বিশ্বকাপের উদ্বোধনে প্রয়াত জুবিন গর্গকে বিশেষ শ্রদ্ধা, ঘোষণা বোর্ড সচিবের

বিশ্বকাপের উদ্বোধনে প্রয়াত জুবিন গর্গকে বিশেষ শ্রদ্ধা, ঘোষণা বোর্ড সচিবের
আগামী 30 সেপ্টেম্বর গুয়াহাটিতে বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচে ভারত মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কার ৷
Published : September 22, 2025 at 12:10 PM IST
হায়দরাবাদ, 22 সেপ্টেম্বর: প্রয়াত জুবিন গর্গের মরদেহ রবিবার পৌঁছেছে গুয়াহাটিতে ৷ আর জুবিন দা'কে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এদিন রাজধানী গুয়াহাটির রাস্তায় নেমেছিল জনসমুদ্র ৷ 23 সেপ্টেম্বর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে 'ইয়া আলি' খ্যাত কণ্ঠশিল্পীর ৷ এরইমধ্যে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে সামনে এল বড় ঘোষণা ৷ আগামী 30 সেপ্টেম্বর গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মহিলা বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্য়াচ ৷ আর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জুবিন গর্গকে বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের কথা ঘোষণা করলেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ৷
অসমজুড়ে এখন শোকের আবহ ৷ আগামী 23 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উত্তর-পূর্বের রাজ্যটিতে রাষ্ট্রীয় শোক জারি থাকবে ৷ 30 সেপ্টেম্বর রাজ্যের মাটিতে বিশ্বকাপের প্রারম্ভে তাই অসম ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশনের তরফে আয়োজিত হচ্ছে বিশেষ অনুষ্ঠান ৷ বোর্ড সচিব তথা অসমের প্রাক্তন ক্রিকেটার দেবজিৎ সইকিয়ার তরফে রবিবারই বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "যুব আইকন জুবিন গর্গের অকাল প্রয়াণে অসম গভীর শোকে আচ্ছন্ন ৷ তাই জুবিন গর্গের সম্মানে বিসিসিআই'য়ের সঙ্গে পরিকল্পনা করে অসম ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশন 40 মিনিটের বিশেষ অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করতে চলেছে ৷"
তবে প্রয়াত জুবিন গর্গকে শ্রদ্ধা জানাতে বিশেষ অনুষ্ঠানে কে বা কারা পারফর্ম করবেন, তা এখনও স্পষ্ট হয়নি বলেই জানিয়েছেন দেবজিৎ সইকিয়া ৷ যিনি অতীতে অসম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদ সামলেছেন ৷ আগামী 30 সেপ্টেম্বর বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্য়াচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে হরমনপ্রীত কৌর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল ৷ তার আগে প্রাথমিকভাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার কথা রয়েছে শ্রেয়া ঘোষালের ৷ এখন দেখার পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী আর কারা পারফর্ম করেন সেখানে ৷ তবে যা পরিস্থিতি আঁচ করা যাচ্ছে, তাতে জুবিন গর্গের মৃত্যুতে বিশ্বকাপও শুরু হবে শোকের চাদর গায়ে জড়িয়েই ৷
VIDEO | BCCI Secretary Devajit Saikia says, " in the past, warm-up matches were held for the icc (men's) world cup and for the first time, the icc women's world cup will start from guwahati. the opening match will be played between india and sri lanka," saikia told the media here… pic.twitter.com/bCaViwzoAJ— Press Trust of India (@PTI_News) September 21, 2025
গত 19 সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে মৃত্যু হয় অসমের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পীর ৷ যিনি অসমের মিউজিককে তুলে ধরেছিলেন ভারত এবং বিশ্বের দরবারে ৷ নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালে অংশ নিতে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন জুবিন ৷ সেখানে অনুষ্ঠানের আগে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে না-ফেরার দেশে পাড়ি দেন তিনি ৷ এরপর রবিবার রাজ্যে পৌঁছয় তাঁর মরদেহ ৷ প্রিয় জুবিন দা'কে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে রাস্তায় নামে সমগ্র গুয়াহাটি ৷ সোমবার জুবিন গর্গের মরদেহ রাখা থাকবে অর্জুন ভোগেশ্বর বড়ুয়া স্পোর্টস প্রজেক্টে ৷ পরিবারের দাবি মেনে আগামিকাল খানাপাড়া অদূরে কামারকুচি গ্রামের হাতিমুরায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে জুবিন গর্গের ৷