ইডেনে অনুশীলনে চোট, আইপিএল শেষ তারকা বিদেশির - AUSSIE ALL ROUNDER RULED OUT OF IPL

কলকাতা বনাম পঞ্জাব ম্য়াচের একটি দৃশ্য ( AP )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 1, 2025 at 2:30 PM IST 2 Min Read

হায়দরাবাদ, 1 মে: আঙুলের চোটে চলতি আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন গ্লেন ম্য়াক্সওয়েল ৷ বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়ায় তারকা অজি অলরাউন্ডারের ছিটকে যাওয়ার কথা ঘোষণা করা হল পঞ্জাব কিংস ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে ৷ আঙুলের চোট শেষ করে দিল ম্যাক্সওয়েলের আইপিএল মরশুম ৷ চোটের কারণে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে গতকালের ম্যাচ খেলেননি অজি তারকা ৷ জানা গিয়েছে, গত 26 এপ্রিল ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে আঙুলে চোট পান গ্লেন ম্য়াক্সওয়েল ৷ পরবর্তীতে দেখা যায় তাঁর আঙুলে চিড় ধরেছে ৷ মেডিক্য়াল টিমের পর্যালোচনার পর বৃহস্পতিবার ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে নিশ্চিত করা হল যে, এই মরশুমে আর খেলতে পারবেন না 'ম্যাক্সি' ৷ অনুশীলনে চোট পেলেও নাইটদের বিরুদ্ধে সেই ম্য়াচে অবশ্য ব্য়াট হাতে নেমেছিলেন অজি তারকা ৷ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত সেই ম্য়াচে সাত রানে বরুণ চক্রবর্তীর শিকার হয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল ৷ নাইটদের বিরুদ্ধে শেষ ম্য়াচই কেবল নয়, চলতি আইপিএলে সাত ম্য়াচ খেলা অলরাউন্ডার পুরোপুরি অফফর্মে ৷ পরিসংখ্য়ান বলছে দল ভালো খেললেও সাত ম্য়াচে সর্বসাকুল্য়ে মাত্র 48 রান এসেছে ম্য়াক্সওয়েলের ব্য়াটে ৷ সর্বাধিক রান 30 ৷ আরও উল্লেখযোগ্য হল, 2025 আইপিএলে ম্য়াক্সওয়েলের মত মারকুটে ব্য়াটারের থেকে এসেছে মাত্র একটি ছক্কা ৷

তাই 4 কোটির একটু বেশি দামে নিলামে দলে নেওয়া অজি তারকার ছিটকে যাওয়া ধাক্কা হলেও আগামী ম্য়াচগুলোতে পঞ্জাবের পারফরম্য়ান্সে খুব একটা প্রভাব পড়বে বলে মনে হয় না ৷ বল হাতেও পারফরম্য়ান্স আহামরি নয় ম্যাক্সওয়েলের ৷ 13 ওভারে হাত ঘুরিয়ে চার উইকেট এসেছে অজি ক্রিকেটারের ঝুলিতে ৷ প্রীতি জিন্টার দলের তরফে এদিন বলা হয়েছে, "আঙুলে চোটের কারণে অবশিষ্ট মরশুম থেকে ছিটকে গেলেন গ্লেন ম্য়াক্সওয়েল ৷ আমরা ওর দ্রুত সুস্থতা কামনা করি ৷" খুব শীঘ্রই ম্যাক্সওয়েলের পরিবর্ত ঘোষণা করা হবে বলে চেন্নাই ম্য়াচ শেষে ইঙ্গিত দিয়েছেন পঞ্জাব কোচ রিকি পন্টিং ৷ পরিবর্ত হিসেবে আজমাতুল্লাহ ওমারজাই, অ্য়ারন হার্ডি, জেভিয়ার বার্টলেটদের নাম আলোচনায় রয়েছে বলেও জানান তিনি ৷ 4 মে লখনউ সুপার জায়ান্টস এবং 8 মে দিল্লি ক্য়াপিটালসের বিরুদ্ধে ধরমশালায় খেলবে পঞ্জাব ৷ সেকথা মাথায় রেখেই পরিবর্ত ঘোষণা হবে বলে ইঙ্গিত পন্টিংয়ের কথায় ৷ যদিও মরশুমের মাঝপথে বদলি সহজে পাওয়া খুব একটা সহজ নয় বলেও জানিয়েছেন শ্রেয়সদের কোচ ৷ চেন্নাইকে চার উইকেটে হারিয়ে বুধবার লিগ টেবলে দু'য়ে উঠে এসেছে পঞ্জাব ৷ আরও পড়ুন: হ্যাটট্রিক-সহ ওভারে চার উইকেট, চেন্নাই ব্য়াটিং ধসিয়ে একাধিক নজিরে চাহাল