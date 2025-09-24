অভিষেকের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে সঙ্গ স্পিনারদের, সইফের লড়াই ব্যর্থ করে ফাইনালে ভারত

অভিষেকের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে সঙ্গ স্পিনারদের, সইফের লড়াই ব্যর্থ করে ফাইনালে ভারত
অভিষেক শর্মার বিস্ফোরক ব্যাটের পর দুবাইয়ের ঘূর্ণি পিচে ভারতের জয় সহজ করলেন স্পিনাররা ।
Published : September 24, 2025 at 11:59 PM IST
দুবাই, 24 সেপ্টেম্বর: অভিষেক শর্মার বিধ্বংসী ইনিংসের পর বাংলাদেশকে ম্যাচে ফিরিয়েছিলেন বোলাররা । একটা সময় যেখানে মনে হচ্ছিল ভারত দু'শোর গণ্ডি পেরিয়ে যেতে পারে, সেখানে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রিত বোলিং 170 পেরোতে দিল না ভারতকে । 10 ওভারে 96 রান তোলা টিম ইন্ডিয়াকে 168 রানে বেঁধে রাখলেও 'টাইগার'দের ডুবিয়ে দিল দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিং । সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভারতকে ফাইনালে তুললেন কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তীরা ।
ওপেনার সইফ হাসানের লড়াই ব্যর্থ করে বাংলাদেশকে 41 রানে হারিয়ে এশিয়া কাপের ফাইনালে পৌঁছে গেল সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি । বরুণ-কুলদীপের ঘূর্ণি সত্ত্বেও বলতে হয় টিম ইন্ডিয়া এদিন রক্ষে পেল ওপেনার অভিষেক শর্মার ব্যাটে । গত ম্যাচে 74 রানের পর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক 75 রান এল বাঁ-হাতির ব্যাট থেকে । রান-আউট না-হলে হয়তো সেঞ্চুরিও চলে আসত তাঁর । সে যাইহোক, 202.70 স্ট্রাইক-রেটে তাঁর 37 বলের বিস্ফোরক ইনিংসই পুঁজি জোগাড় করে দেয় বোলারদের ।
অভিষেক মারেন ছ'টি চার ও পাঁচটি ছক্কা । গিলের সঙ্গে তাঁর ওপেনিং জুটিতে ওঠে 77 রান । গিল ফেরেন 19 বলে 29 রান করে । এরপর রিশাদ হোসেনদের পরিকল্পিত বোলিংয়ে নিয়মিত ব্যবধানে পাঁচ উইকেট হারায় ভারত । এর মধ্যে দ্বাদশ ওভারে অভিষেক আউট হতে রানের গতি স্লথ হয়ে যায় ভারতের । শেষদিকে হার্দিক পান্ডিয়ার 29 বলে 38 রানে দেড়শো পেরোয় টিম ইন্ডিয়া । শেষ পর্যন্ত 20 ওভারে ছয় উইকেটে 168 রান তোলে তাঁরা ।
নাগালের মধ্যেই ছিল রান । যা তাড়া করলে প্রথম দল হিসেবে ফাইনালে পৌঁছে যেত বাংলাদেশ । কিন্তু তা হতে দিলেন না কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তীরা । দ্বিতীয় ওভারে তানজিদ হাসানকে এক রানে ফিরিয়ে শুরুটা করেন জসপ্রীত বুমরা । দুবাইয়ের ঘূর্ণি পিচে বাকিটা বুঝে নেন ভারতীয় স্পিনাররা । দ্বিতীয় উইকেটে সইফ এবং তানজিদের 42 রানের জুটি একটা চেষ্টা করেছিল বটে । কিন্তু তানজিদ 21 রানে ফিরতে আর সঙ্গ পাননি সইফ । একা কুম্ভে লড়ে 51 বলে 69 রান করলেন তিনি । কিন্তু তা কাজে এল কই ?
ধারাবাহিকভাবে উইকেট হারিয়ে শেষমেশ তিন বল বাকি থাকতে 127 রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ ইনিংস । এশিয়া কাপে লাগাতার ভালো বোলিং করে আসা চায়নাম্যান কুলদীপ নেন 18 রানে তিন উইকেট । বরুণ চক্রবর্তী এবং জসপ্রীত বুমরা নেন দু'টি করে উইকেট । একটি করে উইকেট যায় অক্ষর প্যাটেল এবং তিলক বর্মার ঝুলিতে । এই নিয়ে এশিয়া কাপে 16 বারের সাক্ষাতে 14 বার বাংলাদেশকে হারাল ভারত । ভারতের জয়ে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতা থেকে ছুটি হয়ে গেল শ্রীলঙ্কার । সুপার-ফোরে ভারতের শেষ ম্যাচ আগামী 26 সেপ্টেম্বর দ্বীপরাষ্ট্রেরই বিরুদ্ধে, যা হয়ে দাঁড়াল নিয়মরক্ষার ।