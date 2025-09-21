ETV Bharat / sports

সৌরভ-হরভজনদের পিছনে ফেলে বোর্ডের নয়া প্রেসিডেন্টের দৌড়ে দিল্লির প্রাক্তন অধিনায়ক

ক্রিকেট অনুরাগীদের চমকে দিয়ে রজার বিনির জুতোয় পা গলাতে চলেছেন প্রাক্তন দিল্লি অধিনায়ক মিথুন মানহাস ৷

NEW BCCI PRESIDENT
বিরাট কোহলির সঙ্গে মিথুন মানহাস (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 12:40 PM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ, 21 সেপ্টেম্বর: আগামী রবিবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা ৷ তার আগে নয়া বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট-সহ অন্য়ান্য খালি পদে কারা বসবেন, তার একটা চূড়ান্ত রূপরেখা হয়ে গেল শনিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বাসভবনে ৷ নয়াদিল্লিতে শনিবার সন্ধের বৈঠকের পর যা কানাঘুষো তাতে দেশের ক্রিকেট অনুরাগীদের চমকে দিয়ে রজার বিনির জুতোয় পা গলাতে চলেছেন প্রাক্তন দিল্লি অধিনায়ক মিথুন মানহাস ৷

বোর্ডের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট পদে এতদিন হরভজন সিং, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম ঘোরাফেরা করছিল ৷ দৌড়ে ছিলেন নির্বাচক কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান কিরণ মোরেও ৷ কিন্তু সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবাসরীয় সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে বৈঠকের পর আচমকাই উপরোক্ত সবক'টি হেভিওয়েট নামকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন দিল্লির হয়ে 157টি প্রথম শ্রেণির ম্য়াচ খেলা ক্রিকেটার মিথুন মানহাস ৷ যাঁর জন্ম জম্মু-কাশ্মীরে হলেও ঘরোয়া ক্রিকেট দিল্লির হয়ে খেলেছেন তিনি ৷

তবে সাম্প্রতিক সময়ে জম্মু-কাশ্মীর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ক্রিকেট ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি ৷ এছাড়া খেলোয়াড় পরবর্তী জীবনে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-সহ একাধিক আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির সহকারি কোচ হিসেবে নিযুক্ত থেকেছেন ৷ মিথুন মানহাসের সঙ্গেই শনিবার সন্ধ্যায় শাহের বাসভবনে ডেকে পাঠানো হয়েছিল কর্ণাটক (রাজ্য) ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট রঘুরাম ভাটকে ৷ তবে সংবাদসংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, বৈঠকের যা নির্যাস তাতে বড়সড় অঘটন না-ঘটলে বোর্ডের শীর্ষপদে বসছেন ঘরোয়া ক্রিকেটে একদা বিরাট কোহলির সতীর্থ ৷

কখনও জাতীয় দলের জার্সি গায়ে না-চাপালেও ভারতীয়-এ দল এবং অনূর্ধ্ব-19 দলের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে মিথুন মানহাসের ৷ 45.82 ব্য়াটিং গড়ে 157টি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 9,714 রানের মালিক তিনি ৷ ঝুলিতে রয়েছে 27টি সেঞ্চুরি ৷ পাশাপাশি 130টি লিস্ট-এ ম্য়াচও খেলেছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের হবু প্রেসিডেন্ট ৷ দিল্লির পাশাপাশি আইপিএলের তিনটি ফ্র্যাঞ্চাইজির (দিল্লি ডেয়ারডেভিলস, পুনে ওয়ারিয়র্স এবং চেন্নাই সুপার কিংস) হয়ে কেরিয়ারে 91টি টি-20 ম্যাচ খেলেছেন মানহাস ৷

এছাড়া বৈঠকের নির্যাস অনুযায়ী প্রাক্তন নির্বাচক প্রধান কিরণ মোরে প্রেসিডেন্ট পদে না-বসলেও গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ দেওয়া হতে পারে তাঁকে ৷ এমনটাই জানিয়েছে সংবাদসংস্থা পিটিআই ৷ অরুণ ধুমাল সম্ভবত কুলিং-অফ পিরিয়ডে যাচ্ছেন ৷ সেক্ষেত্রে আইপিএল চেয়ারম্য়ান হিসেবে দায়িত্ব পাবেন নতুন কেউ ৷ কর্ণাটক (রাজ্য) ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট রঘুরাম ভাটকে প্রেসিডেন্টের দৌড় থেকে সরিয়ে সম্ভবত কোষাধ্যক্ষের পদে বসাচ্ছে বিসিসিআই ৷ পাশাপাশি নির্বাচক কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি ঘটছে প্রজ্ঞান ওঝা এবং আরপি সিংয়ের ৷ এস শরথ এবং সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদলি হচ্ছেন তাঁরা ৷

