 41 রানে পিছিয়ে ছিল ভারতীয় দল ৷ দ্বিতীয়দিন প্রথম সেশনেই অবশ্য লিড নিয়ে নেয় ভারতীয় দল ৷ মধ্যাহ্নভোজের আগে শুভমন গিলের (50) উইকেট হারিয়ে 218 রান তোলে ভারতীয় দল ৷ বিরতিতে যাওয়ার আগেই অবশ্য টেস্ট কেরিয়ারের একাদশ টেস্ট সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করেন কেএল রাহুল ৷ ন'বছর পর দেশের মাটিতে প্রথম সেঞ্চুরিটি কর্ণাটক ব্য়াটার পূর্ণ করেন 190 বলে ৷ 12টি চারে সাজানো সেই ইনিংস ৷
বিরতির পর প্রথম ওভারেই 100 রানে জোমেল ওয়ারিকানের শিকার হন তিনি ৷ এরপর নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ধ্রুব জুরেল-রবীন্দ্র জাদেজা শো ৷ দ্বিতীয় সেশনের পুরোটা সময় ব্য়াটিংয়ের পর তৃতীয় সেশনে সেঞ্চুরি হাঁকান দু'জনেই ৷ জুরেল-জাদেজার পঞ্চম উইকেটে ওঠে 206 রান ৷ স্টাম্পার-ব্যাটারের প্রথম টেস্ট শতরানও আসে 190 বলে ৷ 116তম ওভারে রস্টন চেজকে বাউন্ডারি মেরে অভিষেক টেস্ট শতরান পূর্ণ করেন জুরেল ৷ এরপর ব্যাট উঁচিয়ে তা বাবাকে উৎসর্গ করেন তিনি ৷ প্রাক্তন সেনা আধিকারিক ধ্রুব জুরেলের বাবা কার্গিল যুদ্ধের শরিক ছিলেন ৷
A moment to cherish forever! 🥳
Special scenes 📹 in Ahmedabad as Dhruv Jurel notches up a maiden Test 💯
#TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @dhruvjurel21
জুরেলের এই শতরান ভারতীয় দলে তাঁর জায়গা পোক্ত করার নিরিখে জোরালো দাবি রাখে ৷ শেষ পর্যন্ত অবশ্য 125 রানে খ্যারি পিয়েরের প্রথম টেস্ট শিকার হন তিনি ৷ ভারতীয় স্টাম্পার-ব্যাটারের ইনিংসে ছিল 15টি চার এবং তিনটি ছয় ৷ এরপর ওয়াশিংটন সুন্দরকে সঙ্গে নিয়ে রাহুল ও জুরেলকে অনুসরণ করেন জাদেজা ৷ দিনের খেলা শেষ হওয়ার কয়েক বল আগে ষষ্ঠ টেস্ট শতরান আসে অভিজ্ঞ অলরাউন্ডারের ব্য়াটে ৷
Hundreds galore 💯
KL Rahul's 1⃣0⃣0⃣, Dhruv Jurel's 1⃣2⃣5⃣, and Ravindra Jadeja's 1⃣0⃣4⃣* leads #TeamIndia's charge!
#INDvWI | @IDFCFIRSTBank
ইংল্যান্ড সফরে বল হাতে খুব একটা সাফল্য না-পেলেও ব্য়াট হাতে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন সৌরাষ্ট্র ক্রিকেটার ৷ একটি শতরান ও পাঁচটি অর্ধশতরানে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর সিরিজে 516 রান এসেছিল তাঁর ব্য়াটে ৷ সিরিজের চতুর্থ সর্বাধিক রানস্কোরার ছিলেন তিনি ৷ সেই আত্মবিশ্বাস এদিনও দেখা গেল জাড্ডুর ব্য়াটে ৷ শতরান পূর্ণ করে দিনের শেষে 104 রানে অপরাজিত তিনি ৷ 174 বলে তাঁর অপরাজিত ইনিংসে রয়েছে ছ'টি চার ও পাঁচটি ছয় ৷ সঙ্গে 9 রানে অপরাজিত ওয়াশিংটন সুন্দর ৷ চলতি ক্যালেন্ডার বর্ষে এই নিয়ে তৃতীয়বার একটি টেস্ট ইনিংসে ভারতের তিন ব্যাটার সেঞ্চুরি হাঁকালেন ৷ এর আগে অ্য়ান্ডারসন-তেন্ডুলকর সিরিজে লিডস এবং ম্য়াঞ্চেস্টার টেস্টে এহেন কীর্তি গড়েছিলেন দলের ব্য়াটাররা ৷
That's Stumps on Day 2!
1⃣0⃣0⃣s from KL Rahul, Dhruv Jurel, and Ravindra Jadeja ✅
#TeamIndia with a massive lead of 286 runs 💪
Scorecard ▶️ https://t.co/MNXdZceTab#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/cyPiBC6V4I
ভারতীয় ব্যাটারদের সামনে আমেদাবাদ টেস্টে অসহায় ক্য়ারিবিয়ান বোলাররা ৷ 90 রানে দু'টি উইকেট নিয়েছেন রস্টন চেজ ৷ প্রায় তিনশো রানে এগিয়ে ভারত তৃতীয়দিন সকালে সফরকারী দলের উপর রানের বোঝা আরেকটু চাপিয়ে সম্ভবত ডিক্লেয়ারের পথে হাঁটবে ৷ এরপর প্রথম ইনিংসের ছন্দ ধরে রেখে বোলাররা ভারতকে ইনিংসে জয় এনে দিতে পারে কি না, সেটাই দেখার ৷