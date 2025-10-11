নামধারী ম্য়াচের প্রস্তুতি শুরুর দিনে লাল-হলুদ অনুশীলনে যোগ ইবুসুকির

নামধারী ম্য়াচের প্রস্তুতি শুরুর দিনে লাল-হলুদ অনুশীলনে যোগ ইবুসুকির
দিয়ামান্তাকোস বিদায়ের পর ষষ্ঠ বিদেশি হিসেবে লাল-হলুদে যোগ দিয়েছেন জাপানি স্ট্রাইকার হিরোশি ইবুসুকি ৷
Published : October 11, 2025 at 9:05 PM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন শ্রীনিধি ডেকান এফসি'কে প্রথম ম্য়াচে চার গোলে হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷ আগামী 14 অক্টোবর নামধারী এফসি'র বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্য়াচে নামার আগে আক্রমণভাগে শক্তি আরও বাড়ল লাল-হলুদের ৷ পরশু রাতে পা দিয়েছিলেন শহরে ৷ আর শনিবার অস্কার ব্রুজোঁর অধীনে ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে যোগদান করলেন জাপানি স্ট্রাইকার হিরোশি ইবুসুকি ৷
শুক্রবার বৃষ্টির কারণে অনুশীলন বাতিল হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের ৷ তাই খানিক কালবিলম্ব হল এ-লিগ ক্লাব ওয়েস্টার্ন ইউনাইটেডের জার্সিতে গত মরশুমে 10 গোল করা ফুটবলারের অনুশীলনে যোগদান ৷ এদিনই কোচ অস্কার ব্রুজোঁ শিল্ডের দ্বিতীয় ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করলেন ৷ লাল-হলুদে যোগ দিয়ে নয় নম্বর জার্সি পেলেন ইবুসুকি ৷ অতীতে জিরোনা, সেভিয়ার মতো ক্লাবের সঙ্গে থাকা দীর্ঘদেহী এই স্ট্রাইকারকে পছন্দ করে এনেছেন কোচ ব্রুজোঁ স্বয়ং ৷ ষষ্ঠ বিদেশি মঙ্গলবার আইএফএ শিল্ডের দ্বিতীয় ম্যাচে নামবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ তবে তাঁর নাম যে নথিভুক্ত করা হবে শীঘ্রই, তা পরিষ্কার ৷
প্রথমদিনের অনুশীলনে ইবুসুকি সেভাবে নজর কাড়তে ব্যর্থ ৷ দলের সঙ্গে হালকা গা-ঘামানোর পর বল পায়ে নেমেছিলেন ৷ দু'প্রান্ত থেকে ভেসে আসা ক্রসে মাথা ছোঁয়ানোর চেষ্টা করলেন ৷ নজর টানতে ব্যর্থ হলেও প্রথমদিনের অনুশীলনে চেষ্টার কসুর রাখেননি তিনি ৷ ইবুসুকির অনুশীলনে যোগদানের দিনে সাউল ক্রেসপো ফিজিয়োর সঙ্গে সময় কাটালেন ৷ ডিফেন্ডার প্রভাত লাকরাও ফিজিয়োর সঙ্গে থাকলেন সাইডলাইনে ৷
কলকাতায় কাতানা, শহরে সামুরাই 🗡️🔴🟡#JoyEastBengal #WelcomeHiroshi pic.twitter.com/wJQt4Gj9lx— East Bengal FC (@eastbengal_fc) October 10, 2025
এদিকে শনিবার আইএফএ শিল্ডের খেলায় নামধারী এফসি 3-0 গোলে হারাল শ্রীনিধি ডেকানকে ৷ ফলত পরের ম্য়াচে ড্র করলেই ফাইনালে পৌঁছে যাবে ইস্টবেঙ্গল ৷ তবে ড্র নয়, জয়ের কথা মাথায় রেখে অস্কার ব্রুজোঁ সতর্ক ৷ সবমিলিয়ে নতুন স্ট্রাইকারের মাঠে নামার দিনে ইস্টবেঙ্গল আইএফএ শিল্ডের দ্বিতীয় ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিল ৷
প্রসঙ্গত ডুরান্ড কাপের পর হঠাৎই দলের তারকা বিদেশি ফরোয়ার্ড দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসকে ছেড়ে দেয় ইস্টবেঙ্গল ৷ পরিবর্তে 34 বছর বয়সী এই জাপানি স্ট্রাইকারকে দলে নেয় তাঁরা ৷ শিল্ডের থেকেও আসন্ন সুপার কাপ এবং পরবর্তীতে আইএসএলে ইবুসুকিকে পরিকল্পনা করে ব্যবহার করতে চান ব্রুজোঁ ৷ তাই নামধারীর বিরুদ্ধে নামানো না-হলেও দল যদি ফাইনালে পৌঁছয় তাহলে পরিস্থিতি বুঝে হয়তো নয়া ফুটবলারকে সেখানে ব্যবহার করতে পারেন ব্রুজোঁ ৷ শ্রীনিধির বিরুদ্ধে প্রথম ম্য়াচে লাল-হলুদের হয়ে গোলগুলি করেছিলেন জয় গুপ্তা, সাউল ক্রেসপো, হামিদ আহদাদ এবং জিকসন সিং ৷