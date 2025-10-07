দ্বিতীয় টেস্টের আগে দলের ক্রিকেটারদের নৈশভোজে ডাকলেন গুরু গম্ভীর

দ্বিতীয় টেস্টের আগে দলের ক্রিকেটারদের নৈশভোজে ডাকলেন গুরু গম্ভীর
আগামী শুক্রবার থেকে নয়াদিল্লিতে শুরু ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্ট ৷
Published : October 7, 2025 at 6:02 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 অক্টোবর: প্রথম টেস্টে মাত্র আড়াই দিনে জয় তুলে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷ আগামী 10 অক্টোবর থেকে নয়াদিল্লিতে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু আগে ফলত বাড়তি ছুটি পেয়ে গিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা ৷ এমতাবস্থায় শুক্রবার সিরিজের নির্ণায়ক টেস্ট শুরুর আগে নিজ বাসভবনে দলের ক্রিকেটারদের নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানালেন হেড কোচ গৌতম গম্ভীর ৷ সংবাদসংস্থা এএনআই'য়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার নয়াদিল্লির পুরনো রাজিন্দর নগরের বিলাবহুল বাংলোয় শুভমন গিল অ্যান্ড কোম্পানিকে নৈশভোজে ডেকেছেন ভারতীয় দলের কোচ ৷
আবহাওয়া সঙ্গ দিলে বাংলোর বাগানে খোলা আকাশের নীচেই দলের ক্রিকেটারদের নৈশভোজের বন্দোবস্ত করবেন গম্ভীর ৷ সিরিজের মাঝে দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়াতে হেড কোচের এমন নৈশভোজের আমন্ত্রণ নিঃসন্দেহে বাহবাযোগ্য ৷ নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্টে গত শনিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এক ইনিংস এবং 140 রানে পরাজিত করেছে টিম ইন্ডিয়া ৷ সেঞ্চুরি হাঁকানোর পর দ্বিতীয় ইনিংসে চার উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা ৷
তবে জাদেজা (অপরাজিত 104) ছাড়াও ব্যাট হাতে প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি করেন আরও দুই ভারতীয় ব্যাটার ৷ ওপেনার কেএল রাহুলের (100) এবং উইকেটরক্ষক ধ্রুব জুরেলের (125) শতরানে ক্যারিবিয়ানদের 162 রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 448 রান তোলে ভারতীয় দল ৷ 286 রানে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থেকে 146 রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে দেন ভারতীয় বোলাররা ৷ জাদেজার চার উইকেটের পাশাপাশি দ্বিতীয় ইনিংসে তিন উইকেট নেন মহম্মদ সিরাজ ৷ প্রথম ইনিংসে আরও চার উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সর্বাধিক উইকেট শিকারী এই হায়দরাবাদ বোলার ৷
সে যাইহোক হেড কোচ হিসেবে গতবছর ভারতীয় দলের দায়িত্বগ্রহণের পর গম্ভীর তাঁর ক্রিকেটারদের নিয়ে বাসভবনে এরকম নৈশভোজে প্রথমবার ৷ সম্প্রতি তাঁর প্রশিক্ষণে এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারতীয় দল ৷ অবশ্য সেই দলের শুভমন গিল, জসপ্রীত বুমরা, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল ছাড়া আর কোনও ক্রিকেটার নেই ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে চলতি টেস্ট সিরিজে ৷ আর টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে ইংল্যান্ডে আত্মপ্রকাশের পর গিলের প্রথম হোম সিরিজ এটি ৷ বিলেতে তেন্ডুলকর-অ্যান্ডারসন সিরিজের অধিকাংশ ক্রিকেটার আবার রয়েছেন ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজে ৷ তাই ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলের ভালো ফলাফলের পুরস্কার হিসেবে দেখা যেতে পারে গম্ভীরের নৈশভোজের এই আমন্ত্রণকে ৷
উল্লেখ্য, রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের অবসরের পর ইংল্য়ান্ড সফরে নয়া অধিনায়ক শুভমন গিলের নেতৃত্বে প্রথম সিরিজ ছিল ভারতের ৷ যে সফর নিয়ে আশঙ্কায় ছিলেন দেশের ক্রিকেট অনুরাগীরা ৷ কিন্তু বিলেত থেকে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ 2-2 ড্র করে ফেরে গিল অ্যান্ড কোম্পানি ৷