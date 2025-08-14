কলকাতা, 14 অগস্ট: "আমি জুনে গুরগাঁওয়ে এসেছি ৷ এখানে আসার আগেই গিয়েছিলাম লিয়েন্ডারের বাড়িতে ৷ দেখা করে এসেছিলাম ওঁর সঙ্গে ৷" দীর্ঘ ছয় দশকের বন্ধু ভেস পেজকে হারিয়ে শোকাহত গুরবক্স সিং ৷ ইটিভি ভারতকে জানালেন, ষাট বছরের বন্ধুত্ব হারালাম ৷
বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে শহরের এক হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন 1972 মিউনিখ অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় হকি দলের সদস্য় ভেস পেজ ৷ পিতৃহারা কিংবদন্তি লিয়েন্ডার পেজ ৷ মৃত্যুর সময় বাবার পাশেই ছিলেন তিনি ৷ দীর্ঘদিন ধরে শয্য়াশায়ী থাকায় কলকাতার বাড়িতে বাবার যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন লিয়েন্ডার ৷ শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে মঙ্গলবার রাতে তাঁকে ভরতি করা হয়েছিল শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ৷ সেখানেই এদিন ভোররাতে প্রয়াত হন ভেস পেজ ৷ তাঁর মৃত্যুতে অলিম্পিক্স পদকহারা কলকাতা ৷
ইটিভি ভারতের তরফে যোগাযোগ করা হলে সদালাপী মিতভাষী একদা সতীর্থের মৃত্যুসংবাদের প্রতিক্রিয়ায় গুরবক্স সিং বলেন, "ভদ্র মানুষ, দুর্দান্ত ব্যক্তিত্ব, স্পোর্টস মেডিসিন নিয়ে কাজ করে গিয়েছে সারা জীবনজুড়ে ৷ তিরিশ বছর আমরা এক দলে একসঙ্গে খেলেছি ৷ ইস্টবেঙ্গলে প্রথম একবছর দু'জনে খেললাম ৷ তারপর 13 বছর মোহনবাগানে খেলেছি ৷ ন'টা বেটন কাপ জিতেছি ৷ ন'বার কলকাতা লিগ জিতেছি ৷ একবছর মহামেডান স্পোর্টিংয়ে খেলেছি ৷ তারপর এমএমসি, সিসিএফসিতে খেলেছি ৷"
1966 সালে গুরবক্স সিং'য়ের অধিনায়কত্বেই ভারতীয় দলে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল ভেস পেজের ৷ সেই স্মৃতি রোমন্থন করে গুরবক্স বলেন, "আমার অধিনায়কত্বে খেলতে এসেছিল ৷ 1966 সালে আমি তখন ভারতের অধিনায়ক ৷ তরুণ তুর্কি ৷ সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ত ৷ 1967-68 সালে মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা শুরু হয়েছিল ওঁর ৷ সবই খেলত ৷ ফুটবল, ক্রিকেট, রাগবি সব ৷ টেনিসও খেলত ৷" লিয়েন্ডার পেজের লিয়েন্ডার হয়ে ওঠার নেপথ্য়ে পঞ্চাশ শতাংশ অবদান যে বাবা ভেস পেজের, তাও জানান গুরবক্স সিং ৷ বিসিসিআই, এআইএফএফ সকলে ডঃ ভেস পেজের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়েছে বলেও জানান ভেসের একদা সতীর্থ ৷
ময়দানে হকির সোনালি বিকেলে গোলরক্ষক ভেস পেজ ছিলেন নিজ দলের আস্থা, প্রতিপক্ষের সামনে দুর্ভেদ্য প্রাচীর। প্রাক্তন ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের 'ভারত গৌরব' সম্মানেও ভূষিত হয়েছিলেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী প্রাক্তন হকি তারকা ৷ খুব বেশি একসঙ্গে না-খেললেও একদা সতীর্থ গোপীনাথ ঘোষ বলছেন, "দীর্ঘদিন খেলেছি বলব না ৷ আমি উয়াড়ীতে ছিলাম ৷ ভেস পেজ ছিলেন জেভিরিয়ান্সে (সেন্ট জেভিয়ার্সের দল) ৷ 1965 সালে বাংলা দলে একসঙ্গে ছিলাম ৷ বম্বেতে (অধুনা মুম্বই) খেলাটা হয়েছিল ৷ পেজ একনম্বর গোলরক্ষক ছিলেন ৷ আমি ছিলাম অতিরিক্ত ৷ পেজ ওই সময়টা উঠতি তারকা। তারপর মোহনবাগানে খেলেছেন ৷ মিউনিখ অলিম্পিক্সে তো গিয়েছিলেনই ৷ একজন ভালো হৃদয়ের মানুষ ৷ কোনও জটিলতা ছিল না ৷ ডঃ ভেস পেজ ছিলেন সত্যিকারের একজন স্পোর্টসপার্সন ৷"