ETV Bharat / sports

মুখোমুখি সাক্ষাতে এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল, ডুরান্ডে আজ লাল-হলুদকে ছোঁয়ার লক্ষ্যে সবুজ-মেরুন - DURAND CUP KOLKATA DERBY

মুখোমুখি সাক্ষাতের পরিসংখ্যান থেকে লাইভ স্ট্রিমিং, রইল ডুরান্ডে কলকাতা ডার্বির সব জানকারি ৷

MOHUN BAGAN vs EAST BENGAL
ডুরান্ডে আজ কলকাতা ডার্বি (MOHUN BAGAN SG/EAST BENGAL FC X)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2025 at 2:01 PM IST

3 Min Read

কলকাতা, 17 অগস্ট: সিনিয়র দলের মরশুমের প্রথম কলকাতা ডার্বি রবিবার ৷ খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই গ্রুপ চ্য়াম্পিয়ন হওয়া সত্ত্বেও কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল ৷ এশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন টুর্নামেন্টে শেষবার দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল দু'বছর আগে ৷ সেবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে 17 বারের জন্য ডুরান্ড কাপ জিতেছিল 'মেরিনার্স' ৷ রবিবার সেই হারেরই বদলার সুযোগ অস্কার ব্রুজোঁ অ্যান্ড কোম্পানির কাছে ৷

দু'বছর আগে ডুরান্ড ফাইনালে কলকাতার দু'প্রধানে কোচের হটসিটে যাঁরা ছিলেন, সেই কার্লোস কুয়াদ্রাত এবং হুয়ান ফেরান্দো অবশ্য আজ অতীত ৷ রবিবাসরীয় সল্টলেক স্টেডিয়াম দেখবে অন্য দুই স্প্য়ানিশ কোচের মগজাস্ত্রের লড়াই ৷ সম্মুখসমরে হোসে মোলিনা বনাম অস্কার ব্রুজোঁ ৷ দু'বছর আগে গ্রুপ পর্বের খেলায় অবশ্য মোহনবাগানকে মাটি ধরিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ নন্দকুমার সেকরের গোলে কয়েকবছর বাদে বড় ম্য়াচ জিতেছিল তাঁরা ৷ তবে দিমিত্রি পেত্রাতোসের গোলে ফাইনাল জিতে প্রতিশোধ নিয়েছিল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক ডুরান্ড কাপে দু'দলের মুখোমুখি পরিসংখ্য়ান ৷

  • সামান্য এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল: এশিয়ার সবচেয়ে পুরনো টুর্নামেন্টে এযাবৎ 22 বার মুখোমুখি হয়েছে দু'দল ৷ যার মধ্যে ইস্টবেঙ্গল জিতেছে ন'বার ৷ উল্টোদিকে মোহনবাগানের জয় আটটি ম্য়াচে ৷ ড্র হয়েছে পাঁচটি ম্য়াচ ৷ অর্থাৎ, রবিবার মোহনবাগান জিতলে ডুরান্ডে মুখোমুখি পরিসংখ্য়ানে একই মেরুতে চলে আসবে দুই দল ৷ অন্যদিকে লাল-হলুদ জিতলে ব্যবধান বাড়িয়ে নেবে ৷ একইসঙ্গে এই ম্যাচ জিতলে ট্রফিজয়ের দিকেও অনেকটা এগিয়ে যাওয়া যাবে ৷
  • সেমিফাইনালে সামনে কোন দল: কোয়ার্টার ফাইনালে যে দলই জিতুক না কেন, শেষ চারে তাঁদের মুখোমুখি হতে হবে জামশেদপুর এফসি বনাম ডায়মন্ড হারবার এফসি'র মধ্যে বিজয়ী দলের ৷ রবিবারই দিনের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে জামশেদপুর এবং ডায়মন্ড হারবার ৷ সেক্ষেত্রে শেষ চারে ফের বাংলার দু'টি ক্লাবের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
  • শেষ পাঁচ বছরের রেকর্ডে এগিয়ে সবুজ-মেরুন: ডুরান্ড কাপের মুখোমুখি সাক্ষাতে সামান্য পিছিয়ে থাকলেও শেষ পাঁচ বছরে হেড টু হেড পরিসংখ্যানে অনেক এগিয়ে মোহনবাগান ৷ 2020-21 অর্থাৎ, আইএসএলে দুই দলের পদার্পণের ঊষালগ্ন থেকে ধরলে গত পাঁচ বছরে (সর্বভারতীয় স্তরে) 14 বার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে ৷ তার মধ্যে 11টি ম্য়াচেই জয়ী হয়েছে মোহনবাগান ৷ পক্ষান্তরে ইস্টবেঙ্গল জিতেছে মাত্র দু'টি ম্য়াচ, একটি ম্য়াচ ড্র ৷ আইএসএলে 10টি ম্য়াচের একটিতেও জিততে ব্যর্থ লাল-হলুদ ৷ 2023-24 মরশুমে একটি ম্য়াচ ড্র করতে পেরেছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ ডুরান্ডের পাশাপাশি সুপার কাপের একটি ম্য়াচে মোহনবাগানকে হারিয়েছিল তাঁরা ৷

