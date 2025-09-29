ট্রফি নিতে অস্বীকার, ভারতকে আইসিসি টুর্নামেন্ট থেকে বহিষ্কারের দাবি
ম্যাচ শেষে সূর্যকুমার যাদব যে ব্য়াখ্যা দিয়েছেন, তাতে ট্রফি থেকে এসিসি বঞ্চিত করেছে ভারতীয় দলকে ৷
Published : September 29, 2025 at 2:58 PM IST
হায়দরাবাদ, 29 সেপ্টেম্বর: নবমবার এশিয়া সেরা হওয়ার পর এসিসি প্রেসিডেন্ট মহসিন নকভির থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকার ৷ ঘটনায় ভারতীয় দলকে আইসিসি টুর্নামেন্ট থেকে বহিষ্কারের দাবি তুললেন রশিদ লতিফ ৷ যদিও বাস্তবে তা হবে বলে মনে করছেন না প্রাক্তন পাক অধিনায়ক ৷
এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মহসিন নকভি ঘটনাচক্রে পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় নেতা, মন্ত্রী এবং একইসঙ্গে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্য়ান ৷ হ্য়ান্ডশেক-বিতর্কে এসিসি প্রেসিডেন্ট ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, পাল্টা হিসেবে ভারত ফাইনাল জিতলে তাঁর হাত থেকে ট্রফি তুলবে না ৷ বিষয়টা এতদিন জল্পনার স্তরে থাকলেও রবিবার ফাইনাল জয়ের পর বিষয়টিতে সিলমোহর পড়ে ৷ ভারত কেন ট্রফি গ্রহণ করেনি তার ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে বোর্ডের তরফে ৷ এমনকী নকভির বিরুদ্ধে ট্রফি নিয়ে পালানোর মতো মস্ত অভিযোগও করেছেন বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ৷
সংবাদসংস্থা এএনআই'কে তিনি বলেন, "পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় নেতা হওয়ায় এসিসি প্রেসিডেন্টের থেকে ট্রফি নেওয়ার বিষয়টি আমরা অস্বীকার করেছি ৷ কিন্তু তার মানে এই নয় ভদ্রলোক ট্রফিটি সঙ্গে নিয়ে যাবেন এবং সঙ্গে স্মারকগুলোও ৷ এটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ৷ আশা করছি শীঘ্রই ট্রফি এবং স্মারকগুলো ভারতের হাতে আসবে ৷ আমরা নভেম্বরে আইসিসি বৈঠকে এর প্রতিবাদ জানাব ৷" ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব অবশ্য বিষয়টিতে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ৷ তাঁর সাফ মন্তব্য ট্রফি থেকে ভারতীয় দলকে বঞ্চিত করেছে এসিসি ৷
সে যাইহোক, নকভির থেকে ভারতীয় দল ট্রফি না-নেওয়ায় সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন রশিদ লতিফ ৷ ফেসবুক পোস্টে আইসিসি'র শীর্ষপদে থাকা ভারতীয় প্রতিনিধিদেরও কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন প্রাক্তন স্টাম্পার-ব্য়াটার ৷ রশিদ লতিফ লেখেন, "এসিসি চেয়ারম্য়ানের থেকে এশিয়া কাপের ট্রফি নিতে অস্বীকার করার পর আইসিসি'র উচিত ভারতীয় দলকে সাসপেন্ড করা ৷ অন্য কোনও খেলা হলে এখুনি ব্যবস্থা নেওয়া হত ৷ কিন্তু এক্ষেত্রে আইসিসি চেয়ারম্যান, সিইও, সিএফও, কমার্শিয়াল চিফ, হেড অব ইভেন্টস অ্যান্ড কমিউনিকেশনস যেহেতু ভারতীয় তাই মনে হয় না বিশেষ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে ৷"
ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ট্রফি না-নেওয়া প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে হতাশার সুরে বলেন, "যতদিন ক্রিকেট বুঝছি এবং খেলছি এমন ঘটনা কখনও দেখিনি ৷ একজন চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি থেকে বঞ্চিত করা হল ৷ যেটা ভীষণই পরিশ্রমের ফল ৷ আমার মনে হয় ট্রফিটা আমাদের প্রাপ্য ছিল ৷ এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না ৷"