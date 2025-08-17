কলকাতা, 17 অগস্ট: সিনিয়র দলের মরশুমের প্রথম কলকাতা ডার্বি রবিবার ৷ খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই গ্রুপ চ্য়াম্পিয়ন হওয়া সত্ত্বেও কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল ৷ এশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন টুর্নামেন্টে শেষবার দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল দু'বছর আগে ৷ সেবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে 17 বারের জন্য ডুরান্ড কাপ জিতেছিল 'মেরিনার্স' ৷ রবিবার সেই হারেরই বদলার সুযোগ অস্কার ব্রুজোঁ অ্যান্ড কোম্পানির কাছে ৷
দু'বছর আগে ডুরান্ড ফাইনালে কলকাতার দু'প্রধানে কোচের হটসিটে যাঁরা ছিলেন, সেই কার্লোস কুয়াদ্রাত এবং হুয়ান ফেরান্দো অবশ্য আজ অতীত ৷ রবিবাসরীয় সল্টলেক স্টেডিয়াম দেখবে অন্য দুই স্প্য়ানিশ কোচের মগজাস্ত্রের লড়াই ৷ সম্মুখসমরে হোসে মোলিনা বনাম অস্কার ব্রুজোঁ ৷ দু'বছর আগে গ্রুপ পর্বের খেলায় অবশ্য মোহনবাগানকে মাটি ধরিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ নন্দকুমার সেকরের গোলে কয়েকবছর বাদে বড় ম্য়াচ জিতেছিল তাঁরা ৷ তবে দিমিত্রি পেত্রাতোসের গোলে ফাইনাল জিতে প্রতিশোধ নিয়েছিল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক ডুরান্ড কাপে দু'দলের মুখোমুখি পরিসংখ্য়ান ৷
It's time. It's Derby Day. ⚽🔥#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/X6bDRMLl8l— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) August 17, 2025
- সামান্য এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল: এশিয়ার সবচেয়ে পুরনো টুর্নামেন্টে এযাবৎ 22 বার মুখোমুখি হয়েছে দু'দল ৷ যার মধ্যে ইস্টবেঙ্গল জিতেছে ন'বার ৷ উল্টোদিকে মোহনবাগানের জয় আটটি ম্য়াচে ৷ ড্র হয়েছে পাঁচটি ম্য়াচ ৷ অর্থাৎ, রবিবার মোহনবাগান জিতলে ডুরান্ডে মুখোমুখি পরিসংখ্য়ানে একই মেরুতে চলে আসবে দুই দল ৷ অন্যদিকে লাল-হলুদ জিতলে ব্যবধান বাড়িয়ে নেবে ৷ একইসঙ্গে এই ম্যাচ জিতলে ট্রফিজয়ের দিকেও অনেকটা এগিয়ে যাওয়া যাবে ৷
- সেমিফাইনালে সামনে কোন দল: কোয়ার্টার ফাইনালে যে দলই জিতুক না কেন, শেষ চারে তাঁদের মুখোমুখি হতে হবে জামশেদপুর এফসি বনাম ডায়মন্ড হারবার এফসি'র মধ্যে বিজয়ী দলের ৷ রবিবারই দিনের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে জামশেদপুর এবং ডায়মন্ড হারবার ৷ সেক্ষেত্রে শেষ চারে ফের বাংলার দু'টি ক্লাবের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
- শেষ পাঁচ বছরের রেকর্ডে এগিয়ে সবুজ-মেরুন: ডুরান্ড কাপের মুখোমুখি সাক্ষাতে সামান্য পিছিয়ে থাকলেও শেষ পাঁচ বছরে হেড টু হেড পরিসংখ্যানে অনেক এগিয়ে মোহনবাগান ৷ 2020-21 অর্থাৎ, আইএসএলে দুই দলের পদার্পণের ঊষালগ্ন থেকে ধরলে গত পাঁচ বছরে (সর্বভারতীয় স্তরে) 14 বার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে ৷ তার মধ্যে 11টি ম্য়াচেই জয়ী হয়েছে মোহনবাগান ৷ পক্ষান্তরে ইস্টবেঙ্গল জিতেছে মাত্র দু'টি ম্য়াচ, একটি ম্য়াচ ড্র ৷ আইএসএলে 10টি ম্য়াচের একটিতেও জিততে ব্যর্থ লাল-হলুদ ৷ 2023-24 মরশুমে একটি ম্য়াচ ড্র করতে পেরেছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ ডুরান্ডের পাশাপাশি সুপার কাপের একটি ম্য়াচে মোহনবাগানকে হারিয়েছিল তাঁরা ৷
জ্বলন্ত মশাল হাতে আবার রণক্ষেত্রে - সবুজ-মেরুন নৌকার মুখোমুখি! 🔴🟡 ⚔️ 🟢🔴— East Bengal FC (@eastbengal_fc) August 17, 2025
বঙ্গজীবনের সবচেয়ে বড় ম্যাচ আজ। যুদ্ধং দেহী! 🔥
🆚 MBSG
🏟️ VYBK, Kolkata
⏰ 7 PM
📺 Live on Sony Sports Network & Sony LIV #JoyEastBengal #KolkataDerby #134thEditionofIndianOilDurandCup pic.twitter.com/mUTx3Re9KU
তবে বড় ম্যাচ অর্থাৎ, হালফিলের ডার্বি অতীত পরিসংখ্য়ানের ধার ধারে না ৷ ফলত রবিবারের যুবভারতীতে এক অন্য লড়াই ইলিশ বনাম চিংড়ির ৷ ফের আড়াআড়ি ভাগ বাংলার ফুটবলপাগল জনতা ৷ এখন দেখার শেষ হাসি কে হাসে ৷
- কোথায় দেখা যাবে ম্য়াচ: ডুরান্ড কাপ কোয়ার্টার ফাইনালে রবিবাসরীয় কলকাতা বড় ম্য়াচ টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার হবে সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্কে ৷ অনুরাগীরা মোবাইল বা ল্য়াপটপে লাইভ স্ট্রিমিংও উপভোগ করতে পারেন ৷ সোনি লিভ অ্য়াপ এবং ওয়েবসাইটে দেখা যাবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট বনাম ইস্টবেঙ্গল ডার্বি ৷ ম্য়াচ শুরু সন্ধে 7টায় ৷