নতুন বছরে সৌরভের বায়োপিকের শুটিং শুরু, মুক্তি সম্ভবত বিশ্বকাপের আগে - SOURAV GANGULY BIOPIC

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে রাজকুমার রাও ঠিক হলেও স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে কোন অভিনেত্রী ? তা নিয়ে চর্চা অব্য়াহত ৷

Sourav Ganguly Biopic
নতুন বছরে সৌরভের বায়োপিকের শুটিং শুরু (ইটিভি ভারত, ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 27, 2025 at 11:41 AM IST

কলকাতা, 27 অগস্ট: নতুন বছরে শুরু হবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকের কাজ ৷ ছবি তৈরির সলতে পাকানোর কাজ থেমে নেই। জোরকদমে তা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ এবার তার আঁচ কলকাতাতেও । কারণ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক মানেই ওতোপ্রোতোভাবে জড়িয়ে তিলোত্তমা ৷ স্বাভাবিকভাবে কলকাতায় শুরু হয়ে গেল সৌরভের বায়োপিকের জোর তৎপরতা ।

বাইশ গজের পর সিনেমায় সৌরভের 'দাদাগিরি' ৷ রুপোলি পর্দায় 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা'র ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেতা রাজকুমার রাও-কে ৷ সিনেপর্দায় সৌরভের বর্ণময় ক্রিকেট কেরিয়ার থেকে বক্তিগত জীবন দেখতে মুখিয়ে রয়েছেন দর্শকরা ৷ সুত্রের খবর, নতুন বছরে শুরু সৌরভের বায়োপিকের শুটিং ৷ মুক্তি সম্ভবত 2027 বিশ্বকাপের আগে ৷

ছবির পরিচালক বিক্রম আদিত্য মতোয়ানি, দুই প্রযোজক অঙ্কুর গর্গ ও লাভরঞ্জন-সহ প্রোডাকশন টিম এই মুহূর্তে কলকাতায়। উদ্দেশ্য রেইকি করা। সৌরভের ক্রিকেট জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা শহর কলকাতা, ইডেন গার্ডেন্স, কলকাতা ময়দান ছাড়াও সৌরভ ছোটবেলায় যেখানে খেলা শিখেছিলেন সেই এরিয়ান ক্লাবের নীচে দুখীরাম ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৷ এছাড়াও সৌরভের সঙ্গে জড়িত শহর কলকাতার বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করেন পরিচালক ও তাঁর প্রোডাকশন টিম। সৌরভের সঙ্গেও কথাও বলেন।

আজ সৌরভের বেহালার বাড়িতে রেইকি করতে যাবেন ছবির পরিচালক ও তাঁর টিম । দেখা করবেন এবং কথা বলে তথ্যসংগ্রহ করবেন গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে ৷ আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু হতে পারে শুটিং ৷ 2026 সালের শেষের দিকে না-হলেও 2027 বিশ্বকাপের আগে মুক্তি পাবে সৌরভের বায়োপিক।

সৌরভের ভূমিকায় রাজকুমার রাও ৷ ইতিমধ্যেই তা ঠিক হয়ে গিয়েছে। প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন রাজকুমার রাও। তারই অঙ্গ হিসেবে সৌরভের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। বাঁ-হাতি না-হওয়ায় তাঁর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ তবে অক্টোবর মাসে বাবা হবেন রাজকুমার। সেই কারণে শ্যুটিং শুরু করতে একটু দেরি হবে ৷ যদিও সম্পূর্ণ স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ শেষ। সিনেমার বাজেট প্রায় 250 কোটি টাকা।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে রাজকুমার রাও ঠিক হলেও স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে কোন অভিনেত্রী ? তা নিয়ে চর্চা অব্য়াহত ৷ প্রাথমিকভাবে তৃপ্তি দিমরির নাম ভেসে এলেও তিনি যে বায়োপিকে সৌরভ-ঘরণি হচ্ছেন না তা নিশ্চিত ৷ ডোনার চরিত্রে নাকি তাই খোঁজ শুরু হয়েছে বাঙালি অভিনেত্রীর ৷ আলোচনায় উঠে এসেছে মিমি চক্রবর্তী, ইশা সাহারও নাম ৷ তবে চূড়ান্ত কে ? সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও ধারণা পাওয়া যায়নি ৷