তবে বড় ম্যাচ অর্থাৎ, হালফিলের ডার্বি অতীত পরিসংখ্য়ানের ধার ধারে না ৷ ফলত রবিবারের যুবভারতীতে এক অন্য লড়াই ইলিশ বনাম চিংড়ির ৷ ফের আড়াআড়ি ভাগ বাংলার ফুটবলপাগল জনতা ৷ এখন দেখার শেষ হাসি কে হাসে ৷

  • কোথায় দেখা যাবে ম্য়াচ: ডুরান্ড কাপ কোয়ার্টার ফাইনালে রবিবাসরীয় কলকাতা বড় ম্য়াচ টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার হবে সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্কে ৷ অনুরাগীরা মোবাইল বা ল্য়াপটপে লাইভ স্ট্রিমিংও উপভোগ করতে পারেন ৷ সোনি লিভ অ্য়াপ এবং ওয়েবসাইটে দেখা যাবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট বনাম ইস্টবেঙ্গল ডার্বি ৷ ম্য়াচ শুরু সন্ধে 7টায় ৷

আরও পড়ুন:

কলকাতা, 17 অগস্ট: সিনিয়র দলের মরশুমের প্রথম কলকাতা ডার্বি রবিবার ৷ খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই গ্রুপ চ্য়াম্পিয়ন হওয়া সত্ত্বেও কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল ৷ এশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন টুর্নামেন্টে শেষবার দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল দু'বছর আগে ৷ সেবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে 17 বারের জন্য ডুরান্ড কাপ জিতেছিল 'মেরিনার্স' ৷ রবিবার সেই হারেরই বদলার সুযোগ অস্কার ব্রুজোঁ অ্যান্ড কোম্পানির কাছে ৷

দু'বছর আগে ডুরান্ড ফাইনালে কলকাতার দু'প্রধানে কোচের হটসিটে যাঁরা ছিলেন, সেই কার্লোস কুয়াদ্রাত এবং হুয়ান ফেরান্দো অবশ্য আজ অতীত ৷ রবিবাসরীয় সল্টলেক স্টেডিয়াম দেখবে অন্য দুই স্প্য়ানিশ কোচের মগজাস্ত্রের লড়াই ৷ সম্মুখসমরে হোসে মোলিনা বনাম অস্কার ব্রুজোঁ ৷ দু'বছর আগে গ্রুপ পর্বের খেলায় অবশ্য মোহনবাগানকে মাটি ধরিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ নন্দকুমার সেকরের গোলে কয়েকবছর বাদে বড় ম্য়াচ জিতেছিল তাঁরা ৷ তবে দিমিত্রি পেত্রাতোসের গোলে ফাইনাল জিতে প্রতিশোধ নিয়েছিল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক ডুরান্ড কাপে দু'দলের মুখোমুখি পরিসংখ্য়ান ৷

  • সামান্য এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল: এশিয়ার সবচেয়ে পুরনো টুর্নামেন্টে এযাবৎ 22 বার মুখোমুখি হয়েছে দু'দল ৷ যার মধ্যে ইস্টবেঙ্গল জিতেছে ন'বার ৷ উল্টোদিকে মোহনবাগানের জয় আটটি ম্য়াচে ৷ ড্র হয়েছে পাঁচটি ম্য়াচ ৷ অর্থাৎ, রবিবার মোহনবাগান জিতলে ডুরান্ডে মুখোমুখি পরিসংখ্য়ানে একই মেরুতে চলে আসবে দুই দল ৷ অন্যদিকে লাল-হলুদ জিতলে ব্যবধান বাড়িয়ে নেবে ৷ একইসঙ্গে এই ম্যাচ জিতলে ট্রফিজয়ের দিকেও অনেকটা এগিয়ে যাওয়া যাবে ৷
  • সেমিফাইনালে সামনে কোন দল: কোয়ার্টার ফাইনালে যে দলই জিতুক না কেন, শেষ চারে তাঁদের মুখোমুখি হতে হবে জামশেদপুর এফসি বনাম ডায়মন্ড হারবার এফসি'র মধ্যে বিজয়ী দলের ৷ রবিবারই দিনের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে জামশেদপুর এবং ডায়মন্ড হারবার ৷ সেক্ষেত্রে শেষ চারে ফের বাংলার দু'টি ক্লাবের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
  • শেষ পাঁচ বছরের রেকর্ডে এগিয়ে সবুজ-মেরুন: ডুরান্ড কাপের মুখোমুখি সাক্ষাতে সামান্য পিছিয়ে থাকলেও শেষ পাঁচ বছরে হেড টু হেড পরিসংখ্যানে অনেক এগিয়ে মোহনবাগান ৷ 2020-21 অর্থাৎ, আইএসএলে দুই দলের পদার্পণের ঊষালগ্ন থেকে ধরলে গত পাঁচ বছরে (সর্বভারতীয় স্তরে) 14 বার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে ৷ তার মধ্যে 11টি ম্য়াচেই জয়ী হয়েছে মোহনবাগান ৷ পক্ষান্তরে ইস্টবেঙ্গল জিতেছে মাত্র দু'টি ম্য়াচ, একটি ম্য়াচ ড্র ৷ আইএসএলে 10টি ম্য়াচের একটিতেও জিততে ব্যর্থ লাল-হলুদ ৷ 2023-24 মরশুমে একটি ম্য়াচ ড্র করতে পেরেছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ ডুরান্ডের পাশাপাশি সুপার কাপের একটি ম্য়াচে মোহনবাগানকে হারিয়েছিল তাঁরা ৷

তবে বড় ম্যাচ অর্থাৎ, হালফিলের ডার্বি অতীত পরিসংখ্য়ানের ধার ধারে না ৷ ফলত রবিবারের যুবভারতীতে এক অন্য লড়াই ইলিশ বনাম চিংড়ির ৷ ফের আড়াআড়ি ভাগ বাংলার ফুটবলপাগল জনতা ৷ এখন দেখার শেষ হাসি কে হাসে ৷

  • কোথায় দেখা যাবে ম্য়াচ: ডুরান্ড কাপ কোয়ার্টার ফাইনালে রবিবাসরীয় কলকাতা বড় ম্য়াচ টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার হবে সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্কে ৷ অনুরাগীরা মোবাইল বা ল্য়াপটপে লাইভ স্ট্রিমিংও উপভোগ করতে পারেন ৷ সোনি লিভ অ্য়াপ এবং ওয়েবসাইটে দেখা যাবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট বনাম ইস্টবেঙ্গল ডার্বি ৷ ম্য়াচ শুরু সন্ধে 7টায় ৷

আরও পড়ুন:

For All Latest Updates

TAGGED:

MOHUN BAGAN VS EAST BENGALDURAND CUP 2025মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গলKOLKATA DERBY LIVE STREAMINGDURAND CUP KOLKATA DERBY

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.