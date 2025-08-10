Essay Contest 2025

একই ম্য়াচে তিন গোলরক্ষকের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক, আলভিন মার্টিনের ঝুলিতে রয়েছে বিরল নজির - UNIQUE HAT TRICK RECORD IN FOOTBALL

কীভাবে সম্ভব হয়েছিল এই বিরল নজির ? জেনে নিন আলভিন মার্টিনের নজির সম্পর্কে বিস্তারিত ৷

ALVIN MARTIN UNIQUE RECORD
আলভিন মার্টিন (ডানদিকে) (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2025 at 5:03 PM IST

হায়দরাবাদ, 10 অগস্ট: ছ'বছর আগে অনূর্ধ্ব-20 বিশ্বকাপের ঘটনা ৷ হন্ডুরাসের বিরুদ্ধে ট্রিপল হ্য়াটট্রিক করে ফুটবল বিশ্বে তাঁর আগমনের জোরালো বার্তা দিয়েছিলেন আর্লিং হ্য়ালান্ড ৷ তখন আরবি সালজবার্গের হয়ে খেললেও নরওয়ে তারকা এখন ম্য়ান সিটি ৷ ফুটবল বিশ্বে হাতেগোনা যে ট্রিপল হ্যাটট্রিকের রেকর্ড রয়েছে, তার শেষটা এসেছে হ্য়ালান্ডের থেকেই ৷ কিন্তু হ্যাটট্রিক নিয়ে রয়েছে একটি এমন অবাক করা পরিসংখ্যান, যা জানলে অনুরাগীরা চমকে যেতে বাধ্য ৷

একটি ম্য়াচে হ্য়াটট্রিক ফুটবল মাঠে আকছার হয়ে থাকে ৷ কিন্তু একই ম্যাচে একজন ফুটবলার যদি বিপক্ষের তিনজন গোলরক্ষকের বিরুদ্ধে নজির গড়েন তখন তৈরি হয় বিরল নজির ৷ আর ফুটবল বিশ্বে সেই বিরল নজিরের অধিকারী হলেন আলভিন মার্টিন ৷

  • কবে ঘটেছিল এই ঘটনা: 39 বছর আগে অর্থাৎ, 1986 সালে ইংল্যান্ডের প্রথম ডিভিশনের খেলায় বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন মার্টিন ৷ ওয়েস্ট হ্যাম ডিফেন্ডার নিউক্য়াসল ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছিলেন বটে, তবে তা নিউক্য়াসলের তিন ভিন্ন গোলরক্ষকের বিরুদ্ধে ৷ সেই ম্যাচে 8-1 গোলে জিতেছিল ওয়েস্ট হ্যাম ৷
  • কীভাবে ঘটেছিল এই বিরল ঘটনা: প্রথম একাদশের গোলরক্ষক হিসেবে সেই ম্য়াচে নিউক্য়াসলের তেকাঠির নীচে দাঁড়িয়েছিলেন মার্টিন থমাস ৷ কাঁধের চোট সারিয়ে সেই ম্য়াচে প্রত্য়াবর্তন করলেও পুরোপুরি ফিট ছিলেন না তিনি ৷ প্রথমার্ধেই নিউক্য়াসলের বিরুদ্ধে চার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ওয়েস্ট হ্য়াম ৷ যার মধ্যে তিন মিনিটে আলভিন মার্টিনের গোলে ডেডলক ভেঙেছিল তাঁরা ৷ অ্য়ালান ডেভনশায়ারের ফ্রি-কিক থেকে হেডে ম্য়াচের প্রথম গোলটি করেছিলেন ওয়েস্ট হ্যাম ডিফেন্ডার ৷
ALVIN MARTIN
বর্তমানে আলভিন মার্টিন (GETTY)

প্রথমার্ধে চার গোল হজমের পর দ্বিতীয়ার্ধে আর খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি কাঁধের চোটে অস্বস্তিতে থাকা মার্টিন থমাস ৷ পরিবর্তে মিডফিল্ডার ক্রিস হেডওয়ার্থ দস্তানা হাতে নেমে পড়েন গোলরক্ষা করতে ৷ তবে তিনিও বেশি সময় খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি ৷ আহত হয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে ৷

  • মার্টিনের গোল বাঁচাতে গিয়েই আঘাত পেয়েছিলেন হেডওয়ার্থ: পরিবর্ত হিসেবে নেমে আহত হয়ে মাঠের বাইরে চলে যেতে হয়েছিল হেডওয়ার্থকে ৷ তবে তাঁর মাঠ ছাড়ার আগে হেডে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের হয়ে পঞ্চম গোলটি করে ফেলেছিলেন মার্টিন ৷ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মার্টিনের গোল সেভ করতে গিয়েই পোস্টে ধাক্কা লেগে আহত হয়েছিলেন হেডওয়ার্থ ৷ কলারবোন ভেঙে যায় তাঁর ৷
  • পরিবর্তে পিটার বিয়ার্ডসলে: হেডওয়ার্ড আহত হয়ে মাঠ ছাড়লে পরিবর্ত শটস্টপার হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন ফরোয়ার্ড পিটার বিয়ার্ডসলে ৷ নেমে তিন গোল হজম করেছিলেন তিনি ৷ যার মধ্যে তৃতীয় তথা শেষ গোলটি করে আট গোলের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেছিলেন মার্টিন ৷ স্পটকিক থেক তাঁর হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেছিলেন ওয়েস্ট হ্য়াম ডিফেন্ডার ৷ সেইসঙ্গে ম্য়াচে তিন ভিন্ন গোলরক্ষকের বিরুদ্ধে তিনটি গোলের বিরল নজির গড়ে ফেলেছিলেন মার্টিন ৷

