সময় বদলায়, অপমান বদলে যায় ভালোবাসায়; বোঝালেন পান্ডিয়া - Hardik Pandya Scripts History

হায়দরাবাদ, 30 জুন: Your apology needs to be as loud as your disrespect was...

শনিবার রাতে ইংরেজি উদ্ধৃতিটিকে আরও প্রাসঙ্গিক করে দিয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া ৷ ভয়ংকর হয়ে ওঠা হেনরিখ ক্লাসেনকে ফিরিয়েছেন, শেষ ওভারে বল করতে এসে তুলে নিয়েছেন ডেভিড মিলারকে ৷ বার্বাডোজে ইতিহাস গড়েছেন বরোদার ক্রিকেটার ৷ বিশ্বকাপের প্রতি ম্যাচে বুঝিয়েছেন, ‘সময়ের সবচেয়ে ভালো দিক হল, সময় বদলে যায় ৷’

পিছিয়ে যেতে হবে মাত্র 4 মাস আগে ৷ মার্চের শুরুতে গুজরাত টাইটান্সের আইপিএলজয়ী ক্যাপ্টেন হার্দিককে দলে ফিরিয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ অধিনায়কের চেয়ার ছাড়তে হয়েছিল রোহিত শর্মাকে ৷ 5টি ট্রফি দেওয়া অধিনায়ককে সরানো মেনে নিতে পারেননি সমর্থকরা ৷ শুধু মুম্বই ইন্ডিয়ান্স নয়, ‘মেন ইন ব্লু’ অধিনায়ককে ফ্র্যাঞ্চাইজির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ায় বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল ৷ টার্গেট ছিলেন, হার্দিক পান্ডিয়া ৷

আগুনে ঘি ঢেলেছিল হার্দিক ও স্ত্রী নাতাশা স্ট্যোঙ্কোভিচের ডিভোর্সের গুঞ্জন ৷ ফের সামনে আসে ‘কফি উইথ করণ’ বিতর্ক ৷ জনপ্রিয় টক শো’য়ে হার্দিকের ‘আজ ম্যায় কারকে আয়া’ মন্তব্য নিয়ে ট্রোলড হতে হয় পান্ডিয়া ব্রাদার্সের ছোট ভাইকে ৷ একসময় এক্সে ট্রেন্ডিং ছিল #ছাপরিও ৷ বিতর্ক আরও বাড়ে রোহিতের একটি ভিডিয়োতে ৷ ইডেনে কলকাতার বিরুদ্ধে খেলতে আসা রোহিতকে কেকেআরের ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ারকে বলতে শোনা যায়, ‘‘এই দল (মুম্বই ইন্ডিয়ান্স) আমার হাতে তৈরি ৷ আমি এখানে পরের মরশুমে আর থাকব না ৷’’