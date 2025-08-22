কলকাতা, 22 অগস্ট: শিকাগোয় বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক বক্তৃতাকে স্মরণ করে প্রশংসনীয় উদ্যোগ রাজ্য ক্রীড়া দফতর ও আইএফএ'র ৷ যৌথভাবে আগামী 11 সেপ্টেম্বর থেকে আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু করতে চলেছে তাঁরা। যে প্রতিযোগিতার নাম দেওয়া হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ কাপ আন্তঃজেলা ফুটবল ৷ রাজ্যের 23টি জেলা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে ৷
সর্বমোট 50 লক্ষ টাকা পুরস্কার মূল্যের এই প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক জেলায় আটটি করে দল অংশ নেবে ৷ জয়ী দলগুলিকে ফের আটটি জোনে ভাগ করে খেলা হবে ৷ সেখানে যে দলগুলি জয়ী হবে তাঁদের মধ্যে কোয়ার্টার ফাইনাল, সেখান থেকে সেমিফাইনাল এবং সব শেষে ফাইনাল ৷ এই জেলা ফুটবলের উদ্বোধন হবে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের মাঠে ৷ ফাইনাল হবে আগামী মার্চে জেলার কোনও স্টেডিয়ামে ৷ বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা করেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ৷
এই প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন দল পুরস্কার মূল্য হিসেবে পাবে পাঁচ লক্ষ টাকা, রানার্স দল পাবে চার লক্ষ টাকা ৷ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির ছিলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত ৷ ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, এই জেলা ফুটবল করার মূল উদ্দেশ্য বাংলার ভূমিপুত্র ফুটবলারদের তুলে আনা ৷ ভারতীয় ফুটবলে বাংলার ফুটবলারদের বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন অরূপ বিশ্বাস। তাঁর কথায়, "এআইএফএফ একটা আলাদা সংস্থা ৷ ওদের সিদ্ধান্তে আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না ৷ আর সেই সুযোগে বাংলাকে বঞ্চিত করছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন।"
তিনি আরও জানান ফিফা ক্রমতালিকায় বাংলাদেশও ভারতের থেকে এগিয়ে যাচ্ছে ৷ এখানে প্রতিবাদ ছাড়া আমাদের কিছু করার নেই । এদিকে কলকাতা ময়দানে লিগের ম্যাচ ফিরিয়ে নিয়ে আসা প্রসঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, হকি বেঙ্গলের সঙ্গে কথা হয়েছে ৷ আগামী বছর থেকে তিন ঘেরা মাঠে আর হকি হবে না ৷ হকির জন্য যুবভারতী ও ডুমুরজোলায় আন্তর্জাতিক মানের অ্যাস্ট্রোটার্ফ তৈরি হয়েছে ৷ ফলত হকি নিয়ে আর সমস্যা হবে না ৷ পাশাপাশি সাঁতারু বুলা চৌধুরীর চুরি যাওয়া পদ্মশ্রী পুরস্কার পদক উদ্ধার প্রসঙ্গে অরূপ বিশ্বাস বলেন, "সিবিআই'য়ের উচিত বাংলার পুলিশের থেকে কিছু শিক্ষা নেওয়া ৷ এখনও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার উদ্ধার করতে পারল না ওরা।"