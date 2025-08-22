হায়দরাবাদ, 22 অগস্ট: শেষ ম্যাচটি খেলেছিলেন 2014 সালে টি-20 বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৷ গত 11 বছর জাতীয় দলের জার্সিতে সুযোগ না-পেয়ে শেষমেশ অবসর ঘোষণা করলেন গৌহর সুলতানা ৷ শুক্রবার সোশাল মিডিয়ায় আন্তর্জাতিক-সহ সবধরনের ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন বাঁ-হাতি স্পিনার ৷
দেশের 50টি ওয়ান-ডে এবং 37টি টি-20 ম্য়াচ খেলার নজির রয়েছে সুলতানার ঝুলিতে ৷ এক দশকেরও বেশি সময় আগে দেশের হয়ে খেললেও সাম্প্রতিক সময়ে উইমেন্স প্রিমিয়র লিগ খেলে ফের নজরে এসেছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনার ৷ 2024 এবং 2025 মরশুমে ইউপি ওয়ারিয়র্সের হয়ে চারটি ম্য়াচ খেলেছেন তিনি ৷
শুক্রবার ইনস্টাগ্রামে অবসর ঘোষণায় সুলতানা লেখেন, "বছরের পর বছর গর্ব এবং প্রচুর আকাঙ্খা নিয়ে ভারতের জার্সি গায়ে চাপানোর পর সময় এসেছে আমার ক্রিকেট জার্নির সবচেয়ে আবেগঘন বার্তা লেখার ৷ হৃদয়ভরা স্মৃতি এবং একরাশ কৃতজ্ঞতা নিয়ে সবধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করছি আমি ৷ বিশ্বকাপ, বিভিন্ন সফরে সর্বোচ্চ স্তরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান ৷" তিনি আরও লেখেন, "দেশের জার্সিতে আমার প্রত্যেকটা উইকেট, মাঠে ফিল্ডার হিসেবে প্রত্যেকটা ডাইভ, সতীর্থদের সঙ্গে প্রত্যেকটা টিম হাডলে অংশ নেওয়া কেবল ক্রিকেটার হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেও আমাকে পরিণত করেছে ৷"
50 ম্যাচে 19.39 বোলিং গড়ে 66টি ওয়ান-ডে উইকেট রয়েছে সুলতানার ঝুলিতে ৷ দেশের জার্সিতে অন্তত পঞ্চাশ উইকেট নেওয়ার নিরিখে সেরা বোলিং গড়ের তালিকায় তৃতীয়স্থানে রয়েছেন এই বাঁ-হাতি স্পিনার ৷ টি-20'তে তাঁর উইকেটসংখ্যা 29টি ৷ 2009 এবং 2013 সালে দেশের হয়ে জোড়া ওয়ান-ডে বিশ্বকাপে প্রতিনিধিত্ব করেছেন সুলতানা ৷ বিশ্বকাপে 11 ম্য়াচ খেলে তাঁর ঝুলিতে রয়েছে 12টি উইকেট ৷ এছাড়া 2009 থেকে 2014, 'উইমেন ইন ব্লু'র হয়ে তিনটি কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপ স্কোয়াডের শরিক ছিলেন তিনি ৷ 5.81 ইকনমি রেটে টি-20 বিশ্বকাপে সাতটি উইকেট রয়েছে তাঁর নামের পাশে ৷
2024 সালে ডব্লিউপিএলের মধ্যে দিয়ে ফের পাদপ্রদীপের আলোয় ফিরলেও সুলতানার প্রত্যাবর্তন সুখের হয়নি ৷ প্রথম মরশুমে দু'টি ম্যাচ খেলে কোনও উইকেট আসেনি তাঁর ঝুলিতে ৷ 2025 মরশুমে মাত্র এক ওভার হাত ঘোরানোর সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি ৷ ঘোষণা অনুযায়ী ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেও আর বোলিং করতে দেখা যাবে না সুলতানাকে ৷ অবশ্য বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের লেভেল-2 কোচিং ডিগ্রি রয়েছে তাঁর ঝুলিতে ৷
