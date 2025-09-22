বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট পদে শীর্ষবাছাই মিঠুন মানহাস, কীভাবে পেলেন সুযোগ...
বড়-বড় নামকে টেক্কা দিয়ে শীর্ষে মিঠুন মানহাস ৷ পিছনে কেন্দ্রের প্রভাবশালী মন্ত্রীর হাত !
By Sanjib Guha
Published : September 22, 2025 at 9:06 PM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: দিল্লির প্রাক্তন ক্রিকেটার মিঠুন মানহাসের নাম ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট পদে বাছাই প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে ৷ সেই খবর প্রকাশ্যে আসার পর 24 ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়েছে ৷ কিন্তু, তা সত্ত্বেও ক্রিকেট অনুরাগী এবং উৎসাহীদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে ৷ কীভাবে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট বোর্ডের শীর্ষপদ নিজের নামে করলেন আইপিএল 'খ্যাত' এই ক্রিকেটার ! কিন্তু, বাস্তবটা হল, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যা চায়, সেটাই হয় ৷ তবে, হঠাৎ করেই বিজয়ী হননি মানহাস ৷
45 বছর বয়সী দিল্লির প্রাক্তন প্রথম-শ্রেণির ক্রিকেটারের নাম ঘোষণার আগে বোর্ডে বিপুল হইচই হয়েছিল ৷ কিন্তু, আরও অনেক বেশি ক্রিকেটীয় যোগ্যতাসম্পন্ন নামকে উপেক্ষা করে মিঠুনের উপরেই বাজি ধরা হয়েছে ৷ কোনোদিন জাতীয় দলের ক্যাপ না-পাওয়া মিঠুন মানহাস 157টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন ৷ যেখানে 27টি সেঞ্চুরি-সহ 10 হাজারের কাছাকাছি রান করেছেন তিনি ৷
জানা গিয়েছে, 28 সেপ্টেম্বর বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভার আগে প্রেসিডেন্ট পদে নাম চূড়ান্ত করার জন্য শনিবার দিল্লিতে বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়েছে ৷
প্রথম বৈঠক — বিসিসিআইয়ের কর্মকর্তা এবং কয়েকজন ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন ৷ বিসিসিআইয়ের সর্বোচ্চ পদের জন্য কারা প্রার্থী হতে পারেন, তাঁদের নাম বাছাই করা হয় ৷ কিন্তু, সেখানে কোনও ঐক্যমত ছিল না ৷
দ্বিতীয় বৈঠক — এরপর বিসিসিআই কর্তারা কেন্দ্রীয় সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন ৷ জানা গিয়েছে, ওই মন্ত্রী তখন নামগুলি নিয়ে আলোচনা করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে মিঠুন মানহাসের নাম ঘোষণা করেন ৷ এই পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বিশ্বস্ত এক সূত্র ইটিভি ভারতকে বলেন, "তাঁর (মিঠুন মানহাস) নাম প্রধানত দু’টি কারণে বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ প্রথমটা হল, ক্রিকেটের ব্যাকগ্রাউন্ড ৷ দ্বিতীয়ত, বিসিসিআই চাইছিল কোনও ছোট রাজ্য থেকে বোর্ডের সর্বোচ্চ পদে প্রতিনিধিত্ব ৷"
এছাড়াও নির্বাচন এড়াতে, বিসিসিআই কর্তারা এমন একটি নাম বেছে নেওয়ার পক্ষে ছিলেন, যিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবেন ৷ বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)-র ঠিক আগে, বোর্ড দু’টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ এক, প্রেসিডেন্ট অবশ্যই একজন প্রাক্তন ক্রিকেটার হবেন ৷ আর বাছাই করা প্রার্থী অবশ্যই একটি ছোট রাজ্য থেকে হতে হবে ৷
তবে, এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রাজনীতি একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে ৷ যেখানে কেন্দ্রের শাসকদল এই বিষয়টি নিয়ে বেশ জটিল পরিস্থিতির মধ্যেও পড়েছিল ৷ তীব্র টানাপোড়েনের পরেও যখন বিসিসিআই কর্মকর্তারা প্রেসিডেন্ট পদের জন্য চূড়ান্ত প্রার্থী বাছাই করতে ব্যর্থ হন, তখন প্রার্থীদের ছাঁটাই এবং একটি নামবাছাই করতে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাসভবনে দ্বিতীয় বৈঠক করা হয় ৷
তথ্যের খাতিরে উল্লেখ্য, প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট এবং ভারতীয় দলের অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ হরভজন সিংয়ের নামে 100-র বেশি টেস্ট ম্যাচ খেলার রেকর্ড রয়েছে ৷ কিন্তু, তা সত্ত্বেও এই দু’জনের নাম শুরুতেই খারিজ হয়ে যায়, তাঁদের একাধিক বিজ্ঞাপন এবং ধারাভাষ্যের চুক্তির কারণে ৷
তবুও, বিসিসিআই চেয়েছিল একজন ক্রিকেটারকেই নেতৃত্বের আসনে বসানো হোক ৷ তার জন্য কর্ণাটক স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি রঘুরাম ভাট (2টি টেস্ট ম্যাচ), জম্মু ও কাশ্মীরের মিঠুন মানহাস (কোনও টেস্ট ম্যাচ খেলেননি) এবং সৌরাষ্ট্রের জয়দেব শাহ (প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটার)-এর মতো নাম এই পদের জন্য বাছাই করা হয়েছিল ৷
সূত্রের দাবি অনুযায়ী, রঘুরাম ভাটের নাম বাদ পড়ে কারণ, তিনি যে রাজ্য সংস্থা কেএসসিএ থেকে বোর্ডে প্রতিনিধিত্ব করছেন, সেখান থেকেই রজার বিনি বোর্ড প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন শেষবার ৷ তাই শেষ দুই নাম মিঠুন মানহাস এবং জয়দেব শাহের মধ্যে বাছাই হয় ৷ যেখানে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতিনিধি হিসেবে মানহাস অকেটাই এগিয়ে যান ৷ যেহেতু, বিশ্বের সবচেয়ে ধনী বোর্ডে ভূ-স্বর্গ থেকে কোনোদিন কেউ প্রেসিডেন্ট হননি, তাই মিঠুন মানহাসের নামে চূড়ান্ত সিলমোহর পড়ে ৷
মানহাসকে প্রধান নেতৃত্বের পদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ সেই সঙ্গে এপেক্স কাউন্সিলের মাথায় বসানো হচ্ছে জয়দেব শাহকে ৷ এই প্রথম জয়দেব শাহ বিসিসিআই-এর প্রশাসনিক অলিন্দে পা রাখবেন ৷ এর আগে তাঁর বাবা নিরঞ্জন শাহ একসময় বোর্ডের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ৷
শাহের পাশাপাশি, আইপিএল গভর্নিং কমিটিতে আরও এক নতুন মুখ জুড়েছে ৷ মিজোরামের মামন মজুমদার, যিনি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের (সিএবি) অভিষেক ডালমিয়ার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ৷
বাছাই করা সকল প্রার্থী 21 সেপ্টেম্বরের চূড়ান্ত সময়সীমার আগে নিজেদের মনোনয়ন পেশ করেছেন ৷ এরপরেই তাঁরা আমেদাবাদের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন ৷ 28 সেপ্টেম্বরের এজিএমের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সারতে ৷ সেখানে সকলে একত্রিত হয়ে সেই প্রস্তুতি নেবেন ৷ ফলে ওইদিন বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভায় কোনও নির্বাচন হবে না ৷ সকল প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদের আসনে বসবেন ৷
বিসিসিআই-এর পদাধিকারী হিসেবে মনোনয়ন পেশকারীদের তালিকা--
প্রেসিডেন্ট: মিঠুন মানহাস (জম্মু ও কাশ্মীর)
ভাইস-প্রেসিডেন্ট: রাজীব শুক্লা (উত্তরপ্রদেশ)
সেক্রেটারি: দেবজিৎ সাইকিয়া (অসম)
জয়েন্ট সেক্রেটারি: প্রভতেজ সিং ভাটিয়া (ছত্তিশগড়)
কোষাধ্যক্ষ: রঘুরাম ভাট (কর্নাটক)
আইপিএল চেয়ারম্যান: অরুণ সিং ধুমাল (হিমাচলপ্রদেশ)
আইপিএল গর্ভনিং কমিটির সদস্য: মামন মজুমদার (মিজোরাম)
অ্যাপেক্স কাউন্সিলে নতুন সদস্য: জয়দেব শাহ (সৌরাষ্ট্র)