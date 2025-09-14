ETV Bharat / sports

'এই পদ সামলানো নতুন নয়', বাংলা ক্রিকেটের সিংহাসনে বসেই বললেন মহারাজ

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সৌরভ বঙ্গ ক্রিকেটের সিংহাসনে ৷ CAB-র নয়া পদে মনোনয়ন পেশ করতেই মহারাজের উক্তি, 'বিরোধী নেই, সবাই একই পরিবারের ৷'

SOURAV GANGULY CAB PRESIDENT
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সৌরভ এবং তাঁর প্যানেল সিএবির প্রশাসনে (ইটিভি ভারত)
ETV Bharat Sports Team

September 14, 2025

কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: সিএবিতে কোনও বিরোধী নেই। দ্বিতীয়বার সিএবির মসনদে বসার মনোনয়ন পেশ করেই মন্তব্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। রবিবার বিকেলে সিএবি নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র পেশের শেষদিন ছিল। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতি, সচিব বাবলু কোলে, যুগ্মসচিব মদন মোহন ঘোষ, সহসভাপতি অনু দত্ত, কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস ৷ এদিন এমনটাই মনোনয়ন জমা পড়ে ৷

রবির বিকেলে চ্যালেঞ্জ করে কেউ মনোনয়ন জমা দেননি। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সৌরভ এবং তাঁর প্যানেল সিএবির প্রশাসনে। ছয় বছর পরে ফের বঙ্গ ক্রিকেট মরসুমে সৌরভ রাজ।

বাংলা ক্রিকেটের সিংহাসনে বসেই মহারাজের উক্তি (ইটিভি ভারত)

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সৌরভ বলেছেন, যাঁরা আমাকে সমর্থন করেছেন, তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এখানে কোনও বিরোধী নেই। সকলে এই অ্যাসোসিয়েশনেরই অংশ। 146 জনই আমার কাছের লোক। সবাই মিলে এবার সিএবি চালাবে। আবারও মহারাজ তাঁর পুরনো সাম্রাজ্যে ফিরে এলেন ৷

কী হবে মহারাজের প্রথম লক্ষ্য ?

  • "আগে এঁদের টার্ম শেষ হোক। এখনও মেয়াদ শেষ হয়নি। আগামী 22 তারিখ পর্যন্ত এঁরাই ক্ষমতায় রয়েছেন। তারপর দেখা যাবে। প্রশাসনের দায়িত্ব তো আমি আগেও সামলেছি। ফলে, আশা করছি যে কোনও সমস্যা হবে না।" প্রথম লক্ষ্যের প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ ৷

আগামী বছর যেহেতু টি-20 বিশ্বকাপ। বেশ কয়েক'টি ম্য়াচ কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে খেলা হতে পারে। এছাড়াও একাধিক টেস্ট ম্যাচ হবে। বিষয়টি মাথায় রেখেই তিনি বলেন, "হ্যাঁ, অনেকগুলি খেলা রয়েছে। টেস্ট ম্য়াচ রয়েছে, বিশ্বকাপ আছে সঙ্গে আইপিএলও। আর রয়েছে বেঙ্গল প্রো টি-20 লিগ। সবমিলিয়ে প্রচুর খেলা রয়েছে।"

প্রায় একইসঙ্গে তিনি যোগ করেছেন, "ক্রিকেট প্রশাসনের দায়িত্ব তাঁর কাছে নতুন কোনও চ্যালেঞ্জ নয়। ইতিপূর্বে, তিনি মোট 8 বছর ক্রিকেট প্রশাসনের দায়িত্ব সামলেছিলেন। এরমধ্যে পাঁচ বছর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলে। আর তিন বছর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডে। সৌরভের কথায়, "প্রশাসনিক দায়িত্বের এই তৃতীয় ইনিংসে নিজের সেরা পারফরম্য়ান্স উজাড় করে দিতে চান।"

বঙ্গ ক্রিকেটের প্রশাসক হিসেবে দ্বিতীয় ইনিংসে নতুন কী দিতে চান সৌরভ ?

সৌরভ বলছেন, বাংলার ক্রিকেটারদের নিয়েই আমার আগ্রহ সবথেকে বেশি। আমি তো আর খেলতে পারব না। ব্যাট-বল করতে পারব না। আমি শুধুমাত্র ওদের সাহায্য করতে পারি, সঠিক পথটা দেখাতে পারি। আমি সবসময় একটা কথা বিশ্বাস করি, প্রশাসনে যেই থাকুক না কেন, ক্রিকেটাররাই শেষ কথা বলে। কারণ ব্যাটিং এবং বোলিংটা ওরাই করে।

