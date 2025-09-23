ETV Bharat / sports

মাঠে গাভাসকরের চুল কেটে দিয়েছিলেন ! 92-এ 'আউট' কিংবদন্তি আম্পায়ার ডিকি বার্ড

1996 সালে যে টেস্টে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল দ্রাবিড়ের টেষ্ট ক্রিকেটে পথ চলা শুরু, সেটি ছিল ডিকি বার্ডের আম্পায়ার হিসাবে শেষ টেস্ট ম্যাচ।

Dickie Bird Dies At 92
প্রয়াত কিংবদন্তি আম্পায়ার ডিকি বার্ড (ছবি: এএনআই)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2025 at 9:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 23 সেপ্টেম্বর: কখনও কখনও আম্পায়ারাও কিংবদন্তি হয়ে ওঠেন। তাঁরাও হয়ে ওঠেন খেলার অবিস্মরণীয় অংশ। ডিকি বার্ড রয়েছেন সেই এলিট তালিকায় সবার ওপরে। ক্রিকেট তার চরিত্র বদলেছে। কিন্তু, কিছু ব্যক্তিত্ব থাকেন যাঁদের না হলে ক্রিকেটীয় পরিসরটা ব্যাখ্যা করা যায় না। ডিকি বার্ড সেই রকমই এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। বছর তিরিশ আগে বাইশ গজে আম্পায়ারিং থেকে অবসর নিয়েছিলেন তিনি। এবার জীবনের ইনিংসেও দাড়ি টেনে দিলেন। বিরানব্বইতেই 'আউট', প্রয়াত কিংবদন্তি আম্পায়ার ডিকি বার্ড।

প্রথমবার টেস্টে আম্পায়ারিং করেছিলেন 52 বছর আগে, 1973 সালে। হোম গ্রাউন্ড-হেডিংলিতে হয়েছিল আম্পায়ার ডিকি বার্ডের অভিষেক, আর শেষ টেস্ট 1996 সালে লর্ডসে। যে টেস্টে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল দ্রাবিড়ের টেষ্ট ক্রিকেটে পথ চলা শুরু, সেটি ছিল ডিকি বার্ডের শেষ টেস্ট। লর্ডস টেস্ট ছিল তাঁর আম্পায়ারিং জীবনের 66-তম টেস্ট। সেই সময়ে যা ছিল বিশ্বরেকর্ড। জনপ্রিয় এবং কিংবদন্তি আম্পায়ার হ্যারল্ড 'ডিকি' বার্ড 1973 থেকে 1996 সালের মধ্যে তার দীর্ঘ ক্যারিয়ারে বার্ড 66টি টেস্ট এবং 69টি ওয়ানডেতে আম্পায়ারিং করেছিলেন।

শ্রমিক বাবার ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন হ্যারল্ড ডেনিস বার্ড। কিন্তু, স্কুল জীবনে তাঁর ডাক নাম হয়ে যায় ‘ডিকি’। সেই থেকে তিনি সবার প্রিয় ডিকি বার্ড। দুটি কারণে আম্পায়ার হিসেবে খ্যাতি ছিল তাঁর। খারাপ আবহাওয়ায় খেলা বন্ধ করে দিতেন তিনি আর ব্যাটসম্যানদের এলবিডব্লিউ সচরাচর দিতেন না বার্ড।

ইংল্যান্ডে 54টি টেস্টে আম্পায়ার ছিলেন তিনি। অথচ ডিকি বার্ড ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে চাননি। স্বপ্ন দেখতেন ফুটবলার হওয়ার। শুরুও করেছিলেন ফুটবলের মাঠে। পেশাদার হিসেবে ক্লাব ফুটবলে খেললেও বেশদিন খেলতে পারেননি। চোট আঘাতের কারণে 'লাল কার্ড' দেখতে হয়েছিল তাঁকে। ফুটবলকে বিদায় জানিয়ে ক্রিকেটার হয়ে যান ডিকি বার্ড।

ইয়র্কশায়ারের সঙ্গে বার্ডের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল ডিকি বার্ডের। 1956 সালে কাউন্টির হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয় তাঁর এবং 1964 সালে অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত 93টি ম্যাচে 3314 রান করেন তিনি, যার মধ্যে দুটি সেঞ্চুরিও ছিল। 2014 সালে ক্লাবের সভাপতিও হন। ক্রিকেটার হিসেবে কিংবদন্তি না হলেও ক্রিকেট ইতিহাসে ডিকি বার্ড অমর হয়ে গেলেন আম্পায়ার হিসেবে। তিনটি বিশ্বকাপ ফাইনালে আম্পায়ারিং, আবেগঘন ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচে ন্যায়বিচারের ফাঁদের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি কিংবদন্তি হয়ে গিয়েছেন ক্রিকেট দুনিয়ায়।

1974 সালে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে টেস্ট ম্যাচ চলাকালীন, ভারতীয় কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর বার্ডকে তাঁর চুল কেটে দিতে বলেছিলেন । কারণ, কপালের কাছে এক গোছা চুল ক্রমাগত তাঁর চোখে ঢুকছিল। তাঁর অনুরোধে ডিকি বার্ড বলের সেলাইয়ের সুতা কাটার কাঁচি ব্যবহার করে গাভাসকরের চুল কেটে দিয়েছিলেন। বার্ড 1983 সালের বিশ্বকাপ ফাইনালেও আম্পায়ার ছিলেন, যে ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে 43 রানে হারিয়ে ভারত বিশ্বকাপ জিতেছিল।

ক্রিকেটে অসামান্য অবদানের জন্য ডিকি বার্ডকে 1986 সালে এমবিই এবং 2012 সালে ওবিই পুরষ্কার দেওয়া হয়। বার্ড তাঁর নির্ভুল সিদ্ধান্তের এবং স্বতন্ত্র অভ্যাসের জন্য দর্শক এবং খেলোয়াড় উভয়ের কাছেই জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি প্রায়শই সকাল ছয়টার মধ্যেই ম্যাচ ভেন্যুতে পৌঁছে যেতেন। বার্ডকে তাঁর সময়ের খেলোয়াড়রাও অত্যন্ত সম্মান করতেন। বার্ড দুটি বইও লিখেছেন: "মাই অটোবায়োগ্রাফি উইথ কিথ লজ" এবং "দ্য হোয়াইট ক্যাপ অ্যান্ড বেলস"। তাঁর মাই অটোবায়োগ্রাফি উইথ কিথ লজ বইটির 10 লাখেরও বেশি কপি বিক্রি হয়েছিল।

For All Latest Updates

TAGGED:

DICKIE BIRDডিকি বার্ডDICKIE BIRD DIES AT 92

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.