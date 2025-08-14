ETV Bharat / sports

বাবার মৃত্যুর সময় পাশেই ছিলেন লিয়েন্ডার, গুরবক্স বলছেন, 'বন্ধু হারালাম' - VECE PAES DIES

গুরবক্স সিংয়ের অধিনায়কত্বেই জাতীয় দলে অভিষেক হয়েছিল ভেস পেজের ৷ কী জানালেন তিনি ?

VECE PAES DIES
ভেস পেজ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2025 at 2:01 PM IST

3 Min Read

কলকাতা, 14 অগস্ট: "আমি জুনে গুরগাঁওয়ে এসেছি ৷ এখানে আসার আগেই গিয়েছিলাম লিয়েন্ডারের বাড়িতে ৷ দেখা করে এসেছিলাম ওঁর সঙ্গে ৷" দীর্ঘ ছয় দশকের বন্ধু ভেস পেজকে হারিয়ে শোকাহত গুরবক্স সিং ৷ ইটিভি ভারতকে জানালেন, ষাট বছরের বন্ধুত্ব হারালাম ৷

বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে শহরের এক হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন 1972 মিউনিখ অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় হকি দলের সদস্য় ভেস পেজ ৷ পিতৃহারা কিংবদন্তি লিয়েন্ডার পেজ ৷ মৃত্যুর সময় বাবার পাশেই ছিলেন তিনি ৷ দীর্ঘদিন ধরে শয্য়াশায়ী থাকায় কলকাতার বাড়িতে বাবার যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন লিয়েন্ডার ৷ শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে মঙ্গলবার রাতে তাঁকে ভরতি করা হয়েছিল শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ৷ সেখানেই এদিন ভোররাতে প্রয়াত হন ভেস পেজ ৷ তাঁর মৃত্যুতে অলিম্পিক্স পদকহারা কলকাতা ৷

ভেস পেজের মৃত্যুতে প্রতিক্রিয়া (ETV Bharat)

ইটিভি ভারতের তরফে যোগাযোগ করা হলে সদালাপী মিতভাষী একদা সতীর্থের মৃত্যুসংবাদের প্রতিক্রিয়ায় গুরবক্স সিং বলেন, "ভদ্র মানুষ, দুর্দান্ত ব্যক্তিত্ব, স্পোর্টস মেডিসিন নিয়ে কাজ করে গিয়েছে সারা জীবনজুড়ে ৷ তিরিশ বছর আমরা এক দলে একসঙ্গে খেলেছি ৷ ইস্টবেঙ্গলে প্রথম একবছর দু'জনে খেললাম ৷ তারপর 13 বছর মোহনবাগানে খেলেছি ৷ ন'টা বেটন কাপ জিতেছি ৷ ন'বার কলকাতা লিগ জিতেছি ৷ একবছর মহামেডান স্পোর্টিংয়ে খেলেছি ৷ তারপর এমএমসি, সিসিএফসিতে খেলেছি ৷"

1966 সালে গুরবক্স সিং'য়ের অধিনায়কত্বেই ভারতীয় দলে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল ভেস পেজের ৷ সেই স্মৃতি রোমন্থন করে গুরবক্স বলেন, "আমার অধিনায়কত্বে খেলতে এসেছিল ৷ 1966 সালে আমি তখন ভারতের অধিনায়ক ৷ তরুণ তুর্কি ৷ সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ত ৷ 1967-68 সালে মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা শুরু হয়েছিল ওঁর ৷ সবই খেলত ৷ ফুটবল, ক্রিকেট, রাগবি সব ৷ টেনিসও খেলত ৷" লিয়েন্ডার পেজের লিয়েন্ডার হয়ে ওঠার নেপথ্য়ে পঞ্চাশ শতাংশ অবদান যে বাবা ভেস পেজের, তাও জানান গুরবক্স সিং ৷ বিসিসিআই, এআইএফএফ সকলে ডঃ ভেস পেজের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়েছে বলেও জানান ভেসের একদা সতীর্থ ৷

ময়দানে হকির সোনালি বিকেলে গোলরক্ষক ভেস পেজ ছিলেন নিজ দলের আস্থা, প্রতিপক্ষের সামনে দুর্ভেদ্য প্রাচীর। প্রাক্তন ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের 'ভারত গৌরব' সম্মানেও ভূষিত হয়েছিলেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী প্রাক্তন হকি তারকা ৷ খুব বেশি একসঙ্গে না-খেললেও একদা সতীর্থ গোপীনাথ ঘোষ বলছেন, "দীর্ঘদিন খেলেছি বলব না ৷ আমি উয়াড়ীতে ছিলাম ৷ ভেস পেজ ছিলেন জেভিরিয়ান্সে (সেন্ট জেভিয়ার্সের দল) ৷ 1965 সালে বাংলা দলে একসঙ্গে ছিলাম ৷ বম্বেতে (অধুনা মুম্বই) খেলাটা হয়েছিল ৷ পেজ একনম্বর গোলরক্ষক ছিলেন ৷ আমি ছিলাম অতিরিক্ত ৷ পেজ ওই সময়টা উঠতি তারকা। তারপর মোহনবাগানে খেলেছেন ৷ মিউনিখ অলিম্পিক্সে তো গিয়েছিলেনই ৷ একজন ভালো হৃদয়ের মানুষ ৷ কোনও জটিলতা ছিল না ৷ ডঃ ভেস পেজ ছিলেন সত্যিকারের একজন স্পোর্টসপার্সন ৷"

আরও পড়ুন:

কলকাতা, 14 অগস্ট: "আমি জুনে গুরগাঁওয়ে এসেছি ৷ এখানে আসার আগেই গিয়েছিলাম লিয়েন্ডারের বাড়িতে ৷ দেখা করে এসেছিলাম ওঁর সঙ্গে ৷" দীর্ঘ ছয় দশকের বন্ধু ভেস পেজকে হারিয়ে শোকাহত গুরবক্স সিং ৷ ইটিভি ভারতকে জানালেন, ষাট বছরের বন্ধুত্ব হারালাম ৷

বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে শহরের এক হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন 1972 মিউনিখ অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় হকি দলের সদস্য় ভেস পেজ ৷ পিতৃহারা কিংবদন্তি লিয়েন্ডার পেজ ৷ মৃত্যুর সময় বাবার পাশেই ছিলেন তিনি ৷ দীর্ঘদিন ধরে শয্য়াশায়ী থাকায় কলকাতার বাড়িতে বাবার যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন লিয়েন্ডার ৷ শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে মঙ্গলবার রাতে তাঁকে ভরতি করা হয়েছিল শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ৷ সেখানেই এদিন ভোররাতে প্রয়াত হন ভেস পেজ ৷ তাঁর মৃত্যুতে অলিম্পিক্স পদকহারা কলকাতা ৷

ভেস পেজের মৃত্যুতে প্রতিক্রিয়া (ETV Bharat)

ইটিভি ভারতের তরফে যোগাযোগ করা হলে সদালাপী মিতভাষী একদা সতীর্থের মৃত্যুসংবাদের প্রতিক্রিয়ায় গুরবক্স সিং বলেন, "ভদ্র মানুষ, দুর্দান্ত ব্যক্তিত্ব, স্পোর্টস মেডিসিন নিয়ে কাজ করে গিয়েছে সারা জীবনজুড়ে ৷ তিরিশ বছর আমরা এক দলে একসঙ্গে খেলেছি ৷ ইস্টবেঙ্গলে প্রথম একবছর দু'জনে খেললাম ৷ তারপর 13 বছর মোহনবাগানে খেলেছি ৷ ন'টা বেটন কাপ জিতেছি ৷ ন'বার কলকাতা লিগ জিতেছি ৷ একবছর মহামেডান স্পোর্টিংয়ে খেলেছি ৷ তারপর এমএমসি, সিসিএফসিতে খেলেছি ৷"

1966 সালে গুরবক্স সিং'য়ের অধিনায়কত্বেই ভারতীয় দলে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল ভেস পেজের ৷ সেই স্মৃতি রোমন্থন করে গুরবক্স বলেন, "আমার অধিনায়কত্বে খেলতে এসেছিল ৷ 1966 সালে আমি তখন ভারতের অধিনায়ক ৷ তরুণ তুর্কি ৷ সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ত ৷ 1967-68 সালে মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা শুরু হয়েছিল ওঁর ৷ সবই খেলত ৷ ফুটবল, ক্রিকেট, রাগবি সব ৷ টেনিসও খেলত ৷" লিয়েন্ডার পেজের লিয়েন্ডার হয়ে ওঠার নেপথ্য়ে পঞ্চাশ শতাংশ অবদান যে বাবা ভেস পেজের, তাও জানান গুরবক্স সিং ৷ বিসিসিআই, এআইএফএফ সকলে ডঃ ভেস পেজের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়েছে বলেও জানান ভেসের একদা সতীর্থ ৷

ময়দানে হকির সোনালি বিকেলে গোলরক্ষক ভেস পেজ ছিলেন নিজ দলের আস্থা, প্রতিপক্ষের সামনে দুর্ভেদ্য প্রাচীর। প্রাক্তন ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের 'ভারত গৌরব' সম্মানেও ভূষিত হয়েছিলেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী প্রাক্তন হকি তারকা ৷ খুব বেশি একসঙ্গে না-খেললেও একদা সতীর্থ গোপীনাথ ঘোষ বলছেন, "দীর্ঘদিন খেলেছি বলব না ৷ আমি উয়াড়ীতে ছিলাম ৷ ভেস পেজ ছিলেন জেভিরিয়ান্সে (সেন্ট জেভিয়ার্সের দল) ৷ 1965 সালে বাংলা দলে একসঙ্গে ছিলাম ৷ বম্বেতে (অধুনা মুম্বই) খেলাটা হয়েছিল ৷ পেজ একনম্বর গোলরক্ষক ছিলেন ৷ আমি ছিলাম অতিরিক্ত ৷ পেজ ওই সময়টা উঠতি তারকা। তারপর মোহনবাগানে খেলেছেন ৷ মিউনিখ অলিম্পিক্সে তো গিয়েছিলেনই ৷ একজন ভালো হৃদয়ের মানুষ ৷ কোনও জটিলতা ছিল না ৷ ডঃ ভেস পেজ ছিলেন সত্যিকারের একজন স্পোর্টসপার্সন ৷"

আরও পড়ুন:

For All Latest Updates

TAGGED:

VECE PAES PASSED AWAYপ্রয়াত ভেস পেজGURBUX SINGHHOCKEY INDIAVECE PAES DIES

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.