দেশের মাটিতে খেতাব দেখতে চান ভারতীয়দের হাতে, বিশ্বকাপ নিয়ে আশাবাদী দিব্যেন্দু

দেশের মাটিতে খেতাব দেখতে চান ভারতীয়দের হাতে, বিশ্বকাপ নিয়ে আশাবাদী দিব্যেন্দু
গুকেশ, প্রজ্ঞানন্দদের মধ্যে যে কেউ শিরোপা জিততে পারে ৷ মত দ্বিতীয় বাঙালি গ্র্যান্ডমাস্টারের ৷
Published : September 18, 2025 at 12:45 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: দিনদু'য়েক আগে ফিডে গ্র্যান্ড স্যুইসে মহিলা বিভাগে খেতাব জিতে নিয়েছেন দেশের গ্র্যান্ডমাস্টার বৈশালী রমেশবাবু ৷ আন্তর্জাতিক দাবায় সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের সাফল্যের তালিকায় সংযোজিত হয়েছে নয়া নাম ৷ ডি গুকেশ, দিব্য়া দেশমুখ, বৈশালীদের লাগাতার সাফল্য দেখে দেশের মাটিতে আসন্ন বিশ্বকাপে ভারতকে নিয়ে আশাবাদী দিব্যেন্দু বড়ুয়া ৷
চলতি বছর গোয়ায় বসতে চলেছে দাবা বিশ্বকাপের আসর ৷ আগামী 30 অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা টুর্নামেন্ট ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজনা চরমে ৷ যাতে বাড়তি উন্মাদনা যোগ করেছে সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় দাবাড়ুদের বিশ্বজনীন সাফল্য ৷ যাঁদের সামনে খানিকটা ফিকে অন্য়ান্য দেশের দাবাড়ুরা ৷ আসন্ন বিশ্বকাপে তাই ভারতীয় দাবাড়ুরাই যে দাপট দেখাবেন, ধরে নিচ্ছেন অনুরাগীরা ৷
বুধবার প্রেস ক্লাবে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ভারতীয় দাবার অনুরাগী হিসেবে দিব্যেন্দু বড়ুয়া তাই বলেন, "ঘরের মাটিতে বিশ্বকাপে ভারতীয় দাবাড়ুদের ভালো ফলাফলের ব্য়াপারে আমি আশাবাদী ৷ ডোম্মারাজু গুকেশ, রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দরা ভারতীয় দাবার সেরা প্রজন্ম ৷ ওদের মধ্যে যে কেউ চ্যাম্পিয়ন হতে পারে ৷ তবে দেশের মাটিতে খেলতে নামার আগে একটা বাড়তি চাপও থাকে ৷ গুকেশদের সেই চাপ সামলাতে হবে ৷"
🔥 The FIDE World Cup 2025 is coming to Goa! 🇮🇳— International Chess Federation (@FIDE_chess) August 26, 2025
🗓️ From October 30 to November 27, 2025, the world’s top players will gather on India’s west coast for one of the most exciting chess events.
🎯 Every round is win-or-go-home, making the World Cup one of the most dramatic… pic.twitter.com/Kb4Pp5thln
বিশ্বকাপ দাবায় বাংলা থেকে সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্য়ায়-সহ চারজন গ্র্যান্ডমাস্টার রয়েছেন ৷ তাঁদেরও ভালো ফলের ব্যাপারে আশাবাদী দিব্যেন্দু ৷ ভারতীয় দাবা যে দ্রুত উন্নতির শিখরে উঠে আসছে তা বিশ্বাস করেন বিশ্বনাথন আনন্দের পর দেশের দ্বিতীয় গ্র্যান্ডমাস্টারের তকমা পাওয়া দাবাড়ু ৷ এখনও পর্যন্ত 13 জন গ্র্যান্ডমাস্টার রয়েছেন বাংলায় ৷ যাঁদেরও পারফরম্যান্স নজরকাড়া ৷ পাশাপাশি দিব্যেন্দু বাংলার তৃণমূলস্তরে দাবা ছড়িয়ে পড়ায় খুশি ৷ বিশেষ করে অভিভাবকরা যেভাবে তাদের সন্তানদের খেলাটির প্রতি আকৃষ্ট হতে সাহায্য করছেন, তাতেই আশার আলো দেখছেন ভারতীয় দাবার তিনবারের চ্যাম্পিয়ন ৷
তাঁর মতে, ফুটবল-ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বরাবরই বাংলায় ছিল এবং থাকবেও ৷ এখন দাবা-টেবল টেনিসের মত তথাকথিত ছোট খেলাগুলোতেও আগ্রহ বাড়ছে ৷ গুকেশ, প্রজ্ঞানন্দদের সাফল্য এই আগ্রহ বাড়ার অন্যতম কারণ বলে মনে করেন দিব্যেন্দু বড়ুয়া ৷ সাম্প্রতিক সময়ে গুকেশের ফর্ম একটু নড়বড়ে ৷ দিব্যেন্দু বড়ুয়া অবশ্য জানালেন এজন্য চিন্তার কিছু নেই ৷ এইরকম ওঠাপড়া চলতে থাকে ৷
আগামী 30 অক্টোবর থেকে 27 নভেম্বর পর্যন্ত গোয়ায় চলবে দাবা বিশ্বকাপের আসর ৷ লড়বেন 206 জন প্রতিযোগী ৷ তিনজনের ভাগ্যে জুটবে 2026 ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের টিকিট ৷ 2023 বিশ্বকাপের শেষ সংস্করণে ভারতের রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দকে হারিয়ে খেতাব জিতেছিলেন নরওয়ে কিংবদন্তি ম্য়াগনাস কার্লসেন ৷