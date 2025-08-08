হায়দরাবাদ, 8 অগস্ট: হাতে সময় তিনমাসের সামান্য বেশি ৷ তবে রুদ্ধশ্বাস অ্য়ান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফি শেষ হতেই ক্রিকেট অনুরাগীরা অ্য়াশেজের অপেক্ষায় ৷ আগামী 21 নভেম্বর পারথে শুরু হবে অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্য়ান্ড প্রথম টেস্ট ৷ তবে অ্যাশেজ নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে জল্পনা-কল্পনা ৷ সেই জল্পনা-কল্পনায় যেন ঘৃতাহুতি দিলেন গ্লেন ম্য়াকগ্রা ৷ ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের 2-2 সিরিজ ড্র দেখে অজি কিংবদন্তি জানিয়ে দিলেন, ঘরের মাঠে এবার 5-0 ব্যবধানে অ্যাশেজ জিতবে অস্ট্রেলিয়া ৷
2015 পরবর্তী সময়ে আর অ্যাশেজ জেতেনি 'থ্রি-লায়ন্স' ৷ গত চারবারের মধ্যে দু'বার পরাজিত হয়েছে এবং দু'টি ক্ষেত্রে সিরিজ ড্র করতে সক্ষম হয়েছে ব্রিটিশরা ৷ অর্থাৎ, গত আটবছর ধরে ঐতিহ্যবাহী ট্রফি 'ব্য়াগি গ্রিন'দের ঝুলিতে ৷ এবারও তা পুনরুদ্ধার তো করতে পারবেই না, উল্টে অজিভূমে ব্রিটিশরা হোয়াইটওয়াশ হয়ে ফিরবে বলেই জানালেন 563 টেস্ট উইকেটের মালিক ৷
বিবিসি রেডিয়োকে ম্যাকগ্রা বলেন, "আমি অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে 5-0 ফলাফলের বাইরে অন্য কোনও ভবিষ্য়দ্বাণী করতে পারি না ৷ আমি আমার দল নিয়ে ভীষণ আত্মবিশ্বাসী ৷ ঘরের মাঠে প্য়াট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্য়াজলউড, ন্য়াথন লায়নরা যখন তোমার দলে আছে তখন বিপক্ষের জন্য তা ভীষণই কঠিন ৷ তাছাড়া সাম্প্রতিক অতীতে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ইংল্যান্ডের যা পরিসংখ্য়ান, দেখা যাক কীভাবে ওরা কোনও টেস্ট জিততে পারে ৷"
Glenn McGrath predicts a 5-0 Ashes victory for Australia. (BBC). pic.twitter.com/RnrIDu7Yg6— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 8, 2025
পাশাপাশি টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক রানের নিরিখে সচিন তেন্ডুলকরের দিকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলা জো রুটকে নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন অস্ট্রেলিয়ার সোনালি প্রজন্মের পেসার ৷ লাল-বলের ক্রিকেটে 39টি সেঞ্চুরির মালিক হলেও ক্য়াঙারুর দেশে রুট কখনও তিন অঙ্কে পৌঁছতে পারেননি ৷ সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ম্য়াকগ্রা বলেন, "এই সিরিজ রুটের জন্য মহা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ৷ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ওর পরিসংখ্যান খুব একটা ভালো নয় ৷ সবচেয়ে বড় কথা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ওর এখনও পর্যন্ত শতরানই নেই ৷" তাহলে অ্যাশেজে ইংল্য়ান্ডের জন্য কে মহার্ঘ্য হয়ে উঠতে পারেন ? দেশের জার্সিতে 124টি টেস্ট খেলা কিংবদন্তি বেছে নিয়েছেন হ্য়ারি ব্রুককে ৷
উল্লেখ্য, ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে 481 রান করে সিরিজের সেরা হয়েছেন ব্রুক ৷ ইংল্যান্ডের সাদা-বলের অধিনায়ক প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ম্যাকগ্রা বলেন, "ব্রুকের খেলা আমি বেশ উপভোগ করছি ৷ অস্ট্রেলিয়া বোলারদের ওকে তাড়াতাড়ি সাজঘরে ফেরাতে হবে ৷" পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার টপ-অর্ডার ব্য়াটারদের ফর্মকে চিন্তার একটা কারণ বলে মেনে নিলেও ইংল্য়ান্ড বোলিংয়ের শক্তি না-বাড়লে তা খুব একটা কাজে আসবে বলে মনে করেন না 949 আন্তর্জাতিক উইকেটশিকারি ৷