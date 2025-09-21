সৌরভ-হরভজনদের পিছনে ফেলে বোর্ডের নয়া প্রেসিডেন্টের দৌড়ে দিল্লির প্রাক্তন অধিনায়ক

সৌরভ-হরভজনদের পিছনে ফেলে বোর্ডের নয়া প্রেসিডেন্টের দৌড়ে দিল্লির প্রাক্তন অধিনায়ক
ক্রিকেট অনুরাগীদের চমকে দিয়ে রজার বিনির জুতোয় পা গলাতে চলেছেন প্রাক্তন দিল্লি অধিনায়ক মিথুন মানহাস ৷
Published : September 21, 2025 at 12:40 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 সেপ্টেম্বর: আগামী রবিবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা ৷ তার আগে নয়া বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট-সহ অন্য়ান্য খালি পদে কারা বসবেন, তার একটা চূড়ান্ত রূপরেখা হয়ে গেল শনিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বাসভবনে ৷ নয়াদিল্লিতে শনিবার সন্ধের বৈঠকের পর যা কানাঘুষো তাতে দেশের ক্রিকেট অনুরাগীদের চমকে দিয়ে রজার বিনির জুতোয় পা গলাতে চলেছেন প্রাক্তন দিল্লি অধিনায়ক মিথুন মানহাস ৷
বোর্ডের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট পদে এতদিন হরভজন সিং, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম ঘোরাফেরা করছিল ৷ দৌড়ে ছিলেন নির্বাচক কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান কিরণ মোরেও ৷ কিন্তু সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবাসরীয় সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে বৈঠকের পর আচমকাই উপরোক্ত সবক'টি হেভিওয়েট নামকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন দিল্লির হয়ে 157টি প্রথম শ্রেণির ম্য়াচ খেলা ক্রিকেটার মিথুন মানহাস ৷ যাঁর জন্ম জম্মু-কাশ্মীরে হলেও ঘরোয়া ক্রিকেট দিল্লির হয়ে খেলেছেন তিনি ৷
তবে সাম্প্রতিক সময়ে জম্মু-কাশ্মীর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ক্রিকেট ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি ৷ এছাড়া খেলোয়াড় পরবর্তী জীবনে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-সহ একাধিক আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির সহকারি কোচ হিসেবে নিযুক্ত থেকেছেন ৷ মিথুন মানহাসের সঙ্গেই শনিবার সন্ধ্যায় শাহের বাসভবনে ডেকে পাঠানো হয়েছিল কর্ণাটক (রাজ্য) ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট রঘুরাম ভাটকে ৷ তবে সংবাদসংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, বৈঠকের যা নির্যাস তাতে বড়সড় অঘটন না-ঘটলে বোর্ডের শীর্ষপদে বসছেন ঘরোয়া ক্রিকেটে একদা বিরাট কোহলির সতীর্থ ৷
STORY | Mithun Manhas in fray for BCCI president as meeting held in Delhi to find candidates for key posts— Press Trust of India (@PTI_News) September 20, 2025
Former Delhi skipper Mithun Manhas has emerged as the frontrunner to take over as the new BCCI president even as some seasoned BCCI administrators and key decision makers… pic.twitter.com/jslgmeFFby
কখনও জাতীয় দলের জার্সি গায়ে না-চাপালেও ভারতীয়-এ দল এবং অনূর্ধ্ব-19 দলের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে মিথুন মানহাসের ৷ 45.82 ব্য়াটিং গড়ে 157টি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 9,714 রানের মালিক তিনি ৷ ঝুলিতে রয়েছে 27টি সেঞ্চুরি ৷ পাশাপাশি 130টি লিস্ট-এ ম্য়াচও খেলেছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের হবু প্রেসিডেন্ট ৷ দিল্লির পাশাপাশি আইপিএলের তিনটি ফ্র্যাঞ্চাইজির (দিল্লি ডেয়ারডেভিলস, পুনে ওয়ারিয়র্স এবং চেন্নাই সুপার কিংস) হয়ে কেরিয়ারে 91টি টি-20 ম্যাচ খেলেছেন মানহাস ৷
এছাড়া বৈঠকের নির্যাস অনুযায়ী প্রাক্তন নির্বাচক প্রধান কিরণ মোরে প্রেসিডেন্ট পদে না-বসলেও গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ দেওয়া হতে পারে তাঁকে ৷ এমনটাই জানিয়েছে সংবাদসংস্থা পিটিআই ৷ অরুণ ধুমাল সম্ভবত কুলিং-অফ পিরিয়ডে যাচ্ছেন ৷ সেক্ষেত্রে আইপিএল চেয়ারম্য়ান হিসেবে দায়িত্ব পাবেন নতুন কেউ ৷ কর্ণাটক (রাজ্য) ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট রঘুরাম ভাটকে প্রেসিডেন্টের দৌড় থেকে সরিয়ে সম্ভবত কোষাধ্যক্ষের পদে বসাচ্ছে বিসিসিআই ৷ পাশাপাশি নির্বাচক কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি ঘটছে প্রজ্ঞান ওঝা এবং আরপি সিংয়ের ৷ এস শরথ এবং সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদলি হচ্ছেন তাঁরা ৷