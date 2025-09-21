লক্ষ্মীপুজোর পর ছয় দলকে নিয়ে শিল্ডের ভাবনায় আইএফএ

লক্ষ্মীপুজোর পর ছয় দলকে নিয়ে শিল্ডের ভাবনায় আইএফএ
তিন আইএসএল ও তিন আই লিগ ক্লাবকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে টুর্নামেন্ট ৷ ফাইনাল কালীপুজোর আগেই ৷
Published : September 21, 2025 at 4:24 PM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: ফিরছে ঐতিহ্যবাহী আইএফএ শিল্ড ৷ 2021 সালে শেষবার অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে চ্য়াম্পিয়ন হয়েছিল রিয়াল কাশ্মীর ৷ পরবর্তীতে তিন মরশুম বন্ধ ছিল তা ৷ এবার সব ঠিক থাকলে লক্ষ্মীপুজোর পরেই বল গড়াবে শতাব্দী প্রাচীন ফুটবল প্রতিযোগিতার ৷ শনিবার আইএফএ শিল্ড ফের শুরুর কথা ঘোষণা করেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত ৷
ক'টি দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে ঐতিহ্যশালী এই টুর্নামেন্ট ? রাজ্য ফুটবল নিয়ামক সংস্থার সচিব জানালেন, ছ'টি দল নিয়ে চলতি বছর আইএফএ শিল্ড অনুষ্ঠিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷ যার মধ্যে আইএসএলের তিন দল এবং আই লিগের তিনটি দল অংশগ্রহণ করবে ৷ আইএসএল দল হিসেবে অবশ্যই সেখানে থাকছে বাংলার তিন প্রধান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডান ৷ আর আই লিগের দল হিসেবে বাংলা থেকে ডায়মন্ড হারবারই প্রথম পছন্দ আইএফএ'র ৷ তবে বাকি কোনদু'টি দলকে ডাকা হবে, তা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেবে আইএফএ ৷
আগামী 25 অক্টোবর থেকে শুরু হবে সুপার কাপ ৷ ফলত হাতে সময় খুবই কম ৷ তাই লক্ষ্মীপুজো মিটতেই শিল্ড চালু করার ভাবনায় আইএফএ সচিব ৷ যাতে কালীপুজোর আগে তা শেষও করে ফেলা যায় ৷ টুর্নামেন্টের ফরম্য়াট নিয়ে বলতে গিয়ে অনির্বাণ দত্ত জানান, ছ'টি দলকে দু'টি গ্রুপে ভাগ করা হবে ৷ দু'টি গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় দুই দল ফাইনাল খেলবে ৷
শিল্ডের আয়োজন হলে সুপার কাপের আগে তা দারুণ ম্য়াচ প্র্যাকটিস হবে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান কিংবা মহামেডানের ৷ আগামী 22 সেপ্টেম্বর অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসবে আইএফএ ৷ যেহেতু 15 অক্টোবর পর্যন্ত কলকাতা ময়দান বন্ধ থাকে। তাই আইএফএ শিল্ডের খেলা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, কিশোরভারতী স্টেডিয়াম, নৈহাটি স্টেডিয়াম, ব্যারাকপুর স্টেডিয়াম এবং কল্যাণী স্টেডিয়ামে আয়োজন করার ভাবনা আইএফএ'র ৷ দীর্ঘদিন ধরে শিল্ড আয়োজন করতে না-পারার জন্য সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে রাজ্য ফুটবলের নিয়ামক সংস্থাকে ৷ ফলত এবার ক্যালেন্ডারে ফাঁক পেতেই আইএফএ শিল্ডের আয়োজনে উদ্যোগী তাঁরা ৷
এদিকে কলকাতা ফুটবল লিগে গত মরশুমের চ্যাম্পিয়ন ঘোষিত হল ইস্টবেঙ্গল ৷ তাঁদের চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করল আইএফএ ৷ ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণার ক্ষেত্রে কোনও বাধা দেওয়া যাবে না বলে শুক্রবারই নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য তাঁর রায়ে জানিয়েছিলেন, জেলা আদালত ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের আবেদনে যে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল তা বাতিল করা হল ৷ একইসঙ্গে বাকি যে সমস্ত বিষয়ে আবেদন ছিল সেগুলোও নিম্ন আদালতকে দ্রুত নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ নির্দেশ সামনে আসতেই আইএফএ শনিবার বিশেষ বৈঠক ডাকে ৷ তারপরই লাল-হলুদকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয় ৷