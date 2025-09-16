ETV Bharat / sports

দাবি নাকচ আইসিসি'র, তাহলে কি এশিয়া কাপ থেকে নাম প্রত্যাহারের পথে পাকিস্তান ?

দাবি মানা না-হলে আমিরশাহি ম্য়াচে দল নামানো হবে না ৷ হুঁশিয়ারি এসেছিল পিসিবি'র তরফে ৷

ASIA CUP
ভারত-পাক ম্যাচে টসের মুহূর্ত (AP)
হায়দরাবাদ, 16 সেপ্টেম্বর: হ্যান্ডশেকিং-বিতর্কে নয়া মোড় ৷ ভারত-পাক ম্য়াচে দায়িত্বে থাকা ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করে আইসিসি'র দ্বারস্থ হয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷ তাঁদের দাবি ছিল, জিম্বাবোয়ের ম্য়াচ রেফারিকে অপসারণ না-করলে এশিয়া কাপ থেকে নাম প্রত্যাহারের পথে হাঁটবে তাঁরা ৷ যা পরিস্থিতি তাতে হয়তো মহাদেশীয় প্রতিযোগিতা থেকে পাকিস্তান নাম তুলে নিলেও এবার অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না ৷ কারণ পাইক্রফটকে অপসারণের দাবি প্রত্যাখ্যান করল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি ৷

সূর্যকুমার যাদব-সহ ভারতীয় ক্রিকেটাররা রবিবার ম্যাচের শুরু এবং শেষে হাত মিলিয়ে সৌজন্য বিনিময় থেকে দূরে ছিলেন ৷ যা ম্য়াচ রেফারি পাইক্রফটের মদতে হয়েছে বলেই অভিযোগ ছিল পাক ক্রিকেট বোর্ডের তরফে ৷ গোটা ঘটনায় নিশ্চুপ থেকে জিম্বাবোয়ের ম্য়াচ রেফারি আইসিসি'র আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন ৷ এই মর্মে আইসিসি'র কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিল পিসিবি ৷ তাঁদের দাবি ছিল, টুর্নামেন্ট থেকে অ্য়ান্ডি পাইক্রফটের অপসারণ ৷

পিসিবি যে এই চরম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা এক্স পোস্টে নিশ্চিত করেছিলেন পিসিবি চেয়ারম্য়ান মহসিন নকভি ৷ যিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "ম্য়াচ রেফারি ক্রিকেটীয় স্পিরিটের ব্যাপারে আইসিসি'র আচরণবিধি এবং এমসিসি'র আইন লঙ্ঘন করায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড তাঁর বিরুদ্ধে আইসিসি'র কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে ৷ এশিয়া কাপ থেকে সংশ্লিষ্ট ম্য়াচ রেফারির অবিলম্বে অপসারণ দাবি করছে পিসিবি ৷" পাইক্রফটকে অপসারণের দাবি মানা না-হলে আগামী 17 সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্য়াচে দল নামাবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছিল পাকিস্তান ৷

পিসিবি'র সেই দাবি প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে মঙ্গলবার আইসিসি'র এক সূত্র সংবাদসংস্থা পিটিআইকে বলে, "গত রাতে আইসিসি পিসিবি'কে দেওয়া প্রত্যুত্তরে জানিয়ে দিয়েছে পাইক্রফটকে কোনওভাবেই সরানো হবে না অর্থাৎ তাঁদের আবেদন প্রত্যাখান করা হয়েছে ৷" এখন দেখার তাঁদের হুঁশিয়ারি মতো পাকিস্তান সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচে দল নামায় কি না ৷

এদিকে পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘাকে করমর্দনের বিষয়ে আগে থেকে অবগত না-করায় চাকরি গেল পিসিবি'র ডিরেক্টর অব ক্রিকেট অপারেশনস উসমান ওয়ালহার ৷ চেয়ারম্যান মহসিন নকভির নির্দেশেই তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্টে প্রকাশ ৷ সূত্রের খবর, ম্য়াচে করমর্দনের পথে না-হাঁটার বিষয়ে সলমনকে অবহিত করার দায়িত্ব ছিল বরখাস্ত আধিকারিকের উপরেই ৷ কিন্তু তিনি তা যথাযথ পালন করেননি ৷

ASIA CUP 2025MATCH REFEREE ANDY PYCROFTHANDSHAKE CONTROVERSY INDIA VS PAKIND BEAT PAK IN ASIA CUPICC REJECTS PCB DEMAND

