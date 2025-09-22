ETV Bharat / sports

বিশ্বকাপের উদ্বোধনে প্রয়াত জুবিন গর্গকে বিশেষ শ্রদ্ধা, ঘোষণা বোর্ড সচিবের

আগামী 30 সেপ্টেম্বর গুয়াহাটিতে বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচে ভারত মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কার ৷

ZUBEEN GARG DEMISE
জুবিন গর্গের মৃত্যুতে শোকে আচ্ছন্ন অসম (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2025 at 12:10 PM IST

হায়দরাবাদ, 22 সেপ্টেম্বর: প্রয়াত জুবিন গর্গের মরদেহ রবিবার পৌঁছেছে গুয়াহাটিতে ৷ আর জুবিন দা'কে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এদিন রাজধানী গুয়াহাটির রাস্তায় নেমেছিল জনসমুদ্র ৷ 23 সেপ্টেম্বর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে 'ইয়া আলি' খ্যাত কণ্ঠশিল্পীর ৷ এরইমধ্যে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে সামনে এল বড় ঘোষণা ৷ আগামী 30 সেপ্টেম্বর গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মহিলা বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্য়াচ ৷ আর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জুবিন গর্গকে বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের কথা ঘোষণা করলেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ৷

অসমজুড়ে এখন শোকের আবহ ৷ আগামী 23 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উত্তর-পূর্বের রাজ্যটিতে রাষ্ট্রীয় শোক জারি থাকবে ৷ 30 সেপ্টেম্বর রাজ্যের মাটিতে বিশ্বকাপের প্রারম্ভে তাই অসম ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশনের তরফে আয়োজিত হচ্ছে বিশেষ অনুষ্ঠান ৷ বোর্ড সচিব তথা অসমের প্রাক্তন ক্রিকেটার দেবজিৎ সইকিয়ার তরফে রবিবারই বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "যুব আইকন জুবিন গর্গের অকাল প্রয়াণে অসম গভীর শোকে আচ্ছন্ন ৷ তাই জুবিন গর্গের সম্মানে বিসিসিআই'য়ের সঙ্গে পরিকল্পনা করে অসম ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশন 40 মিনিটের বিশেষ অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করতে চলেছে ৷"

তবে প্রয়াত জুবিন গর্গকে শ্রদ্ধা জানাতে বিশেষ অনুষ্ঠানে কে বা কারা পারফর্ম করবেন, তা এখনও স্পষ্ট হয়নি বলেই জানিয়েছেন দেবজিৎ সইকিয়া ৷ যিনি অতীতে অসম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদ সামলেছেন ৷ আগামী 30 সেপ্টেম্বর বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্য়াচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে হরমনপ্রীত কৌর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল ৷ তার আগে প্রাথমিকভাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার কথা রয়েছে শ্রেয়া ঘোষালের ৷ এখন দেখার পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী আর কারা পারফর্ম করেন সেখানে ৷ তবে যা পরিস্থিতি আঁচ করা যাচ্ছে, তাতে জুবিন গর্গের মৃত্যুতে বিশ্বকাপও শুরু হবে শোকের চাদর গায়ে জড়িয়েই ৷

গত 19 সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে মৃত্যু হয় অসমের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পীর ৷ যিনি অসমের মিউজিককে তুলে ধরেছিলেন ভারত এবং বিশ্বের দরবারে ৷ নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালে অংশ নিতে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন জুবিন ৷ সেখানে অনুষ্ঠানের আগে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে না-ফেরার দেশে পাড়ি দেন তিনি ৷ এরপর রবিবার রাজ্যে পৌঁছয় তাঁর মরদেহ ৷ প্রিয় জুবিন দা'কে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে রাস্তায় নামে সমগ্র গুয়াহাটি ৷ সোমবার জুবিন গর্গের মরদেহ রাখা থাকবে অর্জুন ভোগেশ্বর বড়ুয়া স্পোর্টস প্রজেক্টে ৷ পরিবারের দাবি মেনে আগামিকাল খানাপাড়া অদূরে কামারকুচি গ্রামের হাতিমুরায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে জুবিন গর্গের ৷

ZUBEEN GARGZUBEEN GARG DEMISEICC WOMENS WORLD CUP 2025DEVAJIT SAIKIAWORLD CUP TO TRIBUTE ZUBEEN GARG

