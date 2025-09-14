লাগবে না সাবস্ক্রিপশন, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উপভোগ করুন ভারত-পাক লড়াই; কীভাবে ?
ভারতের যে কোনও ম্যাচই অনুরাগীরা দেখতে পারেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, কোনও সাবস্ক্রিপশন ছাড়াই ৷ জানুন কীভাবে ?
Published : September 14, 2025 at 1:42 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 সেপ্টেম্বর: এশিয়া কাপের আজ মহারণ ৷ দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মুখোমুখি ভারত বনাম পাকিস্তান ৷ সাম্প্রতিক পরিসংখ্য়ানের নিরিখে আত্মবিশ্বাসী হয়েই মাঠে নামবে দু'দল ৷ তবে বিশেষজ্ঞরা ধারেভারে এগিয়ে রাখছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন এবং একইসঙ্গে টি-20 ফরম্য়াটে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দলকে ৷ টুর্নামেন্ট ওপেনারে বড় জয় পেয়েছে দুই দলই ৷ পহেলগাঁও হামলা পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের মাঠে নামা নিয়ে যুক্তি-তর্ক চললেও উপভোগ্য এক ম্য়াচের অপেক্ষার ক্রিকেটপ্রেমীরা ৷
- সংযুক্ত আমিরশাহির বিরুদ্ধে রেকর্ড জয় ভারতের: গতবছর কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে বিশ্বসেরা হওয়ার পর এযাবৎ সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে 28টি ম্যাচ খেলেছে ভারত ৷ যার মধ্যে 25টি'তে জিতেছে তাঁরা ৷ এশিয়া কাপের প্রথম ম্য়াচে আয়োজক আমিরশাহির বিরুদ্ধে রেকর্ড জয় তুলে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷ প্রতিপক্ষকে প্রথম ব্য়াটিংকে আমন্ত্রণ জানিয়ে 57 রানে গুটিয়ে দিয়েছিল সূর্যকুমার অ্যান্ড কোম্পানি ৷ পরবর্তীতে মাত্র 27 বল খরচ করে এক উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয় টিম ইন্ডিয়া ৷ যা টি-20 ক্রিকেটে তাঁদের দ্রুততম জয়ের নজির ৷
- ওমানের বিরুদ্ধে সহজ জয় পাকিস্তানের: ভারতের মত পাকিস্তানও চলতি এশিয়া কাপের প্রথম ম্য়াচে সহজ জয় তুলে নিয়েছে ৷ ওমানকে তাঁরা হারিয়েছে 93 রানে ৷ গত শুক্রবার দুবাইয়ে প্রথম ব্য়াট করে সাত উইকেট হারিয়ে 160 রান তোলে সলমন আঘার দল ৷ জবাবে মাত্র 67 রানে ওমানের ইনিংস গুটিয়ে দেন পাক বোলাররা ৷
- এশিয়া কাপে মুখোমুখি পরিসংখ্যান: এশিয়া কাপে এখনও পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হয়েছে 19 বার ৷ যার মধ্যে 10 বার জিতেছে ভারত এবং ছ'টি ক্ষেত্রে জয়ী হয়েছে পাকিস্তান ৷ তিনটি ম্য়াচের কোনও ফলাফল হয়নি ৷ সবমিলিয়ে পরিসংখ্যানে পাল্লা ভারী ভারতীয় দলের ৷
This isn’t just a game. It’s the 𝐒𝐇𝐎𝐖𝐃𝐎𝐖𝐍 of cricket’s fiercest rivals 🇮🇳🇵🇰— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 14, 2025
Watch INDIA vs PAKISTAN, live TONIGHT, 7 PM onwards, on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 #INDvPAK pic.twitter.com/QwC7AioM97
- কখন এবং কোথায় হবে ভারত-পাক ম্যাচ: এশিয়া কাপের 17তম সংস্করণে হাইভোল্টেজ ভারত-পাক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ৷ ম্য়াচ শুরু সন্ধে 8টায় ৷
📢 DD Sports 📺 (DD Free Dish) will broadcast LIVE all #TeamIndia🇮🇳 specific matches & the FINAL of #AsiaCup 2025 🏏 from September 10 to September 28 💥— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 2, 2025
Stay tuned for more updates!
- কীভাবে বিনামূল্যে দেখা যাবে ম্য়াচ: গ্যাঁটের কড়ি খরচ না-করে ভারত-পাক ম্যাচ অনুরাগীরা দেখতে পাবেন ডিডি স্পোর্টসে ৷ যা ডিশ টিভিতেও বিনামূল্যে উপলব্ধ ৷ সুতরাং এশিয়া কাপে মহারণ দেখতে কোনও অর্থই খরচ করতে হবে না অনুরাগীদের ৷ এছাড়া সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্কেও দেখা যাবে ম্য়াচ ৷ আর ম্যাচের লাইভ স্ট্রিমিং দেখা যাবে সোনি লিভ অ্যাপ ও ওয়েবসাইটে ৷
- সম্ভাব্য ভারতীয় একাদশ: অভিষেক, শুভমন, সূর্যকুমার (অধিনায়ক), তিলক, সঞ্জু (উইকেটরক্ষক), শিবম, হার্দিক, অক্ষর, কুলদীপ, বুমরা, বরুণ/আর্শদীপ ৷