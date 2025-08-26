হায়দরাবাদ, 26 অগস্ট: দেশের মাটিতে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার আসর ৷ আগামী 29 অগস্ট থেকে বিহারের রাজগিরে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ হকির দ্বাদশ সংস্করণ ৷ চলবে 7 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৷ প্রতিযোগিতা শুরু দিনকয়েক আগে অনুরাগীদের সুখবর শোনাল হকি ইন্ডিয়া ৷ রাজগিরে নবনির্মিত স্টেডিয়ামে ম্যাচ দেখার জন্য বিনামূল্যে টিকিটের ঘোষণা করলেন হকি ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট দিলীপ তিরকে ৷
ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা এশিয়া কাপ থেকে নাম প্রত্য়াহার করেছে পাকিস্তান এবং ওমান ৷ পরিবর্তে বাংলাদেশ ও চিনা তাইপেই অংশগ্রহণ করছে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় ৷ এই টুর্নামেন্টের সেরা দল আগামী বছর হকি বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছে যাবে সরাসরি ৷ ফলত এশিয়া কাপের গুরুত্ব অপরিসীম ৷ এমন সময় হকি ইন্ডিয়ার ঘোষণা তাক লাগিয়েছে অনুরাগী মহলে ৷
বিনামূল্যে সকল ম্য়াচ দেখার ঘোষণায় হকি ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট দিলীপ তিরকে বলেন, "রাজগিরে এশিয়া কাপের আয়োজন ভারতীয় হকির জন্য ঐতিহাসিক মুহূর্ত ৷ আর আমরা চাই সকল অনুরাগী এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের শরিক হোক ৷ তাই অবাধ প্রবেশের (বিনামূল্য টিকিট) ঘোষণা করে আমরা চাই দেশের আরও পরিবার, ছাত্রছাত্রী এবং অ্য়াথলিটদের খেলাধুলোয় অংশগ্রহণের ব্য়াপারে উদ্বুদ্ধ করতে ৷ আমরা চাই মানুষকে বিশ্বমানের হকির সাক্ষী করতে ৷ এটা নিছক টুর্নামেন্ট নয়, এটা হকির উদযাপন ৷ বিহার এবং দেশবাসীর এই স্বাদ গ্রহণ প্রাপ্য ৷"
বিনামূল্যে টিকিট কীভাবে জোগাড় করবেন অনুরাগীরা ? সেই উপায়ও বাতলে দেওয়া হয়েছে হকি ইন্ডিয়ার তরফে ৷ www.ticketgenie.in অথবা হকি ইন্ডিয়ার অ্যাপে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পর অনুরাগীরা ভার্চুয়াল ফ্রি-টিকিট জোগাড় করতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে হকি ইন্ডিয়ার তরফে ৷ অনুরাগীদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখেই হকি ইন্ডিয়ার এই আয়োজন ৷
𝙄𝙉𝘿𝙄𝘼, 𝘼𝙍𝙀 𝙔𝙊𝙐 𝙍𝙀𝘼𝘿𝙔!!! 🤩— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 26, 2025
The Hero Asia Cup, Rajgir, Bihar 2025 is almost here — and your seat is waiting! 🙌
RSVP now and secure your complimentary entry to witness the best in Asia in action. 🏑✨
📲 Download the Hockey India App & book your tickets… pic.twitter.com/Ydnoi8zjQj
টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করছে আটটি টিম ৷ ভারত-সহ এশিয়া কাপে রয়েছে জাপান, চিন, কাজাখস্তান, মালয়েশিয়া, কোরিয়া, বাংলাদেশ এবং চিনা তাইপেই ৷ গ্রুপ-এ'তে ভারতের সঙ্গে রয়েছে জাপান, চিন এবং কাজাখস্তান ৷ 29 অগস্ট চিনের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করবে হরমনপ্রীত সিং অ্যান্ড কোম্পানি ৷ পরবর্তীতে জাপানের বিরুদ্ধে আগামী 31 অগস্ট এবং কাজাখস্তানের বিরুদ্ধে 1 সেপ্টেম্বর গ্রুপ পর্বের বাকি দু'টি ম্য়াচ খেলবে ভারত ৷ আরেকটি গ্রুপে রয়েছে মালয়েশিয়া, কোরিয়া, বাংলাদেশ এবং চিনা তাইপেই ৷
হকি ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্টের সুরেই বিনামূল্যে ম্য়াচ দেখার ঘোষণায় হকি ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি ভোলানাথ সিং বলেন, "পুরুষ এশিয়া কাপের সব ম্য়াচ বিনামূল্যে দেখানোর বন্দোবস্ত করতে পেরে আমরা অত্যন্ত খুশি ৷ একইসঙ্গে আমরা নিশ্চিত অনুরাগীরা বড় সংখ্য়ায় মাঠে উপস্থিত হবেন প্রিয় দলের সমর্থনে ৷"