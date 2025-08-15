ETV Bharat / sports

হায়দরাবাদ, 15 অগস্ট: উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশের দিকে ধাবমান ভারত ৷ এই যাত্রায় দেশের খেলাধুলো একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট ৷ আর সে কথা মাথায় রেখেই দেশে আনা হচ্ছে জাতীয় ক্রীড়া নীতি বা ন্য়াশনাল স্পোর্টস পলিসি (NSP) ৷ এই নীতি ভারতীয় ক্রীড়ার সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে সহায়ক হবে ৷ স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় ভাষণে এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্ব বেড়েছে খেলাধুলোর ৷ আর খেলাধুলো নিয়ে কেরিয়ারেও এখন দিশা আগের তুলনায় অনেক বেশি ৷ তাই বর্তমানে ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোয় আগ্রহ অভিভাবকদের খুশি করছে দেখলে তিনিও খুশি হন বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী ৷ নরেন্দ্র মোদির কথায়, "খেলাধুলো দেশের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্ষেত্র হয়ে উঠছে দেখে আমি আপ্লুত ৷ একটা সময় ছিল যখন ছেলেমেয়েরা খেলাধুলোয় সময় দিলে বাবা-মায়েরা খুব একটা ভালো চোখে নিতেন না ৷ এখন বদলে গিয়েছে চিত্রটা ৷ ছেলেমেয়েরা খেলাধুলোয় আগ্রহী হচ্ছে দেখলে গর্বিত হন অভিভাবকেরা ৷ আমি এটাকে দেশের ভবিষ্যতের জন্য় শুভ সংকেত বলেই মনে করি ৷"

দেশের খেলাধুলোকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই যে জাতীয় ক্রীড়া বিল আনা হয়েছে, তাও লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে স্পষ্ট করলেন নরেন্দ্র মোদি ৷ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কয়েক দশকের প্রচেষ্টায় আমরা এই জাতীয় ক্রীড়া নীতি আনতে পেরেছি ৷ আমাদের লক্ষ্য দেশের খেলাধুলোর জগতে সর্বাঙ্গীন বিকাশ ৷ স্কুল থেকে অলিম্পিক্স পর্যন্ত এমন একটা বাস্তুতন্ত্র আমরা তৈরি করার চেষ্টা করছি যেখানে কোচিং, ফিটনেস, খেলোধুলোর যাবতীয় ব্যবস্থা আমরা দেশের প্রত্যেকটি প্রান্তে সকল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর ৷"

দেশে খেলাধুলোর সংস্কৃতি তৈরি প্রসঙ্গে ফিটনেসকে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ সেই লক্ষ্যে দেশের সাধারণ মানুষকে স্থূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করার ডাক দিলেন তিনি ৷ কীভাবে সম্ভব সেটা ? প্রধানমন্ত্রী খাদ্যাভাসে তেল ব্যবহারের মাত্রা কমানোর কথা জানালেন ৷ মোদি এদিন বলেন, "ফিটনেস এবং খেলাধুলোর কথা যখন বলছি তখন আমাকে স্থূলতা নিয়েও কথা বলতে হবে ৷ যা আমাদের দেশের একটা বড় সমস্য়া ৷ দেশের প্রত্যেক তিনজনের মধ্যে একজন মানুষের ভবিষ্যতে স্থূলকায় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ স্থূলতার সঙ্গে লড়াইয়ে আমাদের খাবার-দাবারে তেলের ব্য়বহার কমাতে হবে ৷"

গত সোমবার লোকসভায় ক্রীড়া বিল পাশের আগে মনসুখ মান্ডব্য বলেছিলেন, "স্বাধীনতার পর দেশের ক্রীড়ায় এটি একক বৃহত্তম সংস্কার ৷ এই বিল স্পোর্টস ফেডারেশনগুলিতে স্বচ্ছতা আনবে, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে ৷ ভারতে খেলাধুলোর বাস্তুতন্ত্রে এই বিল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে ৷" পরবর্তীতে সংসদের উচ্চকক্ষেও পাশ হয়ে গিয়েছে এই বিল ৷

