ফেভারিট হিসেবে শুরু করলেও ফাইনালের অতীত পরিসংখ্য়ান আজ কাঁটা সূর্যদের

এযাবৎ মাল্টি-নেশন টুর্নামেন্টের ফাইনালে 10 বার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে দু'দল ৷ যার মধ্যে সাতবার জিতেছে পাকিস্তান ৷
হায়দরাবাদ, 28 সেপ্টেম্বর: একবার নয়, দু'বার নয়; একই টুর্নামেন্টে তিন তিনবার মুখোমুখি ভারত বনাম পাকিস্তান ৷ গ্রুপ পর্ব, সুপার-ফোরের পর এশিয়া কাপের দশমীতে ফের 'ক্ল্য়াশ অব টাইটানস' ৷ অপরাজিত থেকে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার ফাইনালে পৌঁছনো ভারতীয় দল রবিবাসরীয় ফাইনালে নিঃসন্দেহে ফেভারিট ৷ তার উপর চলতি টুর্নামেন্টে গত দু'বারের সাক্ষাতে পাকিস্তানকে সহজেই হারিয়েছে সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷ সাধারণত ফাইনালে কোনও দল পিছিয়ে থেকে শুরু না-করলেও সাম্প্রতিক পারফরম্য়ান্সের নিরিখে টিম ইন্ডিয়া সপ্তদশ এশিয়া কাপের খেতাবি লড়াই শুরু করবে ফেভারিট হয়েই ৷
তবে দুবাইয়ে রবিবার খেতাবি লড়াইয়ে নামার আগে দু'দলের মধ্যে ফাইনালে (মাল্টি-নেশন টুর্নামেন্ট) মুখোমুখি হওয়ার অতীত পরিসংখ্যানে পাল্লা ভারী পাকিস্তানের ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো অতীতে সবমিলিয়ে 10 বার ভারত বনাম পাকিস্তান বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে ৷ যেখানে সাতটি ক্ষেত্রে জয়ী হয়েছে পাকিস্তান ৷ তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে থাকা ভারত জিতেছে তিনটি ফাইনাল ৷ স্বাভাবিকভাবেই ফাইনালে নামার আগে এই পরিসংখ্যান কাঁটা 'মেন ইন ব্লু'র ৷
- বেনসন অ্য়ান্ড হেজেস ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ (1985): সেই প্রথম কোনও প্রতিযোগিতার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত বনাম পাকিস্তান ৷ মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত ফাইনালে পাকিস্তানকে আট উইকেটে হারিয়ে খেতাব জিতে নিয়েছিল ভারত ৷ বল হাতে কপিল দেব এবং লক্ষ্মণ শিবরামাকৃষ্ণান তিনটি করে উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে ভারতকে জিতিয়েছিলেন রবি শাস্ত্রী এবং কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত ৷ শাস্ত্রীর ব্যটে এসেছিল 63 রান, শ্রীকান্ত করেছিলেন 67 রান ৷
- অস্ট্রাল এশিয়া কাপ (1986): ফাইনালে চেতন শর্মার শেষ বল ছক্কা হাঁকিয়ে পাকিস্তানকে 1986 অস্ট্রাল এশিয়া কাপ জিতিয়েছিলেন জাভেদ মিয়াঁদাদা ৷ শারজায় 50 ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ভারতের দেওয়া 246 রানের লক্ষ্যমাত্রা ছুঁয়ে ফেলেছিল পাক দল ৷ 114 বলে 116 রানে অপরাজিত থেকে গিয়েছিলেন মিয়াঁদাদ ৷
- উইলস ট্রফি (1991): ফের আরও এক ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে হারতে হয় ভারতকে ৷ জাহিদ ফজল এবং সেলিম মালিকের ব্য়াটে শারজায় 72 রানে জিতেছিল পাকিস্তান ৷ পাকিস্তানের দেওয়া 263 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 190 রানে গুটিয়ে যায় ভারত ৷
- 1994 অস্ট্রাল এশিয়া কাপ (1994): আরও একটি ফাইনালে ভারতকে হারায় পাকিস্তান ৷ সৌজন্য আমির সোহেলের অলরাউন্ড পারফরম্য়ান্স ৷ ব্য়াট হাতে 69 রানের পাশাপাশি বল হাতে নেন দু'টি উইকেট ৷ পাকিস্তানের 250 রানের জবাবে 47.4 ওভারে 211 রানে গুটিয়ে যায় ভারত ৷
- ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ (1998): টানা তিন ফাইনালে হারের পর ঢাকায় ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়েছিল ভারত ৷ সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের 124 রানের দুর্ধর্ষ ইনিংসে পাকিস্তানকে তিন উইকেটে হারায় ভারত ৷
- কোকা-কোলা কাপ (1999): পাকিস্তানের কাছে ফাইনালে লজ্জার হার স্বীকার করতে হয়েছিল ভারতকে ৷ শারজায় প্রথমে ব্য়াট করে করে 125 রানে গুটিয়ে গিয়েছিল ভারতীয় দল ৷ জবাবে মাত্র 28 ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয় পাকিস্তান ৷
- পেপসি কাপ (1999): আরও একটি ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে বড় ব্য়বধানে হারতে হয়েছিল ভারতীয় দলকে ৷ বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে প্রথমে ব্য়াট করে আট উইকেটে 291 রান তুলেছিল পাকিস্তান ৷ জবাবে 168 রানে গুটিয়ে যায় ভারত ৷ 123 রানে জয়ী হয়েছিল পাকিস্তান ৷
- টি-20 বিশ্বকাপ (2007): কুড়ি-বিশের প্রথম বিশ্বকাপের রোমহর্ষক ফাইনালে ভারত জিতেছিল পাঁচ উইকেটে ৷ জো'বার্গে প্রথমে ব্য়াট করে 20 ওভারে পাঁচ উইকেটে 157 রান তুলেছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারত ৷ জবাবে তিন বল বাকি থাকতে 152 রানে গুটিয়ে যায় পাকিস্তান ৷
- কিটপ্লাই কাপ (2008): ফাইনালে ফের হার ভারতের ৷ ঢাকায় পাকিস্তান ফাইনাল জিতেছিল 25 রানে ৷ ওপেনার সলমন বাট এবং ইউনিস খানের সেঞ্চুরিতে 50 ওভারে তিন উইকেটে 315 রান তুলেছিল পাকিস্তান ৷ জবাবে 48.2 ওভারে 290 রানে অলআউট হয়ে যায় ভারত ৷
- চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি (2017): ফাইনালে ভারত-পাক শেষ সাক্ষাত হয়েছিল আট বছর আগে ৷ দ্য ওভালে 180 রানে বিরাট জয় পায় পাকিস্তান ৷ 106 বলে 114 রান করে ম্য়াচের সেরা হয়েছিলেন ফকহর জামান ৷