হায়দরাবাদ, 1 সেপ্টেম্বর: "ক্রিকেট অনুরাগীদের প্রতি আমাদের বার্তা খুবই সহজ ৷ মহিলা ক্রিকেটাররা জানবে যে পেশা হিসেবে ক্রিকেটকে বেছে নিলে পুরুষদের মতই সমান আচরণ করা হবে তাঁদের সঙ্গে ৷" মহিলা বিশ্বকাপ নিয়ে যুগান্তকারী ঘোষণায় সোমবার এমনটাই জানালেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ ৷ আসন্ন মহিলা বিশ্বকাপের আর্থিক পুরস্কারমূল্য ঘোষণায় এদিন নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিল বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি ৷
30 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলা আইসিসি ইভেন্টের পুরস্কারমূল্য গত সংস্করণের তুলনায় একলাফে বাড়ল 297 শতাংশ ৷ প্রায় তিনশো শতাংশ বেড়ে মহিলা বিশ্বকাপের সর্বমোট পুরস্কারমূল্য হল 13.88 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ যা ভারতীয় মুদ্রায় 122 কোটি টাকার মত ৷ গত সংস্করণে অর্থাৎ, 2022 মহিলা বিশ্বকাপে যা ছিল 3.5 মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় 30 কোটি টাকার মত) ৷ সবচেয়ে বড় ব্য়াপার, এদিন আইসিসি ঘোষিত মহিলা বিশ্বকাপের পুরস্কারমূল্য ছাপিয়ে গিয়েছে 2023 পুরুষ বিশ্বকাপকেও ৷
দু'বছর আগে ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হওয়া পুরুষ বিশ্বকাপে সর্বমোট আর্থিক পুরস্কারমূল্য ছিল 10 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ সেই টুর্নামেন্টের থেকে 3.88 মিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিরিক্ত পুরস্কারমূল্য 2025 মহিলা বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত হল বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডির তরফে ৷ সর্বমোট পুরস্কারমূল্য যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনই বৃদ্ধি পাচ্ছে চ্য়াম্পিয়ন-রানার্স দলের জন্য বরাদ্দ অর্থও ৷
2023 পুরুষ বিশ্বকাপে খেতাবজয়ী অস্ট্রেলিয়া আর্থিক পুরস্কারমূল্য হিসেবে পেয়েছিল 4 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ 35 কোটি টাকার মত ৷ কিন্তু 2025 বিশ্বজয়ী মহিলা ক্রিকেট দলকে 4.48 মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরস্কারমূল্য দেওয়া হবে আইসিসি'র তরফে ৷ যা ভারতীয় মুদ্রায় 40 কোটি টাকার মত ৷ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, গত সংস্করণে মহিলা বিশ্বকাপে বরাদ্দ সর্বমোট পুরস্কারমূল্যের তুলনায় বেশি অর্থ বরাদ্দ হয়েছে এবছর খেতাবজয়ী দলের জন্য ৷
In another boost for women's cricket, there will be a huge increase in prize money for the @ICC Women’s @CricketWorldCup 2025. Overall prize money totals USD $13.88M, a 297% increase from the last edition and more than the ICC Men’s Cricket World Cup 2023 (USD $10M). #CWC25 pic.twitter.com/rXtIhFEax5— Jay Shah (@JayShah) September 1, 2025
মহিলা বিশ্বকাপের জন্য যুগান্তকারী আর্থিক পুরস্করমূল্য ঘোষণায় আইসিসি চেয়ারম্য়ান জয় শাহ আরও বলেন, "আজকের ঘোষণা মহিলা ক্রিকেটের এতদিনের যাত্রাপথে একটি মাইলস্টোন হয়ে রয়ে যাবে ৷ এই পুরস্কারমূল্য মহিলা ক্রিকেটের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত এবং এই ঘোষণা মহিলা ক্রিকেটের জন্য আইসিসি'র সুদূরপ্রসারী ভাবনার নামান্তর ৷"
আগামী 30 সেপ্টেম্বর থেকে ঢাকে কাঠি পড়ছে মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপের ৷ গুয়াহাটিতে প্রথম ম্য়াচে মুখোমুখি প্রতিযোগিতার দুই আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কা ৷ গুয়াহাটির পাশাপাশি ইন্দোর, বিশাখাপত্তনম, নভি মুম্বই ও কলম্বোয় অনুষ্ঠিত হবে বাকি ম্য়াচগুলি ৷ আটদেশীয় টুর্নামেন্টে ভারত, শ্রীলঙ্কা ছাড়া অংশ নিচ্ছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া, ইংল্য়ান্ড, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশ ৷
একনজরে মহিলা বিশ্বকাপের পুরস্কারমূল্য:
- সর্বমোট- 13.88 মিলিয়ন ডলার
- বিজয়ী দল- 4.48 মিলিয়ন ডলার
- রানার্স দল- 2.24 মিলিয়ন ডলার
- সেমিফাইনালিস্ট- 1.12 মিলিয়ন ডলার (প্রত্যেক দল)
- গ্রুপ পর্বে জয়- 34,314 মার্কিন ডলার (ম্যাচ জয়পিছু)
- অংশগ্রহণে মিলবে- 250,000 মার্কিন ডলার