ম্যাচের কয়েকঘণ্টা আগে দল ছেড়ে বিতর্কে ক্যাপ্টেন শ্রেয়স

ম্যাচের কয়েকঘণ্টা আগে দল ছেড়ে বিতর্কে ক্যাপ্টেন শ্রেয়স
প্রথম আনঅফিসিয়াল টেস্টে ব্য়াট হাতে সফল হতে পারেননি মুম্বই ব্য়াটার ৷
Published : September 23, 2025 at 3:12 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 সেপ্টেম্বর: আবারও শিরোনামে শ্রেয়স আইয়ার ৷ মঙ্গলবার থেকে লখনউয়ে শুরু হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয়-এ দলের দ্বিতীয় চারদিনের টেস্ট ম্যাচ ৷ তবে এদিন ম্য়াচ শুরুর কয়েকঘণ্টা আগে আচমকা দল ছাড়লেন ভারতীয়-এ দলের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ৷ যা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে ৷ ঠিক কী কারণে শ্রেয়স দল ছেড়েছেন সে ব্য়াপারে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটার কিংবা টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে কোনও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি ৷ তবে সূত্রের খবর, ব্যক্তিগত কারণে দল ছেড়েছেন শ্রেয়স ৷
চলতি এশিয়া কাপে এই মিডল-অর্ডার ব্য়াটার ভারতীয় স্কোয়াডে জায়গা না-পাওয়ায় চর্চা চলেছিল সর্বত্র ৷ দীর্ঘদিন ধরে লাল-বলের ক্রিকেট থেকে দূরে থাকা শ্রেয়সকে টেস্ট বৃত্তে ফেরাতে উদ্যোগী নির্বাচকেরা ৷ ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজে তাঁর স্কোয়াডে প্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তার আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয়-এ দলের অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়েছিল ৷ শ্রেয়সের নেতৃত্বে প্রথম আনঅফিসিয়াল টেস্ট ড্র করে ভারত ৷ অধিনায়ক অবশ্য সে ম্য়াচে রান পাননি ৷ প্রথম ইনিংসে মাত্র আট রানে আউট হওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে আর ব্য়াট হাতে নামেননি শ্রেয়স ৷
India A captain Dhruv Jurel has won the toss and elected to bowl against Australia A in the 2nd multi-day match in Lucknow— BCCI (@BCCI) September 23, 2025
Follow Live Scores here ➡️ https://t.co/3LqlO5GwD4#INDAvAUSA pic.twitter.com/MuT8ubqf3P
মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া ম্য়াচেও দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল মুম্বই ক্রিকেটারের ৷ কিন্তু তিনি দল ছাড়ায় দ্বিতীয় ম্য়াচে ভারতকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন উইকেটরক্ষক ধ্রুব জুরেল ৷ টাইমস অব ইন্ডিয়াকে ভারতীয় দলের এক সূত্র বলেছে, "শ্রেয়স বিরতি নিয়ে মুম্বই ফিরে গিয়েছে ৷ অস্ট্রেলিয়া-এ দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় চারদিনের ম্য়াচ তিনি খেলতে পারবেন না বলেই নির্বাচকদের জানিয়েছেন ৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে স্কোয়াডে মিডল-অর্ডারে জায়গা পাওয়ার দৌড়ে রয়েছে তাঁর নাম ৷"
প্রথম ম্য়াচে শ্রেয়সের আউট নিয়ে অবশ্য বিতর্কে অবকাশ ছিল ৷ সে যাইহোক, অন্যান্য ভারতীয় ব্যাটাররা অবশ্য ভালো পারফর্ম করেন ৷ দেবদূত পারিক্কলের 150 রান এবং ধ্রুব জুরেলের 140 রানে ভর করে অস্ট্রেলিয়ার 532 রানের পাল্টা প্রথম ইনিংসে 531 রান তুলে ডিক্লেয়ার ঘোষণা করে ভারত ৷
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ব্য়াট হাতে ভারতের হয়ে সর্বাধিক রান করা শ্রেয়স ইংল্যান্ড সফরে পাঁচ ম্য়াচের টেস্ট সিরিজে জায়গা না-পাওয়ায় কথা কম হয়নি ৷ এরপর চলতি এশিয়া কাপে 2025 আইপিএলের অন্যতম সেরা ব্য়াটারের জায়গা না-হওয়ায় নির্বাচকদের একহাত নিয়েছিল অনুরাগীদের একাংশ ৷ তবু সকল ফরম্য়াটে ভারতীয় ব্য়াটিং লাইন-আপে অপরিহার্য হয়ে ওঠার চেষ্টা জারি রয়েছে শ্রেয়সের ৷